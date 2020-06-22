Политика
ИнтерфаксРоссия откажется от находящейся в Казахстане РЛС Балхаш
Правительство России планирует денонсировать соглашение с Казахстаном об использовании узла Балхаш системы предупреждения о ракетном нападении. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
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с чего всё началось
«Одобрить предложение о денонсации соглашения между правительством РФ и правительством Республики Казахстан об условиях передачи и о порядке дальнейшего использования казахстанского узла Балхаш в российской Системе предупреждения о ракетном нападении, подписанного в Москве 2 декабря 2014 года»,— сказано в постановлении.Коммерсантъ07:44
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