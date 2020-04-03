Коронавирус

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Россия с 4 апреля отменит международный рейсы для вывоза граждан домой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб.
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Источник: Россия останавливает вывозные международные рейсы с 4 апреля

ТАСС09:58

СМИ узнали о планах России остановить все международные авиарейсы

Известия10:57

Источник сообщил о решении РФ приостановить вывозные рейсы с 4 апреля

РЕН ТВ10:02

Источник сообщил о прекращении авиасообщения для вывоза россиян

Газета.Ru11:32

Росавиация отменила все рейсы по вывозу россиян: хроника 3 апреля

Телеканал RTVIвчера в 20:07

Росавиация заявила о подготовке пяти рейсов для вывоза россиян из-за границы

Москва 24вчера в 11:39

Росавиация: Пять рейсов для вывоза россиян запланировано на 3 апреля

Агентство Москвавчера в 11:10
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 15:54, Ашберн
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Минкомсвязь попросила ограничить качество видео в онлайн-сервисах

В мобильных приложениях качество видео необходимо ограничить до 720p, при просмотре «через браузеры» — до 1080p (Full HD).
РБК 15:14
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В Липецкой области до 30 апреля продлен режим самоизоляции

Режим всеобщей самоизоляции на территории Липецкой области продлен как минимум до 30 апреля.
Обозреватель Врн 12:42
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Воробьев заявил о предварительной работе по введению спецпропусков

Власти Московской области начали предварительную работу по введению спецпропусков на передвижение из-за эпидемии коронавируса SARS-CoV-2, но «жестить никто не будет».
Известия 14:52
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В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

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Указом врио главы Чувашии Олега Николаева в Чувашии введены новые ограничения на период нерабочих дней и самоизоляции.
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Малышева дала советы по укреплению иммунитета к коронавирусу

Lenta.ru вчера в 23:01
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РИА Новости 08:21
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Турция со скандалом покинула первую виртуальную конференцию НАТО

Турция досрочно покинула первую виртуальную конференцию НАТО из-за спора с Грецией по мигрантам.
Lenta.ru 09:04
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Италия предупреждает: Европа может не пережить эпидемии

Идеальных решений без негативных последствий — уже нет, и потребуется довольно решительная готовность к серьезным компромиссам со стороны ведущих лидеров Евросоюза, чтобы главной жертвой эпидемии не оказался сам Евросоюз.
РИА Новости 01:00
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Зеленский подписал указ об оказании помощи Италии

Киев, 3 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Гуманитарная помощь будет оказана Италии Украиной, сообщили 3 апреля в пресс-службе украинского президента.
REGNUM 10:42
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Как пояснила Вуйнович, понять, что пик эпидемии пройден, можно будет, когда суточное число зараженных сначала перестанет расти, а затем начнет снижаться.
Российская газета 14:05
Армия и оружие

Эксперты Sohu рассказали, какую выгоду принесет России новый авианосец

Китайские военные эксперты в статье для издания Sohu прокомментировали намерение России построить авианосец.
ПолитРоссия вчера в 16:04
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Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве

RT на русском 08:14
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Вирусолог рассказал о влиянии прививки от туберкулеза на коронавирус

Российский врач-вирусолог-иммунолог оценил влияние прививки БЦЖ от туберкулеза на течение коронавируса нового типа COVID-19 на территории РФ.
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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сокращения нефтедобычи до уровня первого квартала 2020 года.
Газета.Ru 12:47
Общество

Россия приостановит вывоз граждан из-за рубежа

В целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев коронавируса Россия с полуночи 4 апреля временно приостанавливает международные авиарейсы по возвращению российских граждан на родину, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза инфекции.
Российская газета 14:11
Общество

Итальянский дизайнер Серджио Росси умер от коронавируса

Знаменитый итальянский дизайнер и основатель обувного бренда Серджио Росси скончался от коронавируса на 85-м году жизни.
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В РПЦ предупредили верующих о невозможности посетить храм на Пасху

Председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) предупредил православных россиян, что на Пасху им, вероятно, придется ограничиться просмотром онлайн-трансляцией праздничного богослужения, которое проведет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Давыдов.Индекс 08:08
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Общество

В Калининградской области продлили режим самоизоляции

Режим всеобщей самоизоляции в Калининградской области продлили до 12 апреля.
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В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус

В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
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Обеспечивать семью с маленьким ребенком придется Меган Маркл. Пара на время обосновалась в Лос-Анджелесе и сейчас находится в самоизоляции.
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Госдума приняла поправки о кредитных каникулах

Москва, 31 марта 2020, 12:02 — REGNUM Госдума при обсуждении во втором чтении приняла законопроект о кредитных каникулах, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.
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Работающие куряне старше 65 лет смогут уйти на больничный до 19 апреля

При стаже более 8 лет оплата в 100% размере, за основу возьмут среднемесячный заработок, но не более максимального – 69 961,65 рублей.
Курские известия 07:44
Общество

Нефтяники в США выступили за санкции против Саудовской Аравии и России

Американские производители сланцевой нефти начали кампанию, целью которой является убедить Белый дом ввести новые санкции против России и Саудовской Аравии и вынудить их снизить добычу нефти.
Известия 11:41
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Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
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Три губернатора покинули свои посты после обращения Путина

Как сообщается на сайте Кремля, о своем уходе сообщили глава Архангельской области Игорь Орлов, губернатор Республики Коми Сергей Гапликов и Александр Цыбульский в Ненецком автономном округе.
Алтайская правда вчера в 22:07
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