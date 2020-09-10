Россия откроет границу с Южной Осетией
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ближайшие дни подпишет распоряжение об открытии границы с Южной Осетией, сообщает пресс-служба правительства. Решение было принято на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.В источнике
С чего всё началось
Россия открывает границу с Южной Осетией
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции принял решение об открытии границы с Южной Осетией, постановление правительства об этом будет подписано в ближайшие дни, сообщили журналистам в оперативном штабе.
РИА Новостивчера в 13:03
Подробнее о событии