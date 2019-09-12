Финансы

BFM.ruBFM.ruРоссия откажется от долларовых займов в пользу евро или юаней

Россия в 2020 году откажется от кредитов в долларах и будет занимать в евро или юанях. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов. Он отметил, что в этом году привлекать внешние займы больше не планируется.
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