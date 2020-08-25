Третий этап испытаний вакцины «Спутник V» начнется на следующей неделе

Решение Минздрава РФ о начале третьего этапа испытаний российской вакцины от коронавируса ожидается не позже следующей недели, поскольку Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи подал заявку и все сопроводительные документы еще в пятницу, 21 августа.