Общество
Газета.RuРоссия отложила возобновление авиасообщения с Египтом
Россия решила отложить возобновление авиасообщения с курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады. Пока что египетские аэропорты не отвечают российским стандартам безопасности, установили посетившие их после реконструкции инспекторы.
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с чего всё началось
По словам собеседника агентства, аэропорты египетских курортов, несмотря на реконструкцию, все еще не отвечают российским стандартам безопасности. Источник отметил, что Египет проделал масштабную работу по переоснащению систем безопасности аэропортов Хургады и Шарм-эль-Шейха.Интерфакс04:02
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Россияне вряд ли смогут полететь на курорты Египта на праздники прямыми рейсами - СМИ
Независимая газета03:50
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