Третий этап испытаний вакцины «Спутник V» начнется на следующей неделе
Смотрите также
Адвокат заявил о восьми поданных заявлениях о преступлениях на Пашаева
В Челябинскую область привезли 1,6 миллиона доз вакцины от гриппа
Уровень воды в реке Томь превысил отметку наводнения 2013 года
Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes
«Барселона» подтвердила желание Месси покинуть клуб
Шесть стран присоединились к санкциям Евросоюза по Крыму
В Роскосмосе разработали наноматериал для «самозалечивания» отверстий
Путин дал Медведеву новые полномочия по Арктике
Путин поручил взять под контроль работу коллекторов
Российскую вакцину от коронавируса испытают в Белоруссии
Центр Гамалеи получил разрешение на испытания вакцины от COVID-19
Вакцину от коронавируса доставят в клиники Москвы 3 сентября
Центр Чумакова подал заявку на испытания вакцины от коронавируса
«Барселона» подтвердила желание Месси покинуть клуб
Центр Гамалеи получил разрешение на испытания вакцины от COVID-19
Совбез ООН выступил против требования США по санкциям против Ирана
Пенсионный фонд России поймали на выплатах «мертвым душам»
Решение Минздрава РФ о начале третьего этапа испытаний российской вакцины от коронавируса ожидается не позже следующей недели, поскольку Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи подал заявку и все сопроводительные документы еще в пятницу, 21 августа.В источнике
Подробнее о событии
Центр Гамалеи подал документы на пострегистрационные испытания вакцины от COVID-19
Коммерсантъвчера в 05:12
Мурашко анонсировал набор пациентов для третьего этапа испытаний вакцины от COVID-19
Известиявчера в 04:42