По словам собеседника агентства, аэропорты египетских курортов, несмотря на реконструкцию, все еще не отвечают российским стандартам безопасности. Источник отметил, что Египет проделал масштабную работу по переоснащению систем безопасности аэропортов Хургады и Шарм-эль-Шейха.

с чего всё началось

Россия решила отложить возобновление авиасообщения с курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады. Пока что египетские аэропорты не отвечают российским стандартам безопасности, установили посетившие их после реконструкции инспекторы.

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