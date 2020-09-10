«По итогам заседания принято решение об открытии государственной границы Российской Федерации с Республикой Южная Осетия», — сказали «РИА Новости» в оперативном штабе. По его данным, соответствующее распоряжение подпишет премьер-министр Михаил Мишустин в ближайшие дни.

С чего всё началось Россия открывает границу с Южной Осетией Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции принял решение об открытии границы с Южной Осетией, постановление правительства об этом будет подписано в ближайшие дни, сообщили журналистам в оперативном штабе. РИА Новости вчера в 13:03