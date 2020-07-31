Коронавирус

Газета.RuГазета.RuРоссия открывает границу с Абхазией 1 августа

В субботу, 1 августа, Россия откроет границу с Абхазией, приводит "Интерфакс" данные оперативного штаба. Решение о возобновлении транспортного сообщения было принято на основании оценки Роспотребнадзора и Минздрава РФ санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии.
Читать в источнике
Комментировать362
Аслан Бжания
Мы приветствуем это решение, благодарны Российской Федерации. В ту же секунду, когда Россия откроет границу с Абхазией, граница со стороны Абхазии будет открыта. С нашей стороны проблем нет и быть не может.
— Аслан Бжания, абхазский политикРБК 15:10

Подробнее о событии

Оперштаб уточнил время открытия границы с Абхазией

РИА Новости16:11

Абхазия откроет границу одновременно с Россией

РБК15:10

Открытие границы с Абхазией ожидается во второй половине 1 августа

RT на русском16:20

Пресс-служба Бжания: решение об открытии границы с Россией принято, детали уточняются

Sputnik Абхазия15:54

С 1 августа Россия возобновляет пассажирское сообщение с Абхазией

Коммерсантъ13:50

Открытие границы России с Абхазией ожидается 1 августа со второй половины дня

ТАСС16:04

Абхазия одновременно с Россией откроет совместную границу

Интерфакс15:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 16:25, Ашберн
Экономика

Почти 90% просроченных в разгар пандемии кредитов остались проблемными

Аналитики обратили внимание на прирост объема ссуд с просрочкой от 30 до 89 дней — именно такие задержки в платежах характерны для заемщиков, начавших их допускать в разгар ограничений из-за пандемии.
РБК 28 июля в 23:00
67
Армия и оружие

В Британии обвинили Россию в развязывании «Звёздных войн»

Британские СМИ обвинили Россию и Китай в развязывании «Звёздных войн». Перевод материала Financial Times предоставило «Военное обозрение».
Ferra 12:37
1
Происшествия

Суд США отменил смертный приговор Царнаеву за теракт на марафоне

«Смертный приговор Джохару Царнаеву по пунктам 4, 5, 9, 10 и 14 обвинения отменён, дело передано в (нижестоящий) окружной суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора», — говорится в решении.
RT на русском 15:27
43
Фигурное катание

Группа Тутберидзе завершила сбор в Новогорске

Группа Этери Тутберидзе завершила тренировочный сбор на базе в Новогорске. Об этом сообщается в инстаграме команды Тутберидзе.
Sports.ru 15:03
Общество

Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов

Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов.
РИА Новости 15:36
230
Фигурное катание

Фигуристка Косторная ушла из группы Тутберидзе к Плющенко

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила о прекращении работы с чемпионкой Европы Аленой Косторной, спортсменка перейдет в группу фигуриста Евгения Плющенко.
РИА Новости 09:09
6
Общество

Актеры «Современника» прокомментировали уход Гармаша из театра

РИА Новости 15:28
549
Гаджеты

GeForce RTX 3090 будет на 50% быстрее GeForce RTX 2080 Ti

Новая видеокарта GeForce RTX 3090 от Nvidia будет на 50% быстрее, чем ее предшественник в лице GeForce RTX 2080 Ti.
Дни24 10:00
10
Автоспорт

Квят потеряет пять позиций на старте Гран-при Великобритании

RT на русском 15:43
Происшествия

Депутат заксобрания Петербурга арестован за взятки на 16,9 млн рублей

По версии следствия, Коваль, являясь депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, в период с 2018 по 2020 год получил от предпринимателя лично и при посредничестве своего помощника Андрея Гришина взятку в виде денег и имущества (автомобиль) на общую сумму более 16,9 млн рублей.
Интерфакс 15:13
Футбол

Юран покинет пост главного тренера футбольного клуба «Химки»

