Коронавирус
РИА НовостиМинтранс оценит готовность аэропортов к возобновлению авиасообщения
Минтранс до 13 июля оценит готовность международных аэропортов РФ к возобновлению авиасообщения, следует из протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.
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Происшествия
Фургал находился на учёте в МВД за связи с ОПГ — Хинштейн
Москва, 9 июля 2020, 11:26 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал находился на учёте МВД РФ с 1990-х годов.
REGNUM 04:26
Происшествия
В Башкирии отклонили четыре ходатайства о помиловании осужденных
Уфа, 9 июля 2020, 10:16 — REGNUM Четыре ходатайства о помиловании осужденных не поддержали в Башкирии.
REGNUM 03:16
Футбол
Гендиректору «Уфы» Газизову предлагали работу в «Спартаке» в 2019 году
Ранее сообщалось, что московский "Спартак" назначит нового генерального директора до 15 июля.
Газета.Ru 07 июля в 11:46
Шоу-бизнес
Суд обязал вдовца Веры Глаголевой выплатить 51 млн рублей
Кирилл Юльевич и Вера Глаголева прожили вместе более 25 лет.
Gazeta.SPb вчера в 23:33
Политика
Трамп уведомил Конгресс США о выходе страны из ВОЗ
Президент США Дональд Трамп направил в Конгресс официальное уведомление о выходе страны из ВОЗ.
Страна Советов on-line вчера в 09:23
Экономика
Кабмин утвердил порядок финансирования отстающих регионов
Постановление подписал Михаил Мишустин Правительство России утвердило правила финансирования мероприятий, предусмотренных индивидуальными программами социально-экономического развития отстающих регионов.
Правда ПФО 05:20
Технологии
WhatsApp во всем мире получил долгожденное нововведение
Самое популярное приложение в мире для обмена мгновенными сообщениями WhatsApp получило обновление, которое наконец принесло с собой анимированные стикеры.
iXBT.com 04:23
Футбол
Число зрителей на спортивных соревнованиях в Москве увеличат до 50%
Число зрителей на спортивных соревнованиях в Москве увеличат до 50%. Об этом сообщается в указе мэра Москвы Сергея Собянина.
Газета.Ru 05:47
Политика
Генерал ФСБ описал процесс вычисления шпионов
Генерал ФСБ Александр Михайлов рассказал о том, как спецслужбы вычисляют шпионов.
Lenta.ru вчера в 04:42
Футбол
Тренер «Уфы» Евсеев отреагировал на уход Газизова в «Спартак»
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев высказался о решении Шамиля Газизова перейти на должность генерального директора московского "Спартака".
Газета.Ru 04:35
Происшествия
Около 200 литров отработанного мазута попало в реку Сайма в Сургуте
Отработанный мазут на площади до 250 кв. метров обнаружен в реке Сайма на территории Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ), всего в водоем попали около 200 литров мазута.
ТАСС 04:37
Политика
Володин предложил провести анализ международных соглашений России
Москва, 9 июля 2020, 10:33 — REGNUM Провести анализ всех международных соглашений РФ на предмет соответствия поправкам к Конституции предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
REGNUM 03:33
Общество
В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября
РИА Новости вчера в 09:38
Политика
Госдума 23 июля примет закон о приравнивании отчуждения к экстремизму
Москва, 8 июля 2020, 17:13 — REGNUM Госдума может 23 июля принять закон о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий РФ.
REGNUM вчера в 10:13
Происшествия
Следователи обыскивают все коммерческие МРЭО Петербурга
Санкт-Петербург, 9 июля 2020, 12:17 — REGNUM Утром 9 июля следователи пришли с ордерами на обыск во все коммерческие МРЭО Санкт-Петербурга.
REGNUM 05:17
Политика
Верховный суд прекратил дело по иску умершего экс-главы Чувашии
Верховный суд России прекратил производство по иску бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о восстановлении его в должности.
Интерфакс 04:05
Шоу-бизнес
Тимати открыл в Москве новую сеть ресторанов
Отмечается, что главным отличием Chicken Mafia от других московских ресторанов быстрого питания станет цена блюд, которую рэпер пообещал держать на доступном уровне.
RuNews24.ru 01:20
Политика
В Татарстан приедет премьер-министр России Михаил Мишустин
Завтра, 10 июля, Михаил Мишустин посетит особую экономическую зону «Алабуга», где проведет совещание о строительстве автодороги «Европа – Западный Китай».
Татарстан-24 04:40
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» ответила на критику ее отношений с Авербухом
Актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", ответила в Instagram на критику, обрушившуюся на нее после того, как стало известно о ее отношениях с фигуристом Ильей Авербухом.
РИА Новости 04:56
Общество
С 13 июля в Москве отменяется масочный режим на улицах
Обязательный масочный режим на улицах Москвы отменяется с 13 июля. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своём блоге.
RT на русском 05:40
Экономика
Дефицит бюджета США в июне подошел к показателям всего 2019 года
Дефицит бюджета США в июне приблизился к показателю за весь прошлый финансовый год.
Российская газета вчера в 22:20
Здоровье
В Тюменской области усилили противоэпидемические мероприятия
В Тюменской области усилили противоэпидемические мероприятия.
КП - Тюмень 03:40
Технологии
Сбербанк объявил о запуске системы платежных сервисов SberPay
Сбербанк запускает новую систему платежных сервисов SberPay, говорится в сообщении кредитной организации.
ТАСС 04:05
Экономика
На Чукотке более 250 предприятий получат субсидии за СИЗ и дезинфекцию
Анадырь, 8 июля 2020, 05:21 — REGNUM На Чукотке около 250 организаций получили право на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.
REGNUM 07 июля в 22:21
Общество
В России могут ввести новое пособие в размере 50 тыс. рублей в год
Как сообщает ToDay News Ufa, для поощрения детей к занятиям спортом, в России планируют ввести новое пособие.
ToDay News Ufa 00:38
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 07 июля в 15:55
Общество
В Москве задержали директора «Открытой России» Андрея Пивоварова
У офиса «Открытой России» на улице Петровка в Москве задержан директор организации Андрей Пивоваров и координатор «Открытки» Мария Кузнецова, заявил другой координатор организации Дмитрий Заир-Бек.
Московский Комсомолец 04:16
Общество
В РСТ допустили возобновление международного авиасообщения в августе
Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев заявил, что Россия может возобновить международное авиасообщение в августе.
RT на русском 04:22
Космос
Астрономы нашли новые доводы против существования «девятой планеты»
Возможно, новые наблюдения помогут найти если не «девятую планету», то хотя бы недостающие транснептуновые объекты.
Naked Science 02:36
Происшествия
В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
Газета.Ru 05:52