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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Россия откроет границу с Южной Осетией

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ближайшие дни подпишет распоряжение об открытии границы с Южной Осетией, сообщает пресс-служба правительства. Решение было принято на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Россия открывает границу с Южной Осетией

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции принял решение об открытии границы с Южной Осетией, постановление правительства об этом будет подписано в ближайшие дни, сообщили журналистам в оперативном штабе.
РИА Новостивчера в 13:03
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RT на русском

Россия откроет границу с Южной Осетией

RT на русскомвчера в 13:19
Газета.Ru

Россия открывает границу с Южной Осетией

Газета.Ruвчера в 13:08
Интерфакс

Россия откроет границу с Южной Осетией в ближайшие дни

Интерфаксвчера в 13:06
РБК

Россия решила открыть границу с Южной Осетией

РБКвчера в 13:08
ТАСС

Оперштаб принял решение об открытии границ между Россией и Южной Осетией

ТАССвчера в 13:04
РИА Новости

Россия открывает границу с Южной Осетией

РИА Новостивчера в 13:03
Комсомольская правда

Россия откроет границу с Южной Осетией

Комсомольская правдавчера в 13:02

Эстония призвала привлечь ОЗХО к расследованию инцидента с Навальным

Постпред Эстонии при ООН Свен Юргенсон призвал провести международное расследование ситуации с предполагаемым отравлением Алексея Навального с участием экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), сообщает РИА "Новости".
Эстония призвала привлечь ОЗХО к расследованию инцидента с Навальным
Газета.Ru18:31
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В Италии выясняют обстоятельства гибели модели из России

Прокуратура города Кальяри (административный центр острова Сардиния) конфисковала фотоаппараты и беспилотник, а также мобильные телефоны фотографа, находившегося вместе с утонувшей в субботу у берегов Сардинии российской моделью Галиной Федоровой.
ТАССвчера в 11:09
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FT: Евросоюз может подать в суд на Великобританию

Брюссель рассматривает возможность инициирования судебного иска в отношении Лондона в связи с новым законопроектом Великобритании о внутренних рынках, который допускает нарушение двустороннего соглашения об условиях ее выхода из сообщества (Brexit).
ТАССвчера в 06:24

Послы ЕС вновь приехали домой к нобелевскому лауреату Алексиевич

В четверг сотрудники европейских посольств в Минске вновь приехали домой к нобелевскому лауреату по литературе Светлане Алексиевич, которая накануне сообщила, что в ее квартиру пытаются проникнуть неизвестные люди - предположительно, силовики.
Московский Комсомолецвчера в 14:53
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Microsoft объявила цены на консоли Xbox Series X и Series S в России

Как сообщается на сайте информационного-новостного портала EVO-RUS.COM, стало известно о дате начала продаж на российском рынке игровых консолей Xbox Series S и Xbox Series X. Продажи стартуют с 10 ноября текущего года.
Лезги газетвчера в 14:12
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Лишенный сана уральский схимонах Сергий отлучен от церкви

Бывшего схиигумена Сергия (Романова), который своевольно удерживает Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, отлучили от церкви, потому что он сам поставил себя вне общения с ней, написал в Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Газета.Ruвчера в 07:22
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Учёные в России нашли аналог ИВЛ при лечении пациентов с коронавирусом

Ингаляции гелий-кислородной смесью на фоне развивающейся пневмонии при коронавирусной инфекции COVID-19 превосходят по эффективности искусственную вентиляцию лёгких, рассказал президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерий Черешнев.
RT на русском18:39
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Главный военный прокурор РФ посетил Хмеймим во время поездки в Сирию

"В ходе поездки были проведены встречи с руководством министерства обороны, органов военной юстиции сирийской стороны, а также ознакомление с организацией функционирования российской авиационной группировки", - пояснили представители российской группировки войск в Сирии.
РЕН ТВ18:08