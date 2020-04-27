Общество

REGNUMREGNUMРоссия отказывается платить Лондону 76 млн рублей по делу Смычковского

Ранее Россия направила запрос в Соединённые Королевство об экстрадиции Смычковского — ключевого фигуранта дела о коррупции в отношении генерала СКР Александра Дрыманова — по делу о взятке в $1 млн за освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова по прозвищу «Итальянец».
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с чего всё началось

Россия не будет платить Британии 76 миллионов рублей по делу Смычковского

Британский суд не вправе взыскивать с России 830 тысяч фунтов стерлингов (76,2 миллионов рублей по курсу ЦБ) в качестве компенсации бизнесмену Дмитрию Смычковскому, фигурирующему в коррупционном деле генерала СК Александра Дрыманова, сообщили РИА Новости в Генпрокуратуре.
РИА Новостивчера в 23:01

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Россия не станет платить Британии по делу Шакро Молодого

Телеканал 360°02:05

Россия не станет платить Британии 76 млн рублей по делу Смычковского

News.ru01:37

Россия не будет платить Великобритании 76 млн руб. по делу бизнесмена Смычковского

Коммерсантъ00:52

Россия отказалась платить миллионы рублей беглому фигуранту дела Шакро Молодого

Lenta.ru00:21

Россия отказалась платить Британии 76 млн рублей

Взгляд.ру00:11

В России отказались платить деньги Британии по делу Смычковского

Московский Комсомолецвчера в 23:25

Россия не будет платить Британии 76 миллионов рублей по делу Смычковского

РИА Новостивчера в 23:01
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 03:10, Ашберн
Политика

Песков дал прогноз выхода на плато коронавируса

К середине мая Россия может выйти на плато заболеваемости коронавирусом, и в июне станет полегче.
Российская газета 02:57
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Шоу-бизнес

Регина Тодоренко прокомментировала лишение звания «Женщина года»

Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала лишение ее журналом Glamour звания «Женщина года».
Московский Комсомолец 25 апреля в 17:18
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Общество

В Госдуме чиновникам советуют готовиться к «новой нормальности»

Москва, 27 апреля 2020, 09:48 — REGNUM В Госдуме советуют чиновникам подготовиться к «новой нормальности» после пандемии коронавируса.
REGNUM 02:48
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Общество

Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных

Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости вчера в 14:58
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Армия и оружие

В США рассказали о подготовке к Третьей мировой войне

Lenta.ru вчера в 17:05
9
Здоровье

Почти 500 новых заражённых COVID-19 выявлено на Украине

За прошедшие сутки на Украине выявлено 477 лабораторно подтверждённых случаев заражения новым коронавирусом.
SM News 24 апреля в 03:16
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Общество

Известный итальянский журналист Джульетто Кьеза скончался

Жена известного итальянского журналиста Джульетто Кьеза сообщила о том, что он скончался.
iReactor вчера в 06:52
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Энергетика

Нефть дешевеет на торгах на фоне опасений по поводу хранилищ

Нефть дешевеет на фоне опасений инвесторов, что сохраняющийся избыток предложения приведет к исчерпанию мощностей для хранения сырья и вызовет новый обвал стоимости на фьючерсы.
Известия 00:50
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Кино

Маковецкий ответил на критику сериала «Зулейха открывает глаза»

РИА Новости вчера в 15:37
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Здоровье

На Среднем Урале завершили развёртывание коек для пациентов с COVID-19

REGNUM 02:57
Гаджеты

Названы смартфоны Xiaomi, которые первыми могут получить MIUI 12

В Сети появился список смартфонов от компании Xiaomi, которые могут получить обновленную прошивку бренда MIUI 12.
Актуальные Новости 02:30
7
Общество

В России могут начать штрафовать за лающих по ночам собак

Как сообщало ИА REGNUM, в России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы.
REGNUM 01:37
2,9K
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили атаки в небе над Дамаском

В Сирии расчеты противовоздушной обороны отражают атаки в небе над Дамаском.
Российская газета вчера в 23:00
109
Политика

Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС

Известия вчера в 10:47
294
Общество

Названы наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России

Жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов оказались самыми обеспокоенными из-за ситуации с коронавирусом, следует из опроса специалистов компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».
Коммерсантъ 01:45
284
Общество

В Госдуме оценили возможность переноса майских праздников

По словам Нилова, из-за нагрузки на бизнес и экономику дополнительный перенос майских праздников может привести к росту безработицы и снижению покупательной способности.
Lenta.ru 01:58
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Происшествия

Заведующая скорой из Подмосковья выпала из окна больницы, перепрофилированной для лечения коронавируса

Заведующая отделения скорой медицинской помощи Звездного городка Наталья Лебедева выпала из окна больничной палаты больницы в Москве, в которой сама проходила лечение от коронавируса.
Эхо Москвы 02:01
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Политика

Рогозин объяснил, почему не может объединиться с Маском

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что не хочет объединять усилия российской госкорпорации с деятельностью американской компании SpaceX Илона Маска, потому что тот работает на Минобороны США, а разворачиваемая им спутниковая группировка связи Starlink будет использоваться в военных целях.
RT на русском вчера в 12:59
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Общество

В Гидрометцентре от 2020 года ждут рекордной жары

REGNUM 02:04
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Общество

В РАН назвали возможные сроки окончания пандемии коронавируса в России

Москва, 27 апреля 2020, 09:34 — REGNUM В России распространение заболевания, вызванного новым коронавирусом, может закончиться в середине июня текущего года, заявил академик Российской академии наук Александр Чучалин.
REGNUM 02:34
573
Общество

В Москве еще 349 пациентов вылечились от коронавируса

В Москве выздоровели еще 349 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся достигло 3524, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 02:30
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Культура

Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ

Анатолий Цой стал победителем шоу "Маска" Однако судьям все же пришлось попрощаться с одним из артистов.
Вокруг ТВ вчера в 15:53
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Происшествия

В Челябинской области умер третий пациент с коронавирусом

По данным минздрава региона, на 26 апреля в Челябинской области подтверждены 368 случаев заболевания COVID-19 (плюс 58 новых подтверждений ко вчерашнему дню), из них 47 заболевших выписаны из больниц.
РИА Новости вчера в 04:21
45
Общество

Министр просвещения признал неготовность школ к удаленному обучению

Министр просвещения Сергей Кравцов принял решение о переводе школ на дистанционное обучение, хотя понимал, что «не все школы и не все учителя были к этому готовы».
Коммерсантъ вчера в 22:37
35
Общество

В Новосибирской области вводится масочный режим

Сорок два новых случая коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, в регионе с понедельника вводится повсеместный масочный режим.
РИА Новости 00:00
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Культура

Koktebel Jazz Party сымпровизирует в поддержку врачей

Организаторами благотворительного онлайн-марафона Doctor Jazz Party выступают МИА "Россия сегодня", медиагруппа "Красный квадрат" и международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Альянса по борьбе с коронавирусом COVID-19.
РИА Новости Крым 03:00
Общество

Россиян предупредили о посттравматических расстройствах после пандемии

Пятая часть россиян может испытать посттравматические расстройства после снятия карантинных мер борьбы с коронавирусом, заявил врач-психотерапевт Андрей Курпатов.
Взгляд.ру 02:19
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Экономика

Минфин выделит дополнительные средства при продлении эпидемии

Минфин готов выделить дополнительные деньги для поддержки граждан и экономики, если затянутся эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения.
Российская газета вчера в 15:06
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Политика

Путин обсудит с губернаторами, что дальше делать с коронавирусом

28 апреля российский президент Владимир Путин проведет очередное селекторное совещание с главами регионов.
Накануне.Ru вчера в 22:10
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Политика

Россия вошла в топ-5 стран с наибольшими военными расходами

Общий объем военных ассигнований на оборону за последнее десятилетие был отмечен в мире в 2019 году: он составил 1,917 трлн долларов, это на 3,6% больше, чем в 2018 году.
BFM.ru 01:57
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