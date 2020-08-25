Россия отправила Белоруссии документы по вакцине от коронавируса
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что Москва направила в Минск документы о российской вакцине от коронавируса, белорусская сторона подтвердила заинтересованность в проведении пострегистрационных испытаний.В источнике
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