Коронавирус
Газета.RuРоссия открывает границу с Абхазией 1 августа
В субботу, 1 августа, Россия откроет границу с Абхазией, приводит "Интерфакс" данные оперативного штаба. Решение о возобновлении транспортного сообщения было принято на основании оценки Роспотребнадзора и Минздрава РФ санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии.
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Мы приветствуем это решение, благодарны Российской Федерации. В ту же секунду, когда Россия откроет границу с Абхазией, граница со стороны Абхазии будет открыта. С нашей стороны проблем нет и быть не может.
— Аслан Бжания, абхазский политикРБК 15:10
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Экономика
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Названо условие, при котором Россия начнет поставлять оружие в Донбасс
Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников рассказал, что может вынудить Россию задуматься о поставках оружия Донбассу.
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Как следует из данных Московской биржи, в течение дня курс евро впервые с марта 2020 года превысил отметку в 88 рублей, доллар поднялся до 74,5 рубля.
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Общество
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Общество
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Армия и оружие
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В нескольких городах России нашли памятники военнослужащим без указания места их гибели. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
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Общество
Росавиация назвала первые международные рейсы после снятия ограничений
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Армия и оружие
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Общество
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Медики назвали неожиданный признак угрозы сердечного приступа
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На Кубани при взрыве на газозаправочной станции пострадали трое
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