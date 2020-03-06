Россия еще до начала официальных переговоров в Вене в пятницу отклонила предложение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти, чтобы ответить на ситуацию с коронавирусом. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.

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Россия отклонила "любые предложения" стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти ещё до начала официальных переговоров в Вене 6 марта. При этом страна готова продлить текущие договорённости на второй квартал.

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