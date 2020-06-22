с чего всё началось

Правительство России планирует денонсировать соглашение с Казахстаном об использовании узла Балхаш системы предупреждения о ракетном нападении. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Россия откажется от находящейся в Казахстане РЛС Балхаш

Политика Лукашенко попросил оппозицию не оскорблять его Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с представителями оппозиции попросил их не оскорблять его, так как проблемы страны никто не решит кроме него. 2

Экономика Счетная палата выявила миллиардные нарушения при реализации госпрограмм "Оба ведомства в отчетном году не обошлись без нарушений и недостатков", - говорится в заключении Счетной палаты и это самая корректная из возможных формулировок.

Общество Глава Росстата рассказал о реакции Кремля на «негативную» статистику Администрация президента и правительство реагируют конструктивно на «негативные» статистические данные, рассказал в интервью РБК руководитель Росстата Павел Малков.

Происшествия Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения. 2,2K

Общество Москва переходит к новому этапу снятия ограничений Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений. 962

Футбол Ла Лига разослала клубам проект протокола для возвращения фанатов Испанская футбольная Ла Лига направила клубам национального чемпионата проект медицинского протокола для возвращения болельщиков на стадионы, который включает в себя обязательную регистрацию фанатов, использование масок и измерение температуры, сообщает агентство Франс Пресс.

Футбол Тренер Виктор Гончаренко покинет ЦСКА П словам футбольного эксперта, Гончаренко нашел правильное время, чтобы покинуть ЦСКА. Он видит, что команда не реагирует на его действия. 6

Политика Владимир Путин посетил главный храм Вооруженных сил Президент России Владимир Путин сегодня побывал на богослужении в соборе Воскресения Христова в Кубинке — главном храме Вооруженных сил России. 1,8K

Энергетика Украина оказалась спасением для газового рынка Европы Истощенные украинские газовые месторождения, которые используются для хранения газа, оказались спасением для европейского рынка, страдающего от переизбытка сырья.

Политика США приостановят выдачу рабочих виз Президент США Дональд Трамп подпишет указ, который должен приостановить выдачу ряда категорий рабочих виз, а также продлить ограничения по въезду держателям некоторых видов грин-кард, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в администрации США. 2

Игры Бывший продюсер Rockstar пояснил анонс переиздания GTA V на PS5 вместо выпуска GTA VI Дарион Ловенштейн, ранее работавший на должности продюсера в компании Rockstar (с 2002 по 2006 год), поделился мыслями на тему многочисленных споров, которые породила презентация PlayStation 5. Фанаты Grand Theft Auto удивились, что вместо анонса GTA VI компанией было лишь анонсировано переиздание GTA V на новой платформе. 37

Футбол Гендиректор «Уфы» высказался о ситуации с коронавирусом в команде Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов рассказал о ситуации с коронавирусом в команде.

Кино Режиссер Алексей Учитель завершил съемки фильма о Викторе Цое Выход картины в широкий прокат запланирован на осень 2020 года Советский и российский кинорежиссёр Алексей Учитель сообщил, что съемки новой ленты "Цой" завершились, передаёт ТАСС. 15