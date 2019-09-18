Лига чемпионов
Российская газетаРоссия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
По итогам первого игрового дня Лиги чемпионов Россия смогла немного увеличить отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА. Россия и Португалия ведут борьбу за шестое место, которое дает право быть представленным в еврокубках шестью клубами - по три в Лиге чемпионов и Лиге Европы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Рейтинг УЕФА: прощай, шестая позиция. Португалия обгонит Россию в начале октября?
Спорт-Экспрессвчера в 17:30
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 00:32, Вашингтон
Политика
Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости вчера в 16:18
Армия и оружие
В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией
РИА Новости вчера в 16:45
Политика
Трамп провел встречу с Цукербергом в Белом доме
Президент США Дональд Трамп в четверг провел встречу с главой американской компании Facebook Марком Цукербергом.
Комсомольская правда вчера в 22:01
Общество
«Ъ»: в России могут отменить некоторые профессиональные праздники
Правительство РФ в рамках "регуляторной гильотины" может отменить несколько профессиональных праздников, введенных еще в СССР.
ТАСС вчера в 21:59
Происшествия
В Турции двоих детей из Екатеринбурга облили горящим маслом
Восемь человек, включая двоих детей из Екатеринбурга, пострадали от горящего масла в Турции.
РБК вчера в 21:01
Политика
Шапошников переизбран председателем Мосгордумы
Говорит Москва вчера в 05:27
Гаджеты
Intel готовит Core i9-10900X к релизу
На просторах интернета появились первые тесты процессора Core i9-10900X, который, видимо, не будет пользоваться таким уж высоким спросом на рынке.
Megaobzor.com вчера в 05:50
Кино
Шон Бин заявил, что устал «умирать» на экране
РЕН ТВ вчера в 10:00
Происшествия
В Бурятии задержан шедший в Кремль якутский шаман
REGNUM вчера в 03:04
Политика
Все главы городов и районов Крыма написали заявления об отставке
Глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook сообщил, что предложил всем руководителям администраций городов и районов Крыма сложить полномочия «в связи с необходимостью формирования новой команды».
РБК 18 сентября в 13:47
Политика
Канадский премьер Трюдо извинился за фото 18-летней давности
Газета.Ru вчера в 13:35
Кино
Предпоказ фильма «Гемини» с Уиллом Смитом произвел фурор
Картина «Гемини» от тайваньского режиссера Энга Ли произвел неизгладимое впечатление на зрителей предпремьерных показов.
iReactor вчера в 13:00
Происшествия
Задержанные северокорейские суда доставили в Находку
Задержанные северокорейские суда, экипаж одного из которых напал на российских пограничников, прибыли в Находку сообщил РИА Новости представитель погрануправления ФСБ по Приморскому краю.
РИА Новости вчера в 22:33
Происшествия
В Британии мужчина нашел в стене офиса паука со светящимися челюстями
В Великобритании сотрудник офиса Крис Браун обнаружил паука со светящимися челюстями. Ролик 18 сентября разместило издание The Mirror.
Известия вчера в 23:12
Здоровье
В Минздраве опровергли существование безопасной дозы алкоголя
Замминистра здравоохранения Олег Салагай в своем Telegram-канале опроверг информацию о существовании безопасной дозы алкоголя, о которой ранее писали СМИ со ссылкой на Минздрав.
РБК вчера в 07:27
Армия и оружие
Небензя заявил о завершении фазы вооруженного конфликта в Сирии
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что фаза вооруженного противостояния в рамках сирийского кризиса практически завершена.
Известия вчера в 13:21
Происшествия
Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве
Следственный комитет и Министерство внутренних дел России восстановили обстоятельства стрельбы, произошедшей 18 сентября в комнате полиции на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.
Lenta.ru вчера в 07:41
Наука
Более 100 тысяч случаев рака могут быть связаны с загрязнением воды
Большая часть повышенного риска развития рака обусловлена загрязнением мышьяком, побочными продуктами дезинфекции и радиоактивными элементами, такими как уран и радий.
Naked Science вчера в 12:29
Политика
Владимир Путин наградил сенатора от Ленинградской области
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» получают граждане за осуществление конкретных и полезных для страны дел в промышленности и сельском хозяйстве, строительстве и на транспорте, в науке и образовании, здравоохранении и культуре, а также в других областях трудовой деятельности.
Форпост Северо-Запад вчера в 15:51
Политика
Американская разведка продолжает копать под Трампа
Сотрудник американской разведки подал руководству жалобу о тревожном, по его мнению, разговоре президента США с неким иностранным лидером.
Вести.Ru вчера в 00:21
Армия и оружие
Арабская коалиция сообщила о начале военной операции в Йемене
Арабская коалиция сообщила, что начала военную операцию на севере Ходейды в Йемене.
RT на русском вчера в 21:11
Авто
Концерн «АвтоВАЗ» распрощался с проектом Lada Нива 4x4 NG
Третье поколение Lada Niva должно было быть чем то средним между Chevrolet Niva и Renault Duster.
SpeedMe 18 сентября в 08:58
Футбол
Сборная России сыграет с Японией на Кубке мира по регби
Газета.Ru вчера в 16:11
Происшествия
Пожар в торговом центре в Грозном полностью ликвидирован
МЧС России сообщило, что в пожар в торговом центре "Гранд Парк" в Грозном полностью ликвидирован, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:06
Политика
Песков прокомментировал пост своей дочери об актере Устинове
«Не считаю возможным комментировать публикации моей дочери», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о посте Елизаветы по поводу приговора актеру Павлу Устинову, который впоследствии был удален.
Lenta.ru вчера в 06:23
Гаджеты
Huawei представила смартфон с четырьмя камерами и без Google
Китайская компания Huawei представила смартфоны из флагманской линейки Mate 30 и Mate 30 Pro на операционной системе Android, но без лицензионных приложений Google.
Lenta.ru вчера в 22:05
Космос
Песков прокомментировал слова Рогозина о происхождении дырки в «Союзе»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину вопрос о его же высказывании, касающемся появления дырки в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09».
Известия вчера в 07:15
Армия и оружие
В Минобороны раскритиковали систему ПВО Саудовской Аравии
Комплексы противовоздушной обороны (ПВО) американского производства, стоящие на вооружении Саудовской Аравии, не смогли отразить атаку беспилотников из-за несоответствия заявленным характеристикам.
Известия вчера в 10:28
Шоу-бизнес
Дочь Виктории Бони назвала свою маму некрасивой
Видеозапись с ребенком появилась в Instagram Виктории Бони. Маленькая Анджелина Смерфит раскритиковала внешность своей мамы.
Gazeta.SPb вчера в 21:01
Армия и оружие
СМИ сообщили об уничтожении беспилотника над пригородом Дамаска
РИА Новости вчера в 13:50