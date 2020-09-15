Коронавирус
РБКРоссия открыла границу с Южной Осетией
«Россия открывает границу с Южной Осетией, а также снимает для некоторых специалистов ограничения на въезд в страну и выезд из нее, введенные из-за распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.
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Россия возобновляет международное авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
SakhaPress.ruвчера в 04:41
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Автоматически обработано 7409 источников, обновлено в 02:30, Ашберн
Происшествия
В Калининграде пятеро мужчин помыли обувь в святом источнике
REGNUM вчера в 11:15
Хоккей
Гол Гурьянова в овертайме вывел «Даллас» в финал плей-офф НХЛ
"Даллас" стал первым финалистом плей-офф Национальной хоккейной лиги, выиграв серию у "Вегаса" со счетом 4:1.
Российская газета 00:35
Общество
На достройку двух проблемных домов в Перми направят 1 млрд рублей
Business Class (Пермь) 02:14
Происшествия
В Киевской области произошел взрыв на газопроводе
РБК вчера в 20:55
Общество
Адвокат назвала способы воздействия на телефонных мошенников
Крики, ругань и угрозы полицией на телефонных мошенников не действуют, а вот уверенный троллинг — один из способов ответить злоумышленнику.
NewInform вчера в 20:38
Политика
NYT сообщила о намерении Навального вернуться в Россию
Блогер Алексей Навальный заявил, что планирует по выздоровлении вернуться в Россию и продолжить свою прежнюю деятельность, сообщает издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.
РИА Новости вчера в 20:10
Футбол
Зенит — Арсенал (Тула) 3:1
Газета.Ru вчера в 13:22
Происшествия
В Вольске ночью сгорели два автомобиля
Вольск.ру 01:48
Общество
В России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда
При подготовке Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы планируется обсудить введение понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда, пишут "Известия" со ссылкой на текст документа.
РИА Новости вчера в 23:23
Происшествия
В Крыму полиция задержала подозреваемых в убийстве орского диджея
Российская газета вчера в 07:33
Шоу-бизнес
Наташа Королева прокомментировала сообщения об измене Тарзана
Звезда российской эстрады Наташа Королева отреагировала на слухи об изменах своего супруга Сергея Глушко.
CT news вчера в 06:59
Футбол
Селюк: «Мещеряков, посмотрите, что пишут на заборах про вас с Кикнадзе. И уходите! Просто позор»
Мещеряков, посмотрите, что пишут на заборах про вас с Кикнадзе.
Sport24.ru вчера в 18:45
Общество
В Финляндии некоторых туристов ждет двухнедельный карантин
По данным издания Yle.fi, если путешественник решит пробыть в Финляндии больше 72 часов, то его в обязательном порядке отправят на двухнедельный карантин.
Петербургский дневник 01:14
Общество
Часть съедобных грибов признали опасными
Дождливая осенняя погода провоцирует повышенную скорость роста грибов, но также добавляет им опасное свойство.
РИА Новости вчера в 19:05
Армия и оружие
Глава штаба ВВС США Браун призвал готовиться к большой войне
Генерал уверен, что возможный военный конфликт «не останется вдали от берегов США».
Evo-rus.com вчера в 00:37
Армия и оружие
Су-27 и Су-30 перехватили три бомбардировщика США над Черным морем
РИА Новости вчера в 13:35
Экономика
«Росгосстрах» требует от экс-владельца более $200 млн в Лос-Анджелесе
В сентябре страховая компания «Росгосстрах» подала иск в Высший суд штата Калифорния по округу Лос-Анджелес к экс-владельцу Данилу Хачатурову, сообщает РБК со ссылкой на исковое заявление.
Коммерсантъ 00:51
Культура
Данила Козловский стал российским актером десятилетия
Экспресс газета вчера в 16:00
Игры
Пользователи подсчитали общую стоимость всех игр в Steam
Самая масштабная цифровая площадка игровой дистрибуции Steam подсчитала стоимость всех игр, представленных в онлайн-магазине.
Mockva.ru вчера в 20:15
Биатлон
Биатлонист Шипулин в третий раз стал отцом
Телеканал 360° 02:12
Политика
14 сентября Владимир Путин встретится с Александром Лукашенко
Как сообщили в Кремле, встреча Владимира Путина с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, который будет находиться в Российской Федерации с рабочим визитом, состоится в понедельник, 14 сентября, в Сочи.
РИА Пензенской области 13 сентября в 05:58
Армия и оружие
Посольство РФ призвало США не раздувать антироссийские настроения
Посольство России в Вашингтоне оценило заявление главы Командования глобального удара ВВС Соединенных Штатов генерала Тимоти Рэя о российской "угрозе".
Газета.Ru вчера в 22:54
Политика
Зеленский назвал прекращение войны в Донбассе главным приоритетом
Вена, 15 сентября 2020, 08:44 — REGNUM Главным приоритетом для президента Украины Владимира Зеленского является прекращение войны на Украине и «возвращение» утраченных территорий.
REGNUM 01:44
Политика
Уход Лукашенко с поста президента назвали вопросом времени
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что уход лидера республики Александра Лукашенко с поста президента является вопросом времени.
Lenta.ru вчера в 21:41
Общество
В Кузбассе ввели режим самоизоляции для людей старше 65 лет
Власти Кузбасса ввели режим самоизоляции для людей в возрасте от 65 лет и старше.
Известия 01:45
Наука
Найдено полностью нейтрализующее коронавирус средство
Сообщается, что Ab8 было получено с помощью биологической молекулы, способной к диффузии в тканях, что помогает лучше нейтрализовать SARS-CoV-2 без серьезного побочного эффекта.
Российская газета вчера в 22:04
Общество
Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову
Адвокат Эльман Пашаев выразил уверенность, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на «год-полтора», а последующие инстанции и вовсе его отменят из-за недостаточного исследования автомобиля артиста, передает ТАСС.
Ведомости вчера в 12:42