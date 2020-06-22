Политика

ИнтерфаксИнтерфаксРоссия откажется от находящейся в Казахстане РЛС Балхаш

Российская система предупреждения о ракетном нападении включает наземный и космический эшелоны. Наземный сегмент состоит из сети надгоризонтных радиолокационных станций "Воронеж" на территории России, а также станций "Волга" и "Днепр" в Казахстане и Белоруссии.
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с чего всё началось
«Одобрить предложение о денонсации соглашения между правительством РФ и правительством Республики Казахстан об условиях передачи и о порядке дальнейшего использования казахстанского узла Балхаш в российской Системе предупреждения о ракетном нападении, подписанного в Москве 2 декабря 2014 года»,— сказано в постановлении
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Коммерсантъ07:44

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Россия отказывается от радиолокационной станции в Казахстане

Коммерсантъ07:44

Россия откажется от находящейся в Казахстане РЛС Балхаш

Интерфакс06:34

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Царьград06:29

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Газета.Ru06:30

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ТАСС06:02

Мишустин одобрил отказ от использования локаторной станции в Казахстане

РБК06:30

Россия отказалась от использования РЛС «Балхаш» в Казахстане

РИА Новости05:28
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В Сети затравили свердловских школьниц, мучивших голубя

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Политика

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Жителям ДНР разрешается выезд в Россию в составе организованных групп для получения российского гражданства, передает «Донецкое агентство новостей».
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Происшествия

Волейболист «Факела» устроил дорожный конфликт в Новой Москве

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Общество

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Интерфакс 09:07
Политика

Владимир Путин посетил главный храм Вооруженных сил

Президент России Владимир Путин сегодня побывал на богослужении в соборе Воскресения Христова в Кубинке — главном храме Вооруженных сил России.
Вести.Ru 03:21
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Происшествия

Экс-министра образования Дагестана приговорили к 4,5 годам колонии за коррупцию

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Газета.Ru 10:31
Общество

Причастных к афере с голосованием по поправкам установили в Москве

Московская полиция установила круг причастных к мошенничеству с SIM-картами для фальсификации голосования по поправкам в Конституцию, сообщается на сайте столичного управления МВД.
Газета.Ru 10:16
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Политика

На Украине обнародовали новые записи «разговоров Порошенко и Байдена»

Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач в понедельник обнародовал вторую часть аудиозаписей телефонных разговоров якобы украинского экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом в 2016 году, в которых они обсуждали внутриполитические дела на Украине.
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Появилось фото новой формы «Барселоны»

Metaratings 06:24
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В России зафиксировано минимальное число умерших от COVID-19 с конца мая

За последние сутки в России зафиксировано 95 летальных случаев. Количество новых заражений — 7600, сообщает оперштаб.
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Общество

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В Минкомсвязи назвали причины разблокировки Telegram в России

Решение о разблокировке Telegram в России было принято из-за невозможности его заблокировать и активного сотрудничества мессенджера в вопросах борьбы с терроризмом.
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В Москве мать уехала на дачу и оставила четверых детей без еды

Жительница Москвы оставила четверых детей в квартире без еды и уехала на дачу.
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Политика

Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина

Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
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Общество

ФСБ рассекретила преступления нацистов в Крыму

В Крыму ФСБ рассекретила и передала в Государственный архив республики документы о фактах нацистских преступлений против мирного населения полуострова в годы Великой Отечественной войны.
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Популярный Instagram-блогер погибла в ДТП на Бали

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Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР

Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
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«Лента» открыла в Петербурге два новых супермаркета

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Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры

Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
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