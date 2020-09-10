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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Россия откроет границу с Южной Осетией

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ближайшие дни подпишет распоряжение об открытии границы с Южной Осетией, сообщает пресс-служба правительства. Решение было принято на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Россия открывает границу с Южной Осетией

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции принял решение об открытии границы с Южной Осетией, постановление правительства об этом будет подписано в ближайшие дни, сообщили журналистам в оперативном штабе.
РИА Новостивчера в 13:03
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RT на русском

Россия откроет границу с Южной Осетией

RT на русскомвчера в 13:19
Газета.Ru

Россия открывает границу с Южной Осетией

Газета.Ruвчера в 13:08
РИА Новости

Россия открывает границу с Южной Осетией

РИА Новостивчера в 13:03
Интерфакс

Россия откроет границу с Южной Осетией в ближайшие дни

Интерфаксвчера в 13:06
ТАСС

Оперштаб принял решение об открытии границ между Россией и Южной Осетией

ТАССвчера в 13:04
РБК

Россия решила открыть границу с Южной Осетией

РБКвчера в 13:08
Комсомольская правда

Россия откроет границу с Южной Осетией

Комсомольская правдавчера в 13:02

РФПИ договорился о производстве вакцины от коронавируса в Бразилии

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с Бразилией о производстве на ее территории зарегистрированной в России вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев, сообщает «Интерфакс».
Ведомостивчера в 12:52
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Разработчик «Спутника V» отверг обвинения в недостоверной статистике

Центр имени Гамалеи категорически отвергает обвинения зарубежных учёных в недостоверности статистических данных по исследованию вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил замдиректора по научной работе Денис Логунов.
RT на русскомвчера в 06:20
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Страны ЕС на заседании СБ ООН вслед за США подняли тему Навального

Представители Великобритании и Бельгии на встрече Совета Безопасности ООН вслед за выступлением американского дипломата потребовали в четверг от России справедливого расследования инцидента с блогером Алексеем Навальным.
ТАСС17:41
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Лишенный сана уральский схимонах Сергий отлучен от церкви

Бывшего схиигумена Сергия (Романова), который своевольно удерживает Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, отлучили от церкви, потому что он сам поставил себя вне общения с ней, написал в Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Газета.Ruвчера в 07:22
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