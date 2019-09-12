Финансы
Lenta.ruРоссия откажется от займов в долларах
Россия до конца года не планирует больше привлекать внешние займы. В 2020 году страна будет делать займы в евро или юанях, но не в долларах. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, сообщает РИА Новости.
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 09:23, Вашингтон
Экономика
Материнский капитал проиндексируют впервые за пять лет
По словам Голиковой, в бюджете Пенсионного фонда предусмотрено около 325 млрд руб. на общее финансирование программы материнского капитала, в том числе на возобновлении индексации.
Ведомости 05:31
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала фото в свадебном платье
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак опубликовала в социальной сети Instagram фотографию, на которой она запечатлена в свадебном платье.
Слово и Дело 03:24
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга
Как сообщает "Комсомольская правда" у известной актрисы Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга.
Prо Город Пенза 08:20
Происшествия
СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями
Уголовное дело по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) возбудило управление СК по Центральному округу Москвы.
Газета.Ru 08:21
Происшествия
Алтайские землетрясения ощутили в Бийске и Белокурихе
Лёгкое землетрясение сегодня, 13 сентября, почувствовали в Бийске и Белокурихе.
REGNUM 03:52
Политика
Новак прокомментировал решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL
Глава Министерства энергетики России Александр Новак заявил, что ситуация с газопроводом OPAL окажет влияние на переговоры по газу с Евросоюзом и Украиной.
Life.ru вчера в 15:15
Политика
Следователи проводят обыски в банке Порошенко
Ранее стало известно, что экс-президент Украины прибыл на допрос в ГБР, до этого он избегал встречи со следователями по разным поводам.
Экономика сегодня 06:22
Политика
Песков прокомментировал возвращение на работу иркутской чиновницы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возвращение на работу руководителя пресс-службы правительства и губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич должно вызвать вопросы.
Газета.Ru 08:07
Политика
Вышинский заявил о госпитализации
Lenta.ru 08:04
Общество
Чеченки извинились перед Кадыровым за просьбу предоставить им жилье
Переехавшие в Дагестан уроженки Чечни извинились за обращение к главе республики Рамзану Кадырову из-за отсутствия места для проживания.
Lenta.ru вчера в 09:04
Здоровье
В новгородской детской больнице врачи объявили итальянскую забастовку
Областная детская клиническая больница (ОДКБ) в Великом Новгороде, где врачи четырех отделений объявили об итальянской забастовке, которая подразумевает отказ от сверхурочной работы, действует в обычном режиме, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости 09:20
Происшествия
В Туле повредили маршрутку самого веселого водителя города
Полиция Тулы проверяет заявление о повреждении лобового стекла и фары городского маршрутного такси, которым управляет известный в городе водитель Владимир Синяков, местные СМИ полагают, что микроавтобус был обстрелян из пневматики.
РИА Новости 08:51
Шоу-бизнес
Любовник Седоковой выставил жену с сыном из дома ради певицы
Любовник Седоковой выставил жену с сыном из дома ради певицы Супруга баскетболиста Яниса Тиммы рассказала о скандальном поведении своего мужа.
Экспресс газета вчера в 07:50
Театры
В Екатеринбурге на сцене ТЮЗа детям показали изнасилование
Екатеринбурженка считает, что родители могли не заметить маркировки на афише «Ревизора», покупая билеты в ТЮЗ, однако их могли предупредить о провокационных сценах в спектакле.
Росбалт 05:04
Армия и оружие
Власти ДНР: украинские силовики за сутки нарушили перемирие пять раз
Свободная Пресса вчера в 01:39
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 08:16
Политика
В ФАС предложили ослабить ограничения на рекламу пива
В России нужно ослабить ограничения на рекламу пива и отечественного вина, заявил начальник контрольно-финансового управления ФАС России Владимир Мишеловин.
Интерфакс 08:32
Политика
Медведев назвал условия сокращения рабочей недели
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что уменьшение трудовой недели будет зависеть от ситуации в экономике, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:26
Культура
Первый канал обновил систему голосования в шоу "Голос 60+"
Позднее пресс-служба телеканала сообщила о проверке результатов голосования из-за аномальных показателей: разрыв между победителем и вторым призером составил 80 тыс. голосов.
Интерфакс - Россия 03:30
Экономика
Стоимость ОСАГО для безаварийных водителей снизится в несколько раз
Стоимость полиса ОСАГО после перехода на новую систему расчета тарифов может снизиться в несколько раз.
Известия 04:01
Шоу-бизнес
Врачи отказываются отрезать «руки-базуки»
Россиянин Кирилл Терешин, который прославился "руками-базуками", обратился за помощью в больницу, но врачи не берутся делать операцию по удалению воспаленных мышц.
Южный Федеральный вчера в 20:41
Политика
Путин в Дагестане выпил обещанную 20 лет назад стопку водки
В ходе визита в Дагестан президент России Владимир Путин сдержал данное 20 лет назад обещание выпить стопку после победы над террористическими группировками в республике.
Rambler News Service вчера в 08:16
Авто
Новый Toyota RAV4 провалил «лосиный тест»
В издании напомнили, что новый RAV4 - не первая модель Toyota, которая не справляется с "лосиным тестом".
За рулем Кубань вчера в 12:42
Общество
Навальный улетел из России после обысков его штабов
После проведения обысков в штабах Алексея Навального, связанных с делом об отмывании денег, оппозиционер выехал из России.
Российская газета 05:30
Наука
Шнобелевскую премию вручили в США
Газета.Ru 00:57
Происшествия
Германия выдала России организовавшего налет на банк лидера ОПГ
Германия экстрадировала в Россию предполагаемого организатора налета на банк, совершенного в Санкт-Петербурге в 2009 году.
Lenta.ru 09:14
Общество
Меган Маркл представила собственную коллекцию одежды
С 12 сентября в продаже начали появляться и первые вещи из коллекции герцогини Сассекской.
Sunmag.me вчера в 10:20
Футбол
Сёмин пригласил школьника с причёской Ибрагимовича в «Локомотив»
Главный тренер футбольного клуба «Локомотив» (Москва) Юрий Сёмин пригласил мальчика, которого руководство сибирской школы заставляло перейти на домашнее обучение из-за причёски своего футбольного кумира Златана Ибрагимовича, в гости к «железнодорожникам».
News.ru 08:23