Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксРоссия откроет международное авиасообщение в два этапа

Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России согласился с предложением Минтранса, Росавиации и ПАО "Аэрофлот" открыть международное сообщение в два этапа. Список стран для первого этапа подготовят МИД, Роспотребнадзор и Росавиация.
Читать в источнике
Комментировать163

Подробнее о событии

Россия откроет международное авиасообщение в два этапа

Газета.Ru05:04

Дитрих оценил ожидаемый пассажиропоток столичного аэропорта Жуковский

Известия10:23

Оперштаб поддержал возобновление международных полетов в два этапа

Коммерсантъ05:10

Роспотребнадзор составил список из 13 стран для возобновления авиасообщения

ТАСС10:17

Минтранс оценит готовность аэропортов к возобновлению авиасообщения

РИА Новости04:55

Минтрансу поручили оценить готовность аэропортов к перелётам

RT на русском05:14

Россия откроет международное авиасообщение в два этапа

Интерфакс04:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 10:32, Ашберн
Политика

Госдума 23 июля примет закон о приравнивании отчуждения к экстремизму

Государственная Дума может принять закон 23 июля, который гласит о том, что если территория Российской Федерации приняла решение отчуждения, то такие действия будут расцениваться как экстремизм.
CT news вчера в 13:04
1,9K
Политика

Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала

ИжевскИнфо.РУ 06:48
1,6K
Общество

В МВД предложили изменить водительские права и ПТС

МВД предложило уточнить перечень данных, которые вносят в паспорт транспортного средства, форму свидетельства о его регистрации, а также в образец водительского удостоверения.
РИА Новости 07 июля в 15:21
2,5K
Происшествия

Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала

Следственный комитет РФ опубликовал на YouTube видео задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Аргументы и Факты вчера в 21:41
12
Футбол

«Уфа» не получит от «Спартака» финансовой компенсации за Газизова

Председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов рассказал, какие выгоды получил его клуб, отдав в московский "Спартак" генерального директора Шамиля Газизова.
Вести.Ru 07:23
Политика

В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
276
Политика

МИД России выступил за скорейшее проведение консультаций с Чехией

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что российская сторона выступает за скорейшее проведение двусторонних консультаций с Чехией с целью урегулирования возникших проблем в отношениях Москвы и Праги.
RT на русском 09:55
Происшествия

Верзилову назначили психиатрическую экспертизу

Как пояснил адвокат Леонид Соловьев, экспертизу назначили на допросе в СКР в связи с тем, что Верзилов был в коме после отравления в 2018 году.
BFM.ru 09:47
6
Политика

Журналист Бабченко включен в перечень террористов и экстремистов

Российская газета 07:23
226
Общество

Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября

BFM.ru 08:15
3,1K
Шоу-бизнес

Алсу поделилась редким фото с мужем и тремя детьми

Последнему в августе исполнится 4 года. Алсу предпочитает скрывать внешность мальчика от поклонников, не желая показывать ребенка публике.
Летидор 03:00
11
Политика

Козак назвал переговоры с Украиной театром абсурда

Переговоры с Киевом по разрешению ситуации на юго-востоке Украины напоминают театр абсурда, заявил в интервью ТАСС заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Rambler News Service 07:09
45
Происшествия

Суд Петербурга приговорил к 10 годам колонии анестезиолога-насильника

Известия 08:03
61
Общество

В Сербии число жертв коронавируса достигло 352

Число жертв коронавируса в Сербии с начала пандемии достигло 352 человек, выявлены 17,3 тысячи больных, сообщило министерство здравоохранения страны.
РИА Новости 09:53
2
Политика

Во Франции высмеяли заявления Киева о вторжении России

Французский журналист Кристен Неаль в своей статье для AgoraVox попытался разобраться, зачем украинские политики пугают сограждан «вторжением» России.
Известия вчера в 20:40
466
Общество

На улицах Москвы с 13 июля отменяется «масочный режим»

В Москве с 13 июля ношение масок на улице станет необязательным, говорится в указе столичного мэра Сергея Собянина.
Газета.Ru 06:10
930
Игры

Авторы ремейка Mafia представили тизер геймплея

Ремейк оригинальной Mafia должен был выйти 28 августа, однако разработчики перенесли дату релиза на 25 сентября.
CyberSport.ru 07 июля в 11:33
12
Происшествия

Полиция не подтверждает смерть мэра Сеула Пак Вон Суна

Газета.Ru 09:07
37
Происшествия

Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны

Суд в Петербурге приговорил к трем годам условного заключения сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости 10:10
3
Культура

Netflix досрочно прекратил сериал «Леденящие душу приключения Сабрины»

Netflix неожиданно объявил о закрытии подросткового хоррора "Леденящие душу приключения Сабрины" после четвертого сезона.
Ревизор.ру 07:00
12
Автоспорт

Квят может остаться без команды из-за возвращения Феттеля в «Ред Булл»

Если в команде «Ред Булл» произойдёт перестановка гонщиков и в нее вернется Себастьян Феттель, российский автогонщик сможет потерять свое место.
CT news 07:19
Шоу-бизнес

Звезда «Папиных дочек» ответила на критику ее отношений с Авербухом

Актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", ответила в инстаграме на критику, обрушившуюся на нее после того, как стало известно о ее отношениях с фигуристом Ильей Авербухом.
РИА Новости 04:56
7
Общество

Мишустин поручил госкомпаниям создать программу цифровой трансформации

Российские компании с госучастием должны будут разработать программу цифровой трансформации, которая предусматривает приоритетное использование российского программного обеспечения, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 09:46
Экономика

Мобильная связь в России может подорожать на 14%

Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета вчера в 03:58
1,6K
Наука

Ученые выяснили, что смартфоны не мешают нормально воспитывать детей

Ученые сделали выводы о том, что если смартфон не играет негативную роль, то он может быть великолепным помощников в воспитании детей.
ToDay News Ufa 10:09
Политика

В Кремле не увидели связи между убийством в Австрии и Кадыровым

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не видит связи между убийством в Австрии выходца из Чечни и главой республики Рамзаном Кадыровым, пишет РИА Новости.
Радио Sputnik 07:50
3
Общество

Директора «Открытой России» Андрея Пивоварова задержали в Москве

Директор "Открытой России" Андрей Пивоваров задержан в четверг возле офиса организации в Москве.
ТАСС 04:10
150
Общество

PayPal прекратит переводы внутри России с 31 июля

Международная платежная система PayPal прекратит переводы между пользователями внутри России с 31 июля.
Известия 10:11
126
Баскетбол

ЦСКА подписал контракт с грузинским баскетболистом Шенгелией

Москва, 9 июля 2020, 14:32 — REGNUM Московский ЦСКА подписал контракт с грузинским баскетболистом Торнике Шенгелией.
REGNUM 07:32
Кино

«Бэтмен» Ривза не будет конкурировать с трилогией Нолана

Судя по тестовым кадрам «Бэтмена» во главе с Робертом Паттинсоном, можно подумать, что новый фильм окажется самым мрачным кинокомиксом о Темном рыцаре.
Popcornnews.ru вчера в 02:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное