Россия откроет границу с Южной Осетией
Россия откроет границу с Южной Осетией. Распоряжение об этом будет подписано в ближайшие дни, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующее заседание штаба в четверг провела вице-премьер Татьяна Голикова.В источнике
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Россия открывает границу с Южной Осетией
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции принял решение об открытии границы с Южной Осетией, постановление правительства об этом будет подписано в ближайшие дни, сообщили журналистам в оперативном штабе.
РИА Новости13:03
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