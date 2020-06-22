Политика
ИнтерфаксРоссия откажется от находящейся в Казахстане РЛС Балхаш
Российская система предупреждения о ракетном нападении включает наземный и космический эшелоны. Наземный сегмент состоит из сети надгоризонтных радиолокационных станций "Воронеж" на территории России, а также станций "Волга" и "Днепр" в Казахстане и Белоруссии.
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с чего всё началось
«Одобрить предложение о денонсации соглашения между правительством РФ и правительством Республики Казахстан об условиях передачи и о порядке дальнейшего использования казахстанского узла Балхаш в российской Системе предупреждения о ракетном нападении, подписанного в Москве 2 декабря 2014 года»,— сказано в постановлении.Коммерсантъ07:44
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Происшествия
На американской базе в Японии произошел пожар
Российская газета 00:29
Происшествия
В Сети затравили свердловских школьниц, мучивших голубя
После появления скандального видео из Краснотурьинска (Свердловская область), на котором две девочки издевались над голубем, их быстро нашли в социальных сетях.
URA.Ru 08:55
Шоу-бизнес
Гарик Харламов сообщил о разводе с Кристиной Асмус
Российский шоумен Гарик Харламов заявил, что разводится с женой, актрисой Кристиной Асмус. Об этом он написал в своем Instagram.
РБК 10:29
Общество
Южная Корея объявила о второй волне заражений коронавирусом
Жителей Сеула обяжут снова соблюдать социальную дистанцию, если в ближайшие дни суточный прирост заражений превысит 30 человек или же число больничных коек будет заполнено по меньшей мере на 70 процентов.
Российская газета 10:27
Политика
ДНР разрешила жителям выезжать в Россию за паспортом
Жителям ДНР разрешается выезд в Россию в составе организованных групп для получения российского гражданства, передает «Донецкое агентство новостей».
Взгляд.ру вчера в 21:25
Общество
На фоне беспорядков в США из игры Fortnite убрали полицейские машины
Кэри, США, 22 июня 2020, 14:57 — REGNUM Из игры Fortnite исчезли все полицейские машины.
REGNUM 07:57
Общество
Украина рассекретила архивы об аварии на Чернобыльской АЭС
Служба безопасности Украины (СБУ) и Украинский институт национальной памяти (УИНП) рассекретили документы о строительстве Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) и об аварии, произошедшей в апреле 1986 года, сообщает пресс-служба СБУ.
РБК 10:07
Общество
Голикова считает снижение бедности в России в два раза достижимым
В России достижимо снижение бедности в два раза к 2024 году, заявила российский вице-премьер по социальной политике Татьяна Голикова.
Газета.Ru 09:43
Происшествия
Волейболист «Факела» устроил дорожный конфликт в Новой Москве
Волейболист "Факела" из Нового Уренгоя Александр Кимеров, привлекающийся к играм сборной России, устроил дорожный конфликт с водителем каршеринга в Новой Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Российская газета 09:42
Общество
Международный арбитраж отклонил иск банкира Пугачева к России
Международный арбитраж в Париже отклонил все требования основателя Межпромбанка (МПБ) Сергея Пугачева, который пытался взыскать с России более $14 млрд, сообщили в пресс-службе российского Минюста.
Интерфакс 09:07
Политика
Владимир Путин посетил главный храм Вооруженных сил
Президент России Владимир Путин сегодня побывал на богослужении в соборе Воскресения Христова в Кубинке — главном храме Вооруженных сил России.
Вести.Ru 03:21
Происшествия
Экс-министра образования Дагестана приговорили к 4,5 годам колонии за коррупцию
Лефортовский суд Москвы приговорил экс-министра образования и науки Дагестана Шахабаса Шахова к 4,5 годам колонии за взятку и растрату 88 млн рублей при строительстве школы в Каспийске.
Газета.Ru 10:31
Общество
Причастных к афере с голосованием по поправкам установили в Москве
Московская полиция установила круг причастных к мошенничеству с SIM-картами для фальсификации голосования по поправкам в Конституцию, сообщается на сайте столичного управления МВД.
Газета.Ru 10:16
Политика
На Украине обнародовали новые записи «разговоров Порошенко и Байдена»
Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач в понедельник обнародовал вторую часть аудиозаписей телефонных разговоров якобы украинского экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом в 2016 году, в которых они обсуждали внутриполитические дела на Украине.
РИА Новости 08:24
Футбол
Появилось фото новой формы «Барселоны»
Metaratings 06:24
Здоровье
В России зафиксировано минимальное число умерших от COVID-19 с конца мая
За последние сутки в России зафиксировано 95 летальных случаев. Количество новых заражений — 7600, сообщает оперштаб.
BFM.ru 04:19
Общество
Три четверти вузов ожидают уменьшения количества платников
Газета «Известия» пишет, что в текущем году примерно на тридцать процентов меньше ожидается студентов, поступающих на контрактной основе.
Rostov gazeta 06:39
Общество
В Минкомсвязи назвали причины разблокировки Telegram в России
Решение о разблокировке Telegram в России было принято из-за невозможности его заблокировать и активного сотрудничества мессенджера в вопросах борьбы с терроризмом.
RT на русском 09:30
Происшествия
В Москве мать уехала на дачу и оставила четверых детей без еды
Жительница Москвы оставила четверых детей в квартире без еды и уехала на дачу.
Известия 09:51
Политика
Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина
Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
РИА Новости 09:34
Общество
ФСБ рассекретила преступления нацистов в Крыму
В Крыму ФСБ рассекретила и передала в Государственный архив республики документы о фактах нацистских преступлений против мирного населения полуострова в годы Великой Отечественной войны.
Lenta.ru 06:09
Общество
Издатель «Ведомостей» Глеб Прозоров покидает пост
Генеральный директор "Бизнес ньюс медиа", издатель газеты "Ведомости" Глеб Прозоров покидает пост.
ТАСС 10:31
Общество
Популярный Instagram-блогер погибла в ДТП на Бали
Девушка рассказывала в Instagram о работе на фрилансе, вдохновляла подписчиков преодолевать себя.
Интерфакс 05:50
Политика
Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР
Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru вчера в 10:18
Футбол
Гончаренко может покинуть пост главного тренера ФК ЦСКА
REGNUM вчера в 10:30
Общество
«Лента» открыла в Петербурге два новых супермаркета
Крупная продуктовая сеть «Лента» объявила об открытии двух новых супермаркетов в Санкт-Петербурге.
Карповка 08:29
Культура
Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры
Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
РЕН ТВ вчера в 10:58