По итогам первого игрового дня Лиги чемпионов Россия смогла немного увеличить отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА. Россия и Португалия ведут борьбу за шестое место, которое дает право быть представленным в еврокубках шестью клубами - по три в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

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