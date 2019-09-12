Финансы
Lenta.ruРоссия откажется от займов в долларах
Россия до конца года не планирует больше привлекать внешние займы. В 2020 году страна будет делать займы в евро или юанях, но не в долларах. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, сообщает РИА Новости.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 00:09, Вашингтон
Политика
Освобожденный украинец не пожал руку Зеленскому
Южный Федеральный вчера в 16:31
Политика
В правительстве заявили о невозможности отмены 8-часового рабочего дня
В России не планируется отменять восьмичасовой рабочий день в рамках процесса отмены нормативных актов советских времен.
РБК вчера в 20:16
Армия и оружие
Вашингтон одобрил продажу Польше 32 истребителей F-35
США одобрили продажу Польше 32 истребителей пятого поколения F-35.
Известия 11 сентября в 13:02
Гаджеты
Российский бренд BQ выпустил бюджетную линейку телевизоров
Российский бренд BQ вышел на рынок телевизоров, выпустив бюджетную линейку таких устройств.
Актуальные Новости вчера в 14:52
Гаджеты
Apple презентовала iPhone 11 и iPhone 11 Pro
Astera 10 сентября в 15:52
Экономика
Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян
Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.
РБК 11 сентября в 14:29
Общество
Госдума приняла закон о налоговых льготах для садоводов и огородников
Депутаты Государственной думы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном чтении закон о налоговых льготах для садоводов и огородников.
Агентство Москва вчера в 06:00
Происшествия
Двухлетняя девочка в Белоруссии случайно задушила мать
Двухлетняя девочка случайно зажала шею матери стеклоподъемником автомобиля в Брестской области Белоруссии.
Известия вчера в 17:35
Происшествия
Никас Сафронов попал в аварию в Барвихе
Художник Никас Сафронов рассказал РИА Новости, что попал в аварию в подмосковной Барвихе, он не пострадал, а его другу понадобилось вызывать скорую помощь.
РИА Новости вчера в 14:43
Общество
ФСБ хочет заблокировать два почтовых сервиса по примеру Telegram
Роскомнадзор потребовал от компаний Heinlein Support GmbH (владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org) и SCRYPTmail LLC (управляет почтовым сервисом Scryptmail.com) предоставить данные для включения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ).
Коммерсантъ вчера в 23:55
Армия и оружие
Лавров сообщил об окончании войны в Сирии
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии «действительно закончилась». Об этом министр сообщил в интервью газете «Труд».
РБК вчера в 20:39
Наука
В США вручили Шнобелевскую премию
Вручение Шнобелевской премии проводится с 1991 года.
Говорит Москва вчера в 23:41
Интернет
«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina
MOS.news вчера в 08:39
Политика
Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17
Нидерланды изменили статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым.
Газета.Ru 11 сентября в 13:42
Авто
Из-за санкций Volkswagen может прекратить сотрудничать с ГАЗ
Немецким автомобилестроительным концерном Volkswagen AG сделано предупреждение группе "ГАЗ" о возможности полного прекращения сотрудничества при вступлении в полную силу санкций.
В городе R вчера в 08:35
Кино
Вышел первый кадр из финального сезона «Сверхъестественного»
Дженсен Эклс и Джаред Падалеки представили первый кадр 15-го сезона "Сверхъестественного" и рассказали, через какие препятствия в этот раз придется пройти братьям Винчестерам.
VSE42.RU вчера в 23:28
Культура
Павел Лобков покидает телеканал «Дождь»
Российский журналист, ведущий программы "Бремя новостей" на телеканале "Дождь" Павел Лобков уходит с телеканала в конце сентября.
ТАСС вчера в 12:38
Общество
Меган Маркл представила собственную коллекцию одежды
С 12 сентября в продаже начали появляться и первые вещи из коллекции герцогини Сассекской.
Sunmag.me вчера в 10:20
Происшествия
СК вернул из суда дело томского подростка, защищавшего сбитую собаку
Российская газета вчера в 02:55
Фигурное катание
Медведева заняла второе место в короткой программе на турнире в Канаде
В канадском городе Оквилл на турнире Autumn Classic International завершилась короткая программа.
Sportbox.RU вчера в 17:47
Футбол
Ди Бьяджо: «Удивительно, что Каррера не востребован в России и Италии»
Известный итальянский тренер Луиджи Ди Бьяджо удивился, почему его соотечественник Массимо Каррера, ранее возглавлявший московский «Спартака», ныне находится без работы.
ProstoProSport вчера в 17:54
Общество
За последние 10 лет «средний россиянин» стал старше на полтора года
Отмечается также, что почти за 10 лет средний возраст россиянина вырос почти на полтора года: по данным статистической службы на 1 января 2009 года он составлял 38,8 года.
Вести.Ru вчера в 05:15
Общество
Росстандарт выявил недолив топлива на каждой пятой АЗС в России
В России 19% автозаправочных станций (АЗС) недоливают топливо, при этом 9% АЗС используют некачественный бензин и дизель, сообщает газета «Известия» со ссылкой на итоги проверки Росстандарта.
RT на русском вчера в 20:37
Экономика
Топилин: повышение МРОТ коснется 3,2 млн россиян
Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 руб. потребует 20,9 млрд руб. в 2020 году из средств бюджетов регионов РФ и федерального бюджета, повышение коснется 3,2 млн человек.
ТАСС вчера в 16:31
Политика
Минюст США назовет имя подозреваемого по делу о терактах 11 сентября
Минюст Соединенных Штатов и ФБР планируют назвать имя чиновника из Саудовской Аравии, которого подозревают в причастности к подготовке терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 22:47
Политика
Украина проиграла России спор в ВТО
"Секретариат ВТО распространил доклад Апелляционного органа по результатам рассмотрения спора между Россией и Украиной в связи с антидемпинговыми мерами в отношении нитрата аммония российского происхождения (DS493), в котором подтвердил победу России", - уточнили в Минэкономразвития.
Sputnik Таджикистан вчера в 11:57
Происшествия
Все члены экипажа перевернувшегося у берегов США судна спасены
ТАСС 09 сентября в 19:07
Происшествия
На участника стихийного митинга в Улан-Удэ завели уголовное дело
Следственное управление СКР по Республике Бурятия возбудило уголовное дело в отношении участника несанкционированного митинга.
Коммерсантъ вчера в 11:14
Политика
Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
РИА Новости вчера в 07:01
Общество
В школе под Волгоградом из-за возмущения родителей отменили молебен
РИА Новости вчера в 04:58