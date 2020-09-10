Пятый канал 21

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ближайшие дни подпишет распоряжение об открытии границы с Южной Осетией, сообщает пресс-служба правительства. Решение было принято на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.