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Третий этап испытаний вакцины «Спутник V» начнется на следующей неделе

Решение Минздрава РФ о начале третьего этапа испытаний российской вакцины от коронавируса ожидается не позже следующей недели, поскольку Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи подал заявку и все сопроводительные документы еще в пятницу, 21 августа.В источнике
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РБК

В России начнется набор добровольцев для новых испытаний вакцины от COVID

РБКвчера в 05:20
РИА Новости

Россия направила в Белоруссию документы по вакцине от коронавируса

РИА Новостивчера в 06:38
Газета.Ru

Россия передала Белоруссии документы по испытаниям вакцины от COVID-19

Газета.Ruвчера в 06:33
ТАСС

Москва передала Минску документы по третьему этапу испытаний вакцины «Спутник V»

ТАССвчера в 06:24
Российская газета

Сорок тысяч раз проверь

Российская газетавчера в 12:13
Коммерсантъ

Центр Гамалеи подал документы на пострегистрационные испытания вакцины от COVID-19

Коммерсантъвчера в 05:12
Известия

Мурашко анонсировал набор пациентов для третьего этапа испытаний вакцины от COVID-19

Известиявчера в 04:42

В Республиканской партии усомнились, что Байден доживет до инаугурации

Член Республиканской партии США, вице-губернатор штата Северная Каролина Дэн Форест во время выступления перед своими сторонниками усомнился в том, что 77-летний кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден доживет до дня инаугурации президента в 2021 году, сообщает издание Washington Post.
РИА Новости21:28
11

Проблемы амурской медицины обсудили на селекторе с министром здравоохранения РФ

Как отметил министр Михаил Мурашко, в этом году показатель смертности населения пока не превысил прошлогодний, однако в 2019 году Амурская область стала одним из немногих регионов, где умерло больше жителей, чем родилось.
Амурская правдавчера в 01:43

США арестовали гражданина РФ по обвинению в попытке киберпреступления

По обвинению в попытке подкупа сотрудника американской компании с целью совершения киберпреступления в США арестован гражданин РФ Егор Крючков, сообщило американское министерство юстиции.
Интерфакс20:18
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Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes

Семья Ротенбергов, ключевым активом во владении которой является компания "Мостотрест", в первый раз за шесть лет оказалась на первом месте в рейтинге самых богатых семейных кланов России, потеснив прежних лидеров — Гуцериевых, пишет журнал Forbes.
РИА Новостивчера в 02:03
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Россиянам посоветовали вовремя удалять смс с конфиденциальными данными

Хранить в мобильном телефоне смс-сообщения с конфиденциальной информацией, уведомлениями от банков и паролями может быть опасно для пользователя, подобные сообщения рекомендуется своевременно удалять, чтобы не стать жертвой мошенников.
RT на русском21:31
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Porsche проводит внутреннее расследование манипуляций с двигателями

Немецкий автоконцерн Porsche с июня проводит внутреннее расследование, в центре которого – возможные манипуляции, направленные на недооценку вредных выбросов автомобилей с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания.
Про Кроссоверы24 августа в 08:02
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Отменен приговор свердловским полицейским, осужденным за пытки

Ранее URA.RU писало, что в Синарском суде Каменска-Уральского 16 марта были осуждены четверо полицейских: оперативник Алексей Возчиков был приговорен к четырем годам колонии, экс-начальник отдела полиции Алексей Андреев, и оперативники Эмиль Гасанов и Василий Половка получили по три года колони общего режима.
URA.Ruвчера в 08:23
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