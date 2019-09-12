Финансы

Lenta.ruLenta.ruРоссия откажется от займов в долларах

Россия до конца года не планирует больше привлекать внешние займы. В 2020 году страна будет делать займы в евро или юанях, но не в долларах. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, сообщает РИА Новости.
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Силуанов сообщил, что Россия в 2020 году будет занимать в евро или юанях, а не в долларах

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