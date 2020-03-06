Энергетика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаРоссия отклонила предложение стран ОПЕК о сокращении добычи нефти

Россия отклонила "любые предложения" стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти ещё до начала официальных переговоров в Вене 6 марта. При этом страна готова продлить текущие договорённости на второй квартал.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Россия отклонила предложение ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти

Россия еще до начала официальных переговоров в Вене в пятницу отклонила предложение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти, чтобы ответить на ситуацию с коронавирусом. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.
ТАССвчера в 06:37

Подробнее о событии

СМИ: Россия намерена обвалить цены на нефть

Московский Комсомолецвчера в 08:25

Россия отклонила предложение ОПЕК+ о дополнительном сокращении нефтедобычи

Газета.Ruвчера в 07:54

Россия отклонила предложение ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти

ТАССвчера в 06:37

Стало известно о намерении России обвалить цены на нефть

Lenta.ruвчера в 07:23

СМИ: Россия отклонила предложение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

Коммерсантъвчера в 06:57

Reuters узнал о нежелании России дополнительно сокращать нефтедобычу

РБКвчера в 05:46

Россия отклонила предложение стран ОПЕК о сокращении добычи нефти

Комсомольская правдавчера в 07:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 09:43, Ашберн

Комментарии

Хоккей

«Авангард» с крупным счетом обыграл «Салават» и сравнял счет в серии

Газета.Ru 09:05
Музыка

На Украине затравили мальчика-сироту за песню «Смуглянка» в Лондоне

Вечерний курьер 08:43
Энергетика

Россия и ОПЕК не пришли к соглашению о сокращении добычи нефти

По окончании переговоров министров стран-членов ОПЕК+ в Вене, министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане сообщил, что в ходе заседания не удалось прийти к соглашению о сокращении добычи нефти.
Капитал страны вчера в 14:41
Общество

У троих жителей Липецкой области выявлен коронавирус

В Липецкой области 7 марта выявлены три случая новой коронавирусной инфекции у граждан, прибывших из Италии.
Коммерсантъ Воронеж 07:45
Происшествия

В Китае обрушилось здание отеля

В восточной китайской провинции Фуцзянь обрушилось здание отеля Xinjia Express, сообщает агентство Синьхуа.
РИА Новости 08:23
Финансы

Биржевой курс доллара превысил 68 рублей, евро – 77 рублей

В ближайшие дни нервное движение сохранится, в условиях повышенной волатильности для курса рубля оправданным может выглядеть диапазон 66 – 68 руб. / $, сказал Кадулин.
Ведомости вчера в 05:50
Общество

Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд

Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
РБК 05 марта в 19:06
Музыка

В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для Евровидения

РИА Новости 04:15
Футбол

Широков: пусть «Спартак» и «Зенит» сыграют полуфинал в «Лужниках». Будет как в Англии

Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал ситуацию с местом проведения матча 1/2 финала Кубка России «Зенит» — «Спартак».
Чемпионат 08:20
Общество

Отмирающие в России профессии назвал Силуанов

По мнению руководителя Министерства финансов РФ Антона Силуанова, бухгалтера и охранники относятся к "отмирающим" в нашей стране профессиям.
Molnet.ru вчера в 01:05
Происшествия

Минздрав проверил переполненный морг в Туле

2 марта, после публикаций "Тульской прессы", в морге Бюро судебно-медицинской экспертизы сотрудниками Министерства здравоохранения Тульской области была проведена проверка.
Тульская пресса 08:25
Общество

Минфин предложил конфисковывать незаконно полученную валюту

Министерство финансов России предложило конфисковывать валюту, операции с которой проводятся с нарушением действующего законодательства.
Труд вчера в 13:40
Происшествия

В Швеции задержали россиян, подозреваемых в нападении на блогера

В конце февраля в Европе неизвестный напал Абдурахманова с молотком. Правоохранители возбудили дело о покушении на блогера.
RuNews24.ru 01:08
Политика

Зеленский сравнил свое президентство с управлением дырявым судном

Газета.Ru 08:53
Общество

Альфа-банк уточнил ситуацию с блокировкой карт

В субботу Альфа-банк заблокировал карты некоторых клиентов, которые выразили в соцсетях недовольство внезапным ограничением доступа к собственным средствам.
Вести.Ru 07:56
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»

В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».
Live24 05 марта в 11:57
Шоу-бизнес

66-летняя Проклова удивила поклонников стройной фигурой

66-летняя российская актриса Елена Проклова опубликовала в своём Instagram фото в купальнике.
Газета Кемерова 01:56
Политика

В Иванове девушка попросила Путина взять ее замуж

Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа в детскую поликлинику №6, которую глава государства посетил в пятницу, 6 марта.
YA62.ru вчера в 09:14
Спорт

Фрида Карлссон победила в масс-старте на этапе Кубка мира в Осло

РИА Новости 07:42
Общество

В Москве установлен абсолютный температурный рекорд для 7 марта

RT на русском 07:59
Здоровье

Рейтинг самых полезных молочных продуктов возглавил йогурт

Врач-диетолог Лидия Ионова назвала самым полезным молочным продуктом йогурт.
Политика Сегодня 08:54
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии заболевшей коронавирусом петербурженки

Известно, что петербурженка 1 марта вернулась из Италии, а уже 4 марта обратилась к врачам с симптомами ОРВИ.
Российская газета 09:10
Культура

В Московском театре мюзикла прошла премьера «ПраймТайма»

Российская газета вчера в 06:27
Финансы

Зюганов – о мировой экономике: «Сейчас полетит всё к черту»

«Курс доллара будет расти, нефть продолжает дешеветь, было 70 долларов, сейчас 50 и ниже», — заявил Зюганов.
REGNUM вчера в 08:00
Общество

В Москве первый заболевший коронавирусом выписан из больницы

В Москве выписан первый россиянин, заболевший коронавирусом, сообщает Оперативный штаб столицы. Отмечается, что мужчина полностью здоров.
Московский Комсомолец 05:43
Политика

Путин поручил реформировать миграционные режимы

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам реализации Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019 - 2025 годы.
Российская газета 08:48
Биатлон

Логинов не выступит в эстафете на этапе Кубка мира

Стали известны составы женской и мужской сборных России на седьмом этапе Кубка мира в чешском Нове-Место, сообщается на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU).
Газета.Ru вчера в 15:16
Шоу-бизнес

Алла Пугачева из-за болезни не смогла отпраздновать День желтых цветов

Алла Пугачева в передаче «Ты не поверишь!» рассказала, что из-за болезни не смогла отпраздновать День желтых цветов.
Актуальные Новости 07:30
Здоровье

В Китае сообщили об изменениях симптомов коронавируса

Китайские ученые заметили изменения в клинических симптомах заражения в начале вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом COVID-19, и сейчас.
Российская газета вчера в 23:37
Футбол

Умяров может пропустить все матчи «Спартака» в марте

Хавбек «Спартака» Наиль Умяров, скорее всего, не поможет красно-белым в оставшихся матчах марта.
Bookmaker-ratings.ru 03:47
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное