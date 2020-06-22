с чего всё началось

Российская система предупреждения о ракетном нападении включает наземный и космический эшелоны. Наземный сегмент состоит из сети надгоризонтных радиолокационных станций "Воронеж" на территории России, а также станций "Волга" и "Днепр" в Казахстане и Белоруссии.

Россия откажется от находящейся в Казахстане РЛС Балхаш

Происшествия В Сети затравили свердловских школьниц, мучивших голубя После появления скандального видео из Краснотурьинска (Свердловская область), на котором две девочки издевались над голубем, их быстро нашли в социальных сетях. 63

Общество Южная Корея объявила о второй волне заражений коронавирусом Жителей Сеула обяжут снова соблюдать социальную дистанцию, если в ближайшие дни суточный прирост заражений превысит 30 человек или же число больничных коек будет заполнено по меньшей мере на 70 процентов. 103

Политика ДНР разрешила жителям выезжать в Россию за паспортом Жителям ДНР разрешается выезд в Россию в составе организованных групп для получения российского гражданства, передает «Донецкое агентство новостей».

Общество Украина рассекретила архивы об аварии на Чернобыльской АЭС Служба безопасности Украины (СБУ) и Украинский институт национальной памяти (УИНП) рассекретили документы о строительстве Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) и об аварии, произошедшей в апреле 1986 года, сообщает пресс-служба СБУ. 10

Происшествия Волейболист «Факела» устроил дорожный конфликт в Новой Москве Волейболист "Факела" из Нового Уренгоя Александр Кимеров, привлекающийся к играм сборной России, устроил дорожный конфликт с водителем каршеринга в Новой Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 14

Общество Международный арбитраж отклонил иск банкира Пугачева к России Международный арбитраж в Париже отклонил все требования основателя Межпромбанка (МПБ) Сергея Пугачева, который пытался взыскать с России более $14 млрд, сообщили в пресс-службе российского Минюста.

Политика Владимир Путин посетил главный храм Вооруженных сил Президент России Владимир Путин сегодня побывал на богослужении в соборе Воскресения Христова в Кубинке — главном храме Вооруженных сил России. 1,7K

Происшествия Экс-министра образования Дагестана приговорили к 4,5 годам колонии за коррупцию Лефортовский суд Москвы приговорил экс-министра образования и науки Дагестана Шахабаса Шахова к 4,5 годам колонии за взятку и растрату 88 млн рублей при строительстве школы в Каспийске.

Общество Причастных к афере с голосованием по поправкам установили в Москве Московская полиция установила круг причастных к мошенничеству с SIM-картами для фальсификации голосования по поправкам в Конституцию, сообщается на сайте столичного управления МВД. 52

Политика На Украине обнародовали новые записи «разговоров Порошенко и Байдена» Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач в понедельник обнародовал вторую часть аудиозаписей телефонных разговоров якобы украинского экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом в 2016 году, в которых они обсуждали внутриполитические дела на Украине. 17

Здоровье В России зафиксировано минимальное число умерших от COVID-19 с конца мая За последние сутки в России зафиксировано 95 летальных случаев. Количество новых заражений — 7600, сообщает оперштаб.

Общество Три четверти вузов ожидают уменьшения количества платников Газета «Известия» пишет, что в текущем году примерно на тридцать процентов меньше ожидается студентов, поступающих на контрактной основе.

Общество В Минкомсвязи назвали причины разблокировки Telegram в России Решение о разблокировке Telegram в России было принято из-за невозможности его заблокировать и активного сотрудничества мессенджера в вопросах борьбы с терроризмом. 84

Общество ФСБ рассекретила преступления нацистов в Крыму В Крыму ФСБ рассекретила и передала в Государственный архив республики документы о фактах нацистских преступлений против мирного населения полуострова в годы Великой Отечественной войны. 314

Общество Издатель «Ведомостей» Глеб Прозоров покидает пост Генеральный директор "Бизнес ньюс медиа", издатель газеты "Ведомости" Глеб Прозоров покидает пост.

Общество «Лента» открыла в Петербурге два новых супермаркета Крупная продуктовая сеть «Лента» объявила об открытии двух новых супермаркетов в Санкт-Петербурге.