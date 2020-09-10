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Россия откроет границу с Южной Осетией

Россия откроет границу с Южной Осетией. Распоряжение об этом будет подписано в ближайшие дни, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующее заседание штаба в четверг провела вице-премьер Татьяна Голикова.В источнике
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РИА Новости

Россия откроет границу с Южной Осетией в ближайшее время

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции принял решение об открытии границы с Южной Осетией, постановление правительства об этом будет подписано в ближайшие дни, сообщили журналистам в оперативном штабе.
РИА Новости13:03
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RT на русском

Россия откроет границу с Южной Осетией

RT на русском13:19
Интерфакс

Россия откроет границу с Южной Осетией в ближайшие дни

Интерфакс13:06
РБК

Россия решила открыть границу с Южной Осетией

РБК13:08
Газета.Ru

Россия открывает границу с Южной Осетией

Газета.Ru13:08
ТАСС

Оперштаб принял решение об открытии границ между Россией и Южной Осетией

ТАСС13:04
РИА Новости

Россия откроет границу с Южной Осетией в ближайшее время

РИА Новости13:03
Комсомольская правда

Россия откроет границу с Южной Осетией

Комсомольская правда13:02

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