Общество
Газета.RuРоссия открывает границу с Абхазией 1 августа
В субботу, 1 августа, Россия откроет границу с Абхазией, приводит "Интерфакс" данные оперативного штаба. Решение о возобновлении транспортного сообщения было принято на основании оценки Роспотребнадзора и Минздрава РФ санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии.
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Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
Армия и оружие
Россия начала испытания оружия Судного дня
26 июля Минобороны России подтвердило испытания первой атомной подводной лодки — носителя системы "Посейдон", получившей прозвище "оружие судного дня" и "уничтожителя американских городов".
Ruinformer.com вчера в 04:19
Происшествия
Расчленившая рэпера Энди Картрайта жена не признала вину в убийстве
Вдова украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко) Марина Кохал не признала своей вины в его убийстве.
Lenta.ru 18:14
Футбол
Юран покинул пост главного тренера «Химок»
51-летний специалист был назначен главным тренером команды в конце января этого года, довел химчан до второго места в турнирной таблице ФНЛ и, соответственно, вывел в Премьер-лигу, а также сделал команду призером Олимп Кубка России - в финале красно-черные уступили петербургскому "Зениту" со счетом 0:1.
Газета.Ru 15:25
Политика
Трамп допустил возможность запрета TikTok в США
Ранее власти США допускали запрет приложения на территории страны из-за «угрозы национальной безопасности».
Известия 15:05
Происшествия
Депутат заксобрания Петербурга арестован за взятки на 16,9 млн рублей
По версии следствия, Коваль, являясь депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, в период с 2018 по 2020 год получил от предпринимателя лично и при посредничестве своего помощника Андрея Гришина взятку в виде денег и имущества (автомобиль) на общую сумму более 16,9 млн рублей.
Интерфакс 15:13
Политика
В Кремле назвали задержание 33 россиян в Белоруссии безосновательным
В среду стало известно о задержании 33 россиян под Минском и на юге страны.
РИА Новости 09:05
Футбол
Forbes опубликовал топ-50 самых дорогих спортивных клубов мира
Издание Forbes представило рейтинг пятидесяти самых дорогих спортивных команд мира по состоянию на 2020 год.
Bookmaker-ratings.ru 12:03
Политика
Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов
Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru вчера в 10:59
Футбол
«ПСЖ» победил в Кубке французской лиги
"ПСЖ" стал победителем Кубка французской лиги. В финале парижский клуб обыграл "Лион".
Газета.Ru 19:05
Политика
Трамп предложил отложить президентские выборы в США из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп предложил отложить президентские выборы в стране из-за ситуации с коронавирусом.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:50
Армия и оружие
НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по Туле
Газета.Ru 05:42
Футбол
«Зенит» объявил об уходе Ивановича
«Зенит» сообщил об уходе защитника Бранислава Ивановича. Отмечается, игрок покинул клуб по истечении срока контрактного соглашения.
Vprognoze.ru 29 июля в 06:08
Общество
На границе России и Белоруссии собрались многокилометровые пробки
О пробке на границе с Белоруссией сообщают со ссылками на очевидцев и СМИ Смоленской области (1, 2, 3), где расположен переход «Красная дорога».
РБК 11:38
Происшествия
Американский политик погиб при столкновении двух самолетов над Аляской
Два небольших самолета столкнулись недалеко от аэропорта города Солдотна на Аляске, скончался депутат палаты представителей штата Гарри Кнопп, сообщает газета Anchorage Daily News.
РИА Новости 16:46
Общество
Соловьев резко ответил на обвинения Польши в гибели Качиньского
Телеведущий и журналист Владимир Соловьев в беседе с порталом "Ura.ru" прокомментировал обвинения по катастрофе Ту-154 президента Польши Леха Качиньского, отметив, что Россия не имеет отношения к этому трагическому вопросу.
РИА Новости 18:42
Общество
Авиакомпании РФ отменили первые после карантина рейсы за рубеж
Авиакомпании РФ приняли решение внести изменения в расписание и отменить первые после снятия карантинного режима рейсы за рубеж в начале августа.
Дни24 09:48
Технологии
«ВымпелКом» и «МегаФон» объявили о начале подключения клиентов к eSim
«ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявил о запуске технологии виртуальной сим-карты (eSIM) в Москве и Санкт-Петербурге.
РБК 29 июля в 10:52
Происшествия
Муниципального депутата Галямину отпустили под подписку о невыезде
Муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлию Галямину отпустили из Следственного комитета под подписку о невыезде.
Коммерсантъ 18:27
Политика
Задержанных в Белоруссии россиян перевели в более комфортные условия
Задержанные в Белоруссии граждане России переведены в "более комфортное учреждение".
Московский Комсомолец 13:24
Авто
Dongfeng показала премиальный концепт своего нового бренда Voyah
Новый бренд получил название Voyah и в его модельном ряду будут представлены только премиальные автомобили, причем преимущественно планируется выпуск крососоверов и MPV, пишет портал «ТвоёАвто».
Газета DAILY 12:32
Здоровье
Вячеслав Кантор: пандемия COVID-19 создала беспрецедентные вызовы
Главной повесткой мероприятия стало обсуждение текущих научных исследований в области COVID-19, в том числе – разработка вакцины, будущие стратегии управления и влияние пандемии на общество.
Вести.Ru 08:51
Общество
Дерипаска запросил в США для суда дополнительные документы по санкциям
Вашингтон, 31 июля 2020, 08:59 — REGNUM Российский бизнесмен Олег Дерипаска попросил американский минфин предоставить суду дополнительные документы, включая те, что стали основанием для введения против него экономических санкций.
REGNUM 01:59
Общество
Путин подписал закон, приравнивающий вейпы и кальяны к сигаретам
В ходе заседания сенаторов 24 июля был одобрен закон, согласно которому антитабачное законодательство в РФ будет распространяться на вейпы, кальяны, электронные сигареты и снюсы.
iReactor 11:48
Экономика
Власти РФ выделили дополнительные средства для выплаты «детских» денег
Москва, 29 июля 2020, 19:35 — REGNUM Ещё 18,4 млрд рублей выделено правительством РФ Министерству труда для выплаты детских пособий, сообщается на официальном портале правовой информации.
REGNUM 29 июля в 12:35
Авто
Электрический внедорожник Hummer выйдет на рынок осенью 2021 года
GMC перенесла премьеру нового Hummer EV на эту осень. Первоначально он должен был дебютировать в мае 2020 года.
Avtovesti.com вчера в 04:09