Финансы

Lenta.ruLenta.ruРоссия откажется от займов в долларах

Россия до конца года не планирует больше привлекать внешние займы. В 2020 году страна будет делать займы в евро или юанях, но не в долларах. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, сообщает РИА Новости.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 04:42, Вашингтон
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