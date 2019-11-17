Общество
Газета.RuРоссия отложила возобновление авиасообщения с Египтом
Россия решила отложить возобновление авиасообщения с курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады. Пока что египетские аэропорты не отвечают российским стандартам безопасности, установили посетившие их после реконструкции инспекторы.
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с чего всё началось
Возобновление авиасообщения между РФ и курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады откладывается, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" информированный источник. "Возобновление прямого авиасообщения с египетскими курортами в преддверии сезона новогодних туров вновь откладывается.Интерфакс04:02
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Россияне вряд ли смогут полететь на курорты Египта на праздники прямыми рейсами - СМИ
Независимая газета03:50
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