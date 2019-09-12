Россия до конца года не планирует больше привлекать внешние займы. В 2020 году страна будет делать займы в евро или юанях, но не в долларах. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, сообщает РИА Новости.

Россия откажется от займов в долларах

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