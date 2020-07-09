Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиМинтранс оценит готовность аэропортов к возобновлению авиасообщения

Минтранс до 13 июля оценит готовность международных аэропортов РФ к возобновлению авиасообщения, следует из протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.
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Оперштаб поддержал возобновление международных полетов в два этапа

Коммерсантъ05:10

Международные перелеты возобновят в два этапа

Вести.Ru05:06

Минтранс оценит готовность аэропортов к возобновлению авиасообщения

РИА Новости04:55

Оперштаб поддержал идею возобновления международного авиасообщения в два этапа

Известия04:58

Минтрансу поручили оценить готовность аэропортов к перелётам

RT на русском05:14

Минтранс оценит готовность аэропортов РФ к возобновлению международного авиасообщения

ТАСС05:02

Россия откроет международное авиасообщение в два этапа

Интерфакс04:42
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Происшествия

Фургал находился на учёте в МВД за связи с ОПГ — Хинштейн

Москва, 9 июля 2020, 11:26 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал находился на учёте МВД РФ с 1990-х годов.
REGNUM 04:26
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Происшествия

В Башкирии отклонили четыре ходатайства о помиловании осужденных

Уфа, 9 июля 2020, 10:16 — REGNUM Четыре ходатайства о помиловании осужденных не поддержали в Башкирии.
REGNUM 03:16
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Футбол

Гендиректору «Уфы» Газизову предлагали работу в «Спартаке» в 2019 году

Ранее сообщалось, что московский "Спартак" назначит нового генерального директора до 15 июля.
Газета.Ru 07 июля в 11:46
1
Шоу-бизнес

Суд обязал вдовца Веры Глаголевой выплатить 51 млн рублей

Кирилл Юльевич и Вера Глаголева прожили вместе более 25 лет.
Gazeta.SPb вчера в 23:33
10
Политика

Трамп уведомил Конгресс США о выходе страны из ВОЗ

Президент США Дональд Трамп направил в Конгресс официальное уведомление о выходе страны из ВОЗ.
Страна Советов on-line вчера в 09:23
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Экономика

Кабмин утвердил порядок финансирования отстающих регионов

Постановление подписал Михаил Мишустин Правительство России утвердило правила финансирования мероприятий, предусмотренных индивидуальными программами социально-экономического развития отстающих регионов.
Правда ПФО 05:20
Технологии

WhatsApp во всем мире получил долгожденное нововведение

Самое популярное приложение в мире для обмена мгновенными сообщениями WhatsApp получило обновление, которое наконец принесло с собой анимированные стикеры.
iXBT.com 04:23
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Футбол

Число зрителей на спортивных соревнованиях в Москве увеличат до 50%

Число зрителей на спортивных соревнованиях в Москве увеличат до 50%. Об этом сообщается в указе мэра Москвы Сергея Собянина.
Газета.Ru 05:47
Политика

Генерал ФСБ описал процесс вычисления шпионов

Генерал ФСБ Александр Михайлов рассказал о том, как спецслужбы вычисляют шпионов.
Lenta.ru вчера в 04:42
208
Футбол

Тренер «Уфы» Евсеев отреагировал на уход Газизова в «Спартак»

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев высказался о решении Шамиля Газизова перейти на должность генерального директора московского "Спартака".
Газета.Ru 04:35
Происшествия

Около 200 литров отработанного мазута попало в реку Сайма в Сургуте

Отработанный мазут на площади до 250 кв. метров обнаружен в реке Сайма на территории Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ), всего в водоем попали около 200 литров мазута.
ТАСС 04:37
Политика

Володин предложил провести анализ международных соглашений России

Москва, 9 июля 2020, 10:33 — REGNUM Провести анализ всех международных соглашений РФ на предмет соответствия поправкам к Конституции предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
REGNUM 03:33
9
Общество

В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября

РИА Новости вчера в 09:38
3K
Политика

Госдума 23 июля примет закон о приравнивании отчуждения к экстремизму

Москва, 8 июля 2020, 17:13 — REGNUM Госдума может 23 июля принять закон о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий РФ.
REGNUM вчера в 10:13
1,9K
Происшествия

Следователи обыскивают все коммерческие МРЭО Петербурга

Санкт-Петербург, 9 июля 2020, 12:17 — REGNUM Утром 9 июля следователи пришли с ордерами на обыск во все коммерческие МРЭО Санкт-Петербурга.
REGNUM 05:17
8
Политика

Верховный суд прекратил дело по иску умершего экс-главы Чувашии

Верховный суд России прекратил производство по иску бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о восстановлении его в должности.
Интерфакс 04:05
63
Шоу-бизнес

Тимати открыл в Москве новую сеть ресторанов

Отмечается, что главным отличием Chicken Mafia от других московских ресторанов быстрого питания станет цена блюд, которую рэпер пообещал держать на доступном уровне.
RuNews24.ru 01:20
6
Политика

В Татарстан приедет премьер-министр России Михаил Мишустин

Завтра, 10 июля, Михаил Мишустин посетит особую экономическую зону «Алабуга», где проведет совещание о строительстве автодороги «Европа – Западный Китай».
Татарстан-24 04:40
7
Шоу-бизнес

Звезда «Папиных дочек» ответила на критику ее отношений с Авербухом

Актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", ответила в Instagram на критику, обрушившуюся на нее после того, как стало известно о ее отношениях с фигуристом Ильей Авербухом.
РИА Новости 04:56
1
Общество

С 13 июля в Москве отменяется масочный режим на улицах

Обязательный масочный режим на улицах Москвы отменяется с 13 июля. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своём блоге.
RT на русском 05:40
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Экономика

Дефицит бюджета США в июне подошел к показателям всего 2019 года

Дефицит бюджета США в июне приблизился к показателю за весь прошлый финансовый год.
Российская газета вчера в 22:20
8
Здоровье

В Тюменской области усилили противоэпидемические мероприятия

В Тюменской области усилили противоэпидемические мероприятия.
КП - Тюмень 03:40
1
Технологии

Сбербанк объявил о запуске системы платежных сервисов SberPay

Сбербанк запускает новую систему платежных сервисов SberPay, говорится в сообщении кредитной организации.
ТАСС 04:05
5
Экономика

На Чукотке более 250 предприятий получат субсидии за СИЗ и дезинфекцию

Анадырь, 8 июля 2020, 05:21 — REGNUM На Чукотке около 250 организаций получили право на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.
REGNUM 07 июля в 22:21
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Общество

В России могут ввести новое пособие в размере 50 тыс. рублей в год

Как сообщает ToDay News Ufa, для поощрения детей к занятиям спортом, в России планируют ввести новое пособие.
ToDay News Ufa 00:38
82
Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 07 июля в 15:55
2,5K
Общество

В Москве задержали директора «Открытой России» Андрея Пивоварова

У офиса «Открытой России» на улице Петровка в Москве задержан директор организации Андрей Пивоваров и координатор «Открытки» Мария Кузнецова, заявил другой координатор организации Дмитрий Заир-Бек.
Московский Комсомолец 04:16
121
Общество

В РСТ допустили возобновление международного авиасообщения в августе

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев заявил, что Россия может возобновить международное авиасообщение в августе.
RT на русском 04:22
1
Космос

Астрономы нашли новые доводы против существования «девятой планеты»

Возможно, новые наблюдения помогут найти если не «девятую планету», то хотя бы недостающие транснептуновые объекты.
Naked Science 02:36
Происшествия

В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе

Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
Газета.Ru 05:52
471
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