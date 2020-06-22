с чего всё началось

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил в поддержку предложения о денонсации соглашения с Казахстаном об использовании радиолокационной станции (РЛС) «Балхаш» в российской Системе предупреждения о ракетном нападении. Такое постановление опубликовали на официальном портале правовой информации.

Экономика Правительство увеличило объем субсидий для малого и среднего бизнеса Правительство РФ увеличило объем субсидий для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии, до 104,4 миллиарда рублей с 81,2 миллиарда рублей, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. 22

Общество Роскачество обнаружило в курином филе побочный продукт хлорирования Роскачество обнаружило в курином филе побочный продукт хлорирования - хлороформ. Об этом говорится в сообщении организации.

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Путешествия Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля Все популярные у российских путешественников туристические направления внутри страны, закрывавшиеся из-за пандемии коронавируса, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов. 373

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Космос SpaceX готовится к тестированию сетей Starlink Как известно, 13 июня компания Илона Маска, SpaceX, запустила ещё 58 спутников сети Starlink, необходимых для реализации проекта по всемирному интернету.

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Происшествия Суд отправил под домашний арест экс-директора лагеря, где погибли дети Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре отправил под домашний арест Максима Кузнецова, бывшего директора лагеря "Холдоми", где в прошлом году из-за пожара погибли дети.

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