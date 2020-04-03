Россия с 4 апреля отменит международный рейсы для вывоза граждан домой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб.

Общество Воробьев заявил о предварительной работе по введению спецпропусков Власти Московской области начали предварительную работу по введению спецпропусков на передвижение из-за эпидемии коронавируса SARS-CoV-2, но «жестить никто не будет».

Общество В Чувашии вводятся новые ограничения на период самоизоляции Указом врио главы Чувашии Олега Николаева в Чувашии введены новые ограничения на период нерабочих дней и самоизоляции.

Авто Автомобили Toyota в России подорожали Как сообщают «Автоновости дня», сильнее всех подорожал внедорожник Land Cruiser 200 – его базовая комплектация прибавила в цене сразу 110 000 тысяч и теперь стоит 4 985 000 рублей.

Политика Италия предупреждает: Европа может не пережить эпидемии Идеальных решений без негативных последствий — уже нет, и потребуется довольно решительная готовность к серьезным компромиссам со стороны ведущих лидеров Евросоюза, чтобы главной жертвой эпидемии не оказался сам Евросоюз.

Общество Широков: а что плохого предложила Терешкова? Где гарантия, что Путина изберут? Бывший полузащитник сборной России Роман Широков в прямом эфире в «инстаграме» «Чемпионата» рассказал о возможности стать депутатом и поделился мнением о предложении депутата Валентины Терешковой, которая рекомендовала убрать ограничения по числу сроков для действующего президента после принятия поправок в Конституцию.

Общество Россия приостановит вывоз граждан из-за рубежа В целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев коронавируса Россия с полуночи 4 апреля временно приостанавливает международные авиарейсы по возвращению российских граждан на родину, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза инфекции.

Общество Итальянский дизайнер Серджио Росси умер от коронавируса Знаменитый итальянский дизайнер и основатель обувного бренда Серджио Росси скончался от коронавируса на 85-м году жизни.

Религия В РПЦ предупредили верующих о невозможности посетить храм на Пасху Председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) предупредил православных россиян, что на Пасху им, вероятно, придется ограничиться просмотром онлайн-трансляцией праздничного богослужения, которое проведет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Экономика Госдума приняла поправки о кредитных каникулах Москва, 31 марта 2020, 12:02 — REGNUM Госдума при обсуждении во втором чтении приняла законопроект о кредитных каникулах, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.

Общество Нефтяники в США выступили за санкции против Саудовской Аравии и России Американские производители сланцевой нефти начали кампанию, целью которой является убедить Белый дом ввести новые санкции против России и Саудовской Аравии и вынудить их снизить добычу нефти.

Общество Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.