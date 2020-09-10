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Ведомости
Ведомости

Россия откроет границу с Южной Осетией

«По итогам заседания принято решение об открытии государственной границы Российской Федерации с Республикой Южная Осетия», — сказали «РИА Новости» в оперативном штабе. По его данным, соответствующее распоряжение подпишет премьер-министр Михаил Мишустин в ближайшие дни.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Россия открывает границу с Южной Осетией

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции принял решение об открытии границы с Южной Осетией, постановление правительства об этом будет подписано в ближайшие дни, сообщили журналистам в оперативном штабе.
РИА Новостивчера в 13:03
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RT на русском

Россия откроет границу с Южной Осетией

RT на русскомвчера в 13:19
РИА Новости

Россия открывает границу с Южной Осетией

РИА Новостивчера в 13:03
РБК

Россия решила открыть границу с Южной Осетией

РБКвчера в 13:08
Интерфакс

Россия откроет границу с Южной Осетией в ближайшие дни

Интерфаксвчера в 13:06
ТАСС

Оперштаб принял решение об открытии границ между Россией и Южной Осетией

ТАССвчера в 13:04
Газета.Ru

Россия открывает границу с Южной Осетией

Газета.Ruвчера в 13:08
Комсомольская правда

Россия откроет границу с Южной Осетией

Комсомольская правдавчера в 13:02

Движение «Голос» предложило ужесточить наказания за фальсификации на выборах

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Ведомости17:39

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Ведомостивчера в 12:04
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Интерфаксвчера в 16:33
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Французский военный корабль атаковал С-400 в Крыму

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РЕН ТВ9 сентября в 15:09
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