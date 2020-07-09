Коронавирус
ИнтерфаксРоссия откроет международное авиасообщение в два этапа
Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России согласился с предложением Минтранса, Росавиации и ПАО "Аэрофлот" открыть международное сообщение в два этапа. Список стран для первого этапа подготовят МИД, Роспотребнадзор и Росавиация.
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Здоровье
Известно, в каких районах Башкирии находятся заболевшие коронавирусом
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Минздрав региона, в Башкирии больно коронавирусом 405 человек.
ToDay News Ufa 00:00
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
Футбол
Спартак — Локомотив 1:1
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско получил красную карточку в первом тайме матча 27-го тура чемпионата России против «Локомотива».
РБК вчера в 15:01
Экономика
Госдума ограничивает стоимость кредитов в России
Москва, 9 июля 2020, 13:17 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на защиту прав заемщиков, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
REGNUM 06:17
Политика
Журналист Бабченко включен в перечень террористов и экстремистов
Росфинмониторинг включил журналиста Аркадия Бабченко в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Российская газета 07:23
Общество
Собянин объявил об отмене масочного режима с 13 июля
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отмене обязательного ношения масок на улице в Москве с 13 июля.
Коммерсантъ 06:18
Происшествия
Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств
В СК говорят, что она "причастна к организации и совершению особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью, совершенных в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области".
Российская газета 01:32
Общество
Сценарист Horizon Zero Dawn и Foribden West покинул Guerrilla Games
CyberSport.ru 06:28
Футбол
На церемонии награждения «Зенита» болельщики освистали Беглова
Вечером 8 июля на "Газпром Арене" состоялась церемония награждения футбольного клуба "Зенит", который досрочно стал чемпионом Российской премьер-лиги.
Neva.Today 03:16
Происшествия
Названы возможные причины убийства чеченского блогера в Австрии
Возможные причины преступления назвал представитель управления полиции Нижней Австрии Йоханн Баумшлагер, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Lenta.ru 06:49
Общество
Минпросвещения разрешит традиционные линейки в школах 1 сентября
RT на русском 07:02
Общество
Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице
По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM 07 июля в 07:12
Общество
ФСБ могла получить информацию о Сафронове от СВР
В Чехии информацию о деле господина Сафронова пока не комментировали.
Коммерсантъ 06:06
Происшествия
В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
Газета.Ru 05:52
Происшествия
СК возбудил дело о похищении человека в Екатеринбурге
Следственный комитет возбудил дело о похищении мужчины в центре Екатеринбурга, сообщило СУСК РФ по Свердловской области.
РИА Новости 07:18
Происшествия
СКР возбудил дело о геноциде фашистами жителей Сталинградской области
Москва, 9 июля 2020, 14:18 — REGNUM Следственный комитет России возбудил уголовное дело о геноциде немецко-фашистскими захватчиками жителей бывшей Сталинградской области во время Великой Отечественной войны.
REGNUM 07:18
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на трассе в Самарской области
Утром в четверг, 9 июля, на трассе в Самарской области столкнулись две машины: в результате аварии два человека получили смертельные травмы.
Dorinfo.ru 04:55
Общество
РФ может начать возобновление полетов с нескольких стран ЕС и Азии
Как сообщалось, оперативный штаб по предупреждению распространения COVID-19 в России согласился с предложением Минтранса, Росавиации и "Аэрофлота" открыть международное сообщение в два этапа.
Интерфакс 05:35
Гаджеты
И камень может зазвучать: представлены настоящие цельнокремниевые MEMS-динамики
Вместо классической конструкции динамика с катушкой индуктивности, представленной больше ста лет назад, появятся цельнокремниевые «спикеры» миниатюрных размеров, производство которых мало чем отличается от выпуска процессоров, памяти и других чипов.
3DNews 02:44
Общество
В АТОР рассказали о сроках возобновления международных авиаперевозок
В России международные перелеты, скорее всего, возобновятся, не раньше сентября.
Суть событий вчера в 11:02
Технологии
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay, позволяющий оплачивать товары и услуги через приложение «Сбербанк онлайн», говорится в релизе банка.
Ведомости 06:37
Общество
В Ивановской области готовятся к открытию детских лагерей
Губернатор Станислав Воскресенский на встрече с общественностью рассказал об открытии в Ивановской области детских лагерей.
Ивтелерадио 07:13
Армия и оружие
Система ODIN: против кого ВМС США готовят лазерные системы
ODIN – лазерная система для ослепления БПЛА противника В настоящее время 1 корабль ВМС США, эсминец USS Dewey. уже оснащен системой энергетического оружия с лазерным наведением ODIN (Optical Dazzling Interdictor, Navy).
Военное обозрение 04:46
Футбол
Шамиль Газизов стал новым генеральным директором «Спартака»
Новым генеральном директором московского "Спартака" стал Шамиль Газизов, занимавший аналогичный пост в "Уфе".
Российская газета вчера в 16:19
Происшествия
Сын депутата-чемпионки изрубил людей мачете
В Тюмени состоялось первое судебное заседание по делу о нападении на двух человек 24-летнего сына двукратной чемпионки мира по бодибилдингу и депутата местной городской думы Натальи Проскуряковой.
Lenta.ru 07:20
Происшествия
Мэр Сеула оставил похожую на завещание записку и пропал
Сеул, 9 июля 2020, 13:53 — REGNUM В Южной Корее ведутся поиски мэра столицы Сеула Пак Вон Суна, сообщает 9 июля агентство Yonhap.
REGNUM 06:53