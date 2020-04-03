Коронавирус
МедиазонаРоссия отменила все международные рейсы
Россия с 4 апреля отменит международный рейсы для вывоза граждан домой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб.
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Общество
Минкомсвязь попросила ограничить качество видео в онлайн-сервисах
В мобильных приложениях качество видео необходимо ограничить до 720p, при просмотре «через браузеры» — до 1080p (Full HD).
Общество
В Липецкой области до 30 апреля продлен режим самоизоляции
Режим всеобщей самоизоляции на территории Липецкой области продлен как минимум до 30 апреля.
Общество
Воробьев заявил о предварительной работе по введению спецпропусков
Власти Московской области начали предварительную работу по введению спецпропусков на передвижение из-за эпидемии коронавируса SARS-CoV-2, но «жестить никто не будет».
Общество
В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом
Общество
В Чувашии вводятся новые ограничения на период самоизоляции
Указом врио главы Чувашии Олега Николаева в Чувашии введены новые ограничения на период нерабочих дней и самоизоляции.
Здоровье
Малышева дала советы по укреплению иммунитета к коронавирусу
Авто
Автомобили Toyota в России подорожали
Как сообщают «Автоновости дня», сильнее всех подорожал внедорожник Land Cruiser 200 – его базовая комплектация прибавила в цене сразу 110 000 тысяч и теперь стоит 4 985 000 рублей.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения режима нерабочих дней
В России могут сократить режим нерабочих дней, если угроза распространения коронавируса станет минимальной, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Политика
Турция со скандалом покинула первую виртуальную конференцию НАТО
Турция досрочно покинула первую виртуальную конференцию НАТО из-за спора с Грецией по мигрантам.
Политика
Италия предупреждает: Европа может не пережить эпидемии
Идеальных решений без негативных последствий — уже нет, и потребуется довольно решительная готовность к серьезным компромиссам со стороны ведущих лидеров Евросоюза, чтобы главной жертвой эпидемии не оказался сам Евросоюз.
Политика
Зеленский подписал указ об оказании помощи Италии
Киев, 3 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Гуманитарная помощь будет оказана Италии Украиной, сообщили 3 апреля в пресс-службе украинского президента.
Общество
ВОЗ: Пик распространения коронавируса в России еще не пройден
Как пояснила Вуйнович, понять, что пик эпидемии пройден, можно будет, когда суточное число зараженных сначала перестанет расти, а затем начнет снижаться.
Армия и оружие
Эксперты Sohu рассказали, какую выгоду принесет России новый авианосец
Китайские военные эксперты в статье для издания Sohu прокомментировали намерение России построить авианосец.
Общество
Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве
Здоровье
Вирусолог рассказал о влиянии прививки от туберкулеза на коронавирус
Российский врач-вирусолог-иммунолог оценил влияние прививки БЦЖ от туберкулеза на течение коронавируса нового типа COVID-19 на территории РФ.
Общество
Широков: а что плохого предложила Терешкова? Где гарантия, что Путина изберут?
Бывший полузащитник сборной России Роман Широков в прямом эфире в «инстаграме» «Чемпионата» рассказал о возможности стать депутатом и поделился мнением о предложении депутата Валентины Терешковой, которая рекомендовала убрать ограничения по числу сроков для действующего президента после принятия поправок в Конституцию.
Энергетика
Путин заявил о необходимости сократить добычу нефти на 10 млн баррелей
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сокращения нефтедобычи до уровня первого квартала 2020 года.
Общество
Россия приостановит вывоз граждан из-за рубежа
В целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев коронавируса Россия с полуночи 4 апреля временно приостанавливает международные авиарейсы по возвращению российских граждан на родину, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза инфекции.
Общество
Итальянский дизайнер Серджио Росси умер от коронавируса
Знаменитый итальянский дизайнер и основатель обувного бренда Серджио Росси скончался от коронавируса на 85-м году жизни.
Религия
В РПЦ предупредили верующих о невозможности посетить храм на Пасху
Председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) предупредил православных россиян, что на Пасху им, вероятно, придется ограничиться просмотром онлайн-трансляцией праздничного богослужения, которое проведет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Хоккей
Форвард «Автомобилиста» Голышев: «Через год перееду в Нью-Йорк в «Айлендерс»
Общество
В Калининградской области продлили режим самоизоляции
Режим всеобщей самоизоляции в Калининградской области продлили до 12 апреля.
Происшествия
В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус
В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Шоу-бизнес
Принцу Гарри придется жить за счет Меган Маркл
Обеспечивать семью с маленьким ребенком придется Меган Маркл. Пара на время обосновалась в Лос-Анджелесе и сейчас находится в самоизоляции.
Экономика
Госдума приняла поправки о кредитных каникулах
Москва, 31 марта 2020, 12:02 — REGNUM Госдума при обсуждении во втором чтении приняла законопроект о кредитных каникулах, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.
Общество
Работающие куряне старше 65 лет смогут уйти на больничный до 19 апреля
При стаже более 8 лет оплата в 100% размере, за основу возьмут среднемесячный заработок, но не более максимального – 69 961,65 рублей.
Общество
Нефтяники в США выступили за санкции против Саудовской Аравии и России
Американские производители сланцевой нефти начали кампанию, целью которой является убедить Белый дом ввести новые санкции против России и Саудовской Аравии и вынудить их снизить добычу нефти.
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Политика
Три губернатора покинули свои посты после обращения Путина
Как сообщается на сайте Кремля, о своем уходе сообщили глава Архангельской области Игорь Орлов, губернатор Республики Коми Сергей Гапликов и Александр Цыбульский в Ненецком автономном округе.