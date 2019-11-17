По словам собеседника агентства, аэропорты египетских курортов, несмотря на реконструкцию, все еще не отвечают российским стандартам безопасности. Источник отметил, что Египет проделал масштабную работу по переоснащению систем безопасности аэропортов Хургады и Шарм-эль-Шейха.

с чего всё началось

Возобновление прямого авиасообщения между Россией и курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады откладывается. Об этом в воскресенье, 17 ноября, сообщил осведомленный источник. По его словам, в преддверии сезона новогодних туров принятие решения по этому вопросу отложено.

СМИ узнали о нескором возобновлении рейсов из РФ на курорты Египта

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