Политика
Российская газетаРоссия отказывается взаимодействовать с США по вопросу сирийской нефти
Россия не намерена взаимодействовать с США по вопросу обеспечения безопасности добычи нефти на востоке Сирии, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин. "По вопросу сирийской нефти с американцами взаимодействовать не будем", - уточнил он.
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Происшествия
Названо имя подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии
Следствие установило личность подозреваемого в убийстве главы центра "Э" МВД Ингушетии и его брата, Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда, сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru 03:44
Общество
Роскачество нашло аллергены в ванильном зефире
В товаре трёх брендов эксперты нашли незаявленную в маркировке сорбиновую кислоту (Е200), одного - незаявленную бензойную кислоту, в зефире 13 торговых марок - сернистую кислоту.
Российская газета 00:00
Политика
Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией
Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
Газета.Ru вчера в 13:19
Происшествия
Кота-наркокурьера в Татарстане определили в приют
Говорит Москва 03:50
Игры
Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Компания Rockstar Games выпустила версию игры Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров.
Известия 00:44
Политика
Медведев уволил замглавы Минприроды, курировавшего мусорную реформу
Премьер Дмитрий Медведев освободил от должности замглавы Министерства природных ресурсов и экологии Владимира Логинова, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
РИА Новости 04:14
Происшествия
Михаила Светова вызвали на допрос в СК
Члена Либертарианской партии России Михаила Светова вызвали на допрос в Следственный комитет. Об этом он сообщил в своем в твиттере.
Дождь 04:35
Шоу-бизнес
Жена 70-летнего Ричарда Гира забеременела через 9 месяцев после родов
Разменявший седьмой десяток лет актёр Ричард Гир готовится в третий раз стать отцом.
Life.ru вчера в 06:48
Технологии
В Microsoft записали фильм «Супермен» на кусок кварцевого стекла
Microsoft совместно с кинокомпанией Warner Bros. записала фильм "Супермен" 1978 года выпуска на кусок кварцевого стекла толщиной 2 миллиметра.
Интерфакс вчера в 08:35
Экономика
«Россети» повысят планку по выплате дивидендов
ПАО «Россети» может довести выплату дивидендов до 75% от чистой прибыли с 2020 года, привязав базу выплат к РСБУ, сообщили источники газеты «Коммерсантъ».
РБК 04:49
Кино
Актер Евгений Миронов обвинил Ленина в русофобии
RuNews24.ru вчера в 11:35
Происшествия
Генерал Дрыманов заявил, что передавал заму не деньги, а коньяк
Экс-начальник московского главка СК РФ Александр Дрыманов утверждает, что передавал своему заму Денису Никандрову не его долю от коррупционных дел, а коньяк.
РИА Новости вчера в 06:36
Кино
«Терминатор» стал лидером американского проката
Как и ожидали аналитики, лидером прошедших выходных стала новая часть франшизы Джеймса Кэмерона "Терминатор: Темные судьбы", однако показанные фильмом цифры совершенно точно разочаруют студию.
Газета.Ru 03 ноября в 15:54
Шоу-бизнес
51-летняя Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов
Пользователи отмечают, что помолодевшая звезда выглядит потрясающе, и одаривают телеведущую комплиментами.
Телепрограмма вчера в 19:55
Футбол
Футболист «Зенита» Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины
RT на русском 03:33
Происшествия
СК опубликовал запись нападения на детсад в Нарьян-Маре
Следственный комитет РФ опубликовал в интернете записи с камер наблюдения в детском саду Нарьян-Мара, а также видео следственных действий с обвиняемым в убийстве шестилетнего ребенка.
Российская газета вчера в 03:53
Авто
Назвали цены на обновлённый кроссовер Honda CR-V
Топовая версия обновлённого Honda CR-V будет иметь систему полного привода и обойдётся американским покупателям в стартовые 35 тыс. 845 долларов, что составляет 2,27 млн рублей.
Тарантас Ньюс 00:26
Энергетика
«Нафтогаз» разъяснил суть нового иска к «Газпрому»
Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал в Facebook об основных требованиях к "Газпрому" в новом иске, направленном в Стокгольмский арбитраж.
РИА Новости 04 ноября в 15:20
Общество
Куратор «мусорной реформы» зарабатывает около миллиона рублей в месяц
Генеральный директор «Российского экологического оператора» (РЭО), который призван курировать ход мусорной реформы, Денис Буцаев рассказал РБК о размере своей месячной зарплаты.
Солидарность вчера в 03:09
Шоу-бизнес
Эксперт оценил преображение 58-летней Яковлевой с помощью стрижки боб
Телепрограмма вчера в 04:12
Общество
В российском детдоме забеременели сразу три воспитанницы
В одном из детских домов Челябинской области забеременели сразу три несовершеннолетние воспитанницы, директору объявили выговор за «слабую воспитательную работу».
Lenta.ru вчера в 12:44
Шоу-бизнес
Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной
Голливудский актер Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film со своей новой возлюбленной, сообщает портал Promiflash.
МИР 24 04 ноября в 10:45
Политика
Путин не планирует лететь в Париж 11 ноября
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у главы государства Владимира Путина нет планов лететь в Париж 11 ноября для посещения мероприятий по случаю окончания Первой мировой войны.
RT на русском 04:59
Политика
Волкер заявил о жалобе Трампа на попытку Украины вмешаться в выборы
Как отмечает Bloomberg, вероятнее всего, Трамп этим высказыванием имел в виду то, что Украина предпринимала попытки вмешательства в президентские выборы 2016 года от имени его оппонента от Демократической партии Хиллари Клинтон.
РБК вчера в 16:37
Общество
Сбербанк подсчитал средний размер чаевых россиян в ресторанах и кафе
В среднем посетители кафе и ресторанов всех ценовых сегментов в период с марта по сентябрь 2019 года оставляли чаевые на сумму в размере 7,5% от счета.
РБК 04:38
Экономика
ЦБ усилит надзор за банками для повышения защиты персональных данных
ЦБ РФ усилит надзор в банковской сфере для улучшения защиты персональных данных клиентов кредитных организаций, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации.
ТАСС 03:41
Армия и оружие
США признали отставание от России в системах РЭБ
Россия существенно обогнала Соединенные Штаты во всем, что касается современных систем радиоэлектронной борьбы, а подготовка американских военных в этой области до сих пор носит лишь «базовый» характер.
Версия.Инфо 04 ноября в 18:34