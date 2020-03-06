Энергетика
Газета.RuСтраны ОПЕК+ не договорились о сокращении добычи нефти
Ранее сообщалось, что участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года.
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