Возобновление авиасообщения между РФ и курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады откладывается, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" информированный источник. "Возобновление прямого авиасообщения с египетскими курортами в преддверии сезона новогодних туров вновь откладывается.

с чего всё началось

Россия решила отложить возобновление авиасообщения с курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады. Пока что египетские аэропорты не отвечают российским стандартам безопасности, установили посетившие их после реконструкции инспекторы.

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