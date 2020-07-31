Коронавирус
RT на русскомРоссия открывает границу с Абхазией с 1 августа
«По итогам заседания (оперштаба) принято решение об открытии с 1 августа 2020 года государственной границы Российской Федерации с Республикой Абхазия», — приводит Интерфакс текст сообщения.
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Фигурное катание
Тутберидзе объявила об уходе фигуристки Косторной к Плющенко
RT на русском 12:52
Происшествия
Жене рэпера Картрайта предъявили обвинение в его убийстве
Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК России.
РИА Новости 13:01
Футбол
Гунько заменит Юрана на посту главного тренера «Химок»
Сергей Юран покинет должность главного тренера "Химок". Его заменит Дмитрий Гунько, последним местом работы которого был "Спартак-2".
Вести.Ru 12:48
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru 29 июля в 12:27
Здоровье
Названы не готовые к ослаблению карантина украинские регионы
Министерство здравоохранения Украины назвало десять регионов, не готовых к ослаблению карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 29 июля в 07:49
Общество
Дегтярев ответил на расследование Навального
Интерфакс 09:11
Технологии
«ВымпелКом» и «МегаФон» объявили о начале подключения клиентов к eSim
«ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявил о запуске технологии виртуальной сим-карты (eSIM) в Москве и Санкт-Петербурге.
РБК 29 июля в 10:52
Финансы
Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля
Рубль завершает неделю снижением: в пятницу в первый час торгов Московской биржи доллар подорожал на 30 копеек до 73,5 рубля, евро – превысил 87 рублей впервые с 1 апреля и подорожал на 70 копеек до 87,5 рубля, согласно данным торгов к 11:00 мск.
Вести.Ru 04:23
Путешествия
Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции
Пару переселили в более дешевый отель, причем туристам с трудом удалось добиться возврата разницы в деньгах.
Evo-rus.com 01:49
Происшествия
В результате крушения скоростного поезда в Португалии погибли люди
Не менее 50 человек пострадали при сходе скоростного поезда с рельсов в Португалии, передает Reuters со ссылкой на местные власти.
Российская газета 13:11
Экономика
Путин подписал закон о регулировании криптовалют
Президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании сделок с цифровыми финансовыми активами (ЦФА).
RT на русском 10:30
Футбол
Врач «Спартака» Михаил Бутовский перейдёт в «Рубин»
Как стало известно «Чемпионату», врач московского «Спартака» Михаил Бутовский перейдёт на аналогичную должность в казанский «Рубин».
Чемпионат 12:13
Происшествия
Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова
Добровинский отметил, что его доверители (он представляет троих из четырех потерпевших) не хотели досудебных денежных отношений с Ефремовым.
Известия вчера в 14:00
Общество
«Северный поток-2» разрешили достраивать
Датское энергетическое агентство (ДЭА) подтвердило, что оператор строительства газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG может приступать к работам в водах страны после 3 августа, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 07:03
Общество
Прибывающих из-за рубежа россиян обяжут заполнить анкету на госуслугах
Анкету рекомендуется заполнить при покупке билета, но не позднее регистрации на рейс.
Известия 11:10
Единоборства
Макгрегор после завершения карьеры поднялся в рейтинге UFC
Ирландский боец Конор Макгрегор, в этом году объявивший о завершении карьеры бойца, неожиданно поднялся в рейтинге UFC.
ProstoProSport 10:00
Экономика
Росавиация решила удвоить компенсации авиакомпаниям за обвал перевозок
Росавиация предложила правительству увеличить компенсации авиакомпаниям за каждого потерянного пассажира из-за пандемии коронавируса — с утвержденных ранее 365 до 840 руб. на человека, сохранив общий размер субсидий на уровне 23,4 млрд руб. Об этом РБК сообщили топ-менеджер одной из крупнейших авиакомпаний и источник в профильном ведомстве.
РБК 11:34
Политика
На границе России и Белоруссии собрались многокилометровые пробки
Российские пограничники начали проверять документы у людей, пересекающих границу с Белоруссией по трассе M-1, что привело к образованию здесь очередей из автомобилей, сообщают белорусские СМИ.
РБК 11:38
Авто
Toyota сертифицировала обновленные Toyota Hilux и Fortuner в России
Автомобиль оснащается бензиновым двигателем на 2,7 литра мощностью 166 л.с. 30 июля в России стартовал прием заказов на обновленные Hilux и Fortuner.
Evo-rus.com 05:41
Армия и оружие
В Британии обвинили Россию в развязывании «Звёздных войн»
Британские СМИ обвинили Россию и Китай в развязывании «Звёздных войн». Перевод материала Financial Times предоставило «Военное обозрение».
Ferra 12:37
Происшествия
Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму
Микроавтобус врезался в грузовик, погибли восемь человек, в том числе водитель маршрутки.
BFM.ru 00:16
Политика
Названо условие, при котором Россия начнет поставлять оружие в Донбасс
Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников рассказал, что может вынудить Россию задуматься о поставках оружия Донбассу.
Газета.Ru 06:26
Автоспорт
Сафнауэр: Нико ещё должен был получить суперлицензию
Руководитель команды Отмар Сафнауэр рассказал, что произошло за последние сутки.
F1news.ru 06:56
Армия и оружие
Пентагон решил вывести из Германии 11,9 тыс. американских военных
Невские Новости 29 июля в 10:31
Кино
Умер режиссер фильма «Полуночный экспресс» Алан Паркер
Наиболее известные фильмы Паркера - "Миссисипи в огне" (Mississippi Burning, 1988) и "Полуночный экспресс" (Midnight Express, 1978), за который он был номинирован на "Оскар".
ТАСС 13:15
Политика
Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
RT на русском вчера в 11:05
Политика
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 07:25
Политика
Украина намерена добиться экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян
Офис генерального прокурора Украины проинформировал компетентные органы Белоруссии о намерении требовать экстрадиции задержанных на ее территорию участников боевых действий в Донбассе.
Вести.Ru 11:27
Общество
Гармаш ушел из театра «Современник»
РИА Новости 09:26