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RT на русскомRT на русскомРоссия открывает границу с Абхазией с 1 августа

«По итогам заседания (оперштаба) принято решение об открытии с 1 августа 2020 года государственной границы Российской Федерации с Республикой Абхазия», — приводит Интерфакс текст сообщения.
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Новая книга Виктора Пелевина выйдет 27 августа

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МИД РФ ответил на задержание россиян в Белоруссии

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