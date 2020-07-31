Мы приветствуем это решение, благодарны Российской Федерации. В ту же секунду, когда Россия откроет границу с Абхазией, граница со стороны Абхазии будет открыта. С нашей стороны проблем нет и быть не может.

В субботу, 1 августа, Россия откроет границу с Абхазией, приводит "Интерфакс" данные оперативного штаба. Решение о возобновлении транспортного сообщения было принято на основании оценки Роспотребнадзора и Минздрава РФ санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии.

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