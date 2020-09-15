Коронавирус

РБКРБКРоссия открыла границу с Южной Осетией

«Россия открывает границу с Южной Осетией, а также снимает для некоторых специалистов ограничения на въезд в страну и выезд из нее, введенные из-за распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.
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Россия открыла границу с Южной Осетией

РИА Новости02:25

Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Южной Осетией

ТАСС02:26

Еще одна страна открыла границу с Россией

URA.Ru01:26

Россия открывает границу с Южной Осетией

Москва 2401:56

Россия открыла границу с Южной Осетией

РБК02:07

Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Южной Осетией

RT на русском02:04

Россия возобновляет международное авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами

SakhaPress.ruвчера в 04:41
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Автоматически обработано 7409 источников, обновлено в 02:30, Ашберн

Оперативный штаб РФ принял решение об открытии границы с Южной Осетией

ИА RSOnewsвчера в 02:00
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Автоматически обработано 7409 источников, обновлено в 02:30, Ашберн
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В Калининграде пятеро мужчин помыли обувь в святом источнике

REGNUM вчера в 11:15
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Хоккей

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РИА Новости вчера в 20:10
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Футбол

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Газета.Ru вчера в 13:22
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Общество

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РИА Новости вчера в 23:23
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Происшествия

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Российская газета вчера в 07:33
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Шоу-бизнес

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Часть съедобных грибов признали опасными

Дождливая осенняя погода провоцирует повышенную скорость роста грибов, но также добавляет им опасное свойство.
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Игры

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Как сообщили в Кремле, встреча Владимира Путина с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, который будет находиться в Российской Федерации с рабочим визитом, состоится в понедельник, 14 сентября, в Сочи.
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Политика

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Уход Лукашенко с поста президента назвали вопросом времени

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что уход лидера республики Александра Лукашенко с поста президента является вопросом времени.
Lenta.ru вчера в 21:41
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Власти Кузбасса ввели режим самоизоляции для людей в возрасте от 65 лет и старше.
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Наука

Найдено полностью нейтрализующее коронавирус средство

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Общество

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Адвокат Эльман Пашаев выразил уверенность, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на «год-полтора», а последующие инстанции и вовсе его отменят из-за недостаточного исследования автомобиля артиста, передает ТАСС.
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