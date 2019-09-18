Лига чемпионов
Российская газетаРоссия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
По итогам первого игрового дня Лиги чемпионов Россия смогла немного увеличить отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА. Россия и Португалия ведут борьбу за шестое место, которое дает право быть представленным в еврокубках шестью клубами - по три в Лиге чемпионов и Лиге Европы.
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Рейтинг УЕФА: прощай, шестая позиция. Португалия обгонит Россию в начале октября?
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