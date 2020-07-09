Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России согласился с предложением Минтранса, Росавиации и ПАО "Аэрофлот" открыть международное сообщение в два этапа. Список стран для первого этапа подготовят МИД, Роспотребнадзор и Росавиация.

Россия откроет международное авиасообщение в два этапа

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