Известия 13:28
Экономика

Курс Ethereum обновил годовой максимум

В этом году Ethereum обогнал Bitcoin по приросту стоимости. С начала года альткоин подорожал на 160%.
РБК 05:33
Политика

Все испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет

Вакцина от коронавирусной инфекции, которая разрабатывается российскими учеными, формирует иммунитет у 100 процентов добровольцев, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Lenta.ru 16:06
1
Игры

EA объяснила сниженную цену Star Wars: Squadrons масштабом игры

3DNews 08:45
2
Политика

Названо условие, при котором Россия начнет поставлять оружие в Донбасс

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников рассказал, что может вынудить Россию задуматься о поставках оружия Донбассу.
Газета.Ru 06:26
179
Финансы

Курс евро впервые с марта превысил отметку в 88 рублей

Как следует из данных Московской биржи, в течение дня курс евро впервые с марта 2020 года превысил отметку в 88 рублей, доллар поднялся до 74,5 рубля.
Мойка78 12:39
Общество

ВОЗ обновила данные по числу заражений коронавирусом на планете

По данным организации, за последние сутки в мире число зараженных увеличилось на 292 527, погибли 6812 пациентов.
Газета.Ru 13:48
Общество

В России вырастут пенсии работающих пенсионеров

Корректировка страховых пенсий работающим пенсионерам ежегодно проводится 1 августа.
РИА Новости 11:18
2,1K
Здоровье

Врач-стоматолог развеяла популярные мифы о кариесе

Врач-стоматолог Луиза Автандилян развеяла пять популярных мифов о кариесе.
АБН 04:05
4
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом в Крыму погибли девять человек

При столкновении микроавтобуса с «КамАЗом» на трассе «Таврида» в Крыму погибли восемь человек, еще десять получили ранения разной степени тяжести, сообщает ТАСС со ссылкой на местное МЧС.
Ведомости 03:01
1,1K
Армия и оружие

В России нашли памятники неизвестно где погибшим с 2014 года военным

В нескольких городах России нашли памятники военнослужащим без указания места их гибели. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 06:42
42
Общество

Росавиация назвала первые международные рейсы после снятия ограничений

Первый после снятия ограничений рейс состоится в 07:50 мск из Шереметьево, Boeing 777 «Аэрофлота» вылетит в Стамбул.
РБК 14:17
2
Армия и оружие

Два российских истребителя МиГ-29 разбомбили турецкие ПВО в Ливии

Турецкие военные вновь понесли потери в Ливии: российские истребители МиГ-29 разгромили турецкие ПВО, пишет Аvia.pro.
Что происходит 01:54
83
Происшествия

Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве

Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК.
РИА Новости 13:01
439
Общество

В Британии отменили ослабление ограничений по коронавирусу

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране отменили очередной этап ослабления режима ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции.
RT на русском 07:46
12
Общество

Приехавшего из Грузии блогера арестовали в Хабаровске

В Хабаровске Центральный районный суд арестовал приехавшего из Грузии блогера Алексея Романова. Под стражей он пробудет семь суток.
Московский Комсомолец 11:40
205
Происшествия

В Дагестане федерального судью подозревают в служебном подлоге

Как сообщил старший помощник руководителя следственного управления Расул Темирбеков, судью подозревают в служебном подлоге (внесение исправлений в официальные документы; часть вторая статьи 292 УК РФ).
Mirmol.ru 09:55
3
Здоровье

Медики назвали неожиданный признак угрозы сердечного приступа

По мнению британских врачей, покалывание и онемение в руках может свидетельствовать о болезни сердца.
Волга-Медиа 16:11
Кино

Саурон и Галадриэль появятся в сериале «Властелин колец» от Amazon

Культовые персонажи Элронд, Галадриэль и Саурон появятся в грядущем сериале по вселенной Властелина колец от Amazon, съемки которого в настоящий момент проходят в Новой Зеландии.
NewInform 10:33
Происшествия

На Кубани при взрыве на газозаправочной станции пострадали трое

Российская газета 15:40
3
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное