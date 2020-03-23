Россия направила в Италию самолёты в качестве помощи в борьбе с коронавирусом. Ил-76 доставят на Апеннинский полуостров медицинское оборудование и специалистов для борьбы с опасным заболеванием.

Самолеты ВКС вылетели в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом

Политика Путин обратится к гражданам в связи с коронавирусом В связи с развитием ситуации с коронавирусом президент РФ Владимир Путин в ближайшие часы выступит с обращением к гражданам РФ.

Общество В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы за нарушение карантина По предложению господина Крашенинникова и спикера Госдумы Вячеслава Володина максимальное наказание за нарушение карантина составит семь лет лишения свободы в случае, если из-за этого погибли два или более человека.

Общество Собянин назвал число обязанных самоизолироваться пожилых москвичей В Москве с 26 марта 1,9 млн пожилых и хронически больных жителей перейдут на обязательный режим самоизоляции.

Общество Как изменится жизнь россиян с 1 апреля Серьезные коррективы в жизнь россиян внес коронавирус. Индексация пенсий С 1 апреля у россиян вырастут пенсии.

Транспорт РЖД опубликовали информацию об изменениях в расписании поездов РЖД добавили на своем сайте раздел с информацией об изменениях в расписании поездов внутрироссийского сообщения в связи с распространением коронавируса.

Общество Мишустин дал поручения губернаторам по борьбе с коронавирусом Премьер-министр России Михаил Мишустин дал ряд поручений губернаторам в связи с мерами по борьбе с распространением коронавирусной инфекции SARS-CoV-2.

Общество Власти США договорились выделить $2 трлн на стимулирование экономики Сенат США и администрация президента Дональда Трампа достигли соглашения о выделении на стимулирование экономики страны рекордной суммы в $2 трлн, сообщает газета New York Times (NYT).

Общество У Льва Лещенко диагностировали воспаление легких Народный артист РСФСР Лев Лещенко находится в больнице с воспалением легких, певец чувствует себя хорошо.

Общество В Китае пассажир автобуса умер от «мышиного вируса» Не успела эпидемия COVID-19 в Китае пойти на убыль, как местные СМИ поспешили напугать рядового читателя новым медицинским термином - хантаанвирус, от которого в Поднебесной скончался первый заболевший в провинции Юньнань.

Политика Россию пригласили на саммит G20 по коронавирусу Россию пригласили принять участие в экстренном саммите G20 по коронавирусу, который запланирован на 26 марта, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Общество Рошаль призвал россиян не бояться коронавируса Врач, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль призвал не бояться коронавируса и не создавать нервозную атмосферу.

Политика Кабмин Украины анонсировал введение режима ЧС по всей стране На территории Украины планируется ввести режим чрезвычайной ситуации сроком на 30 дней, заявил на заседании кабмина глава правительства Украины Денис Шмыгаль (трансляция заседания идет в аккаунте кабмина в сети YouTube).

Происшествия Главный инфекционист Ставрополья уволена Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.

Политика Шойгу призвал отрегулировать законодательство Министр обороны РФ Сергей Шойгу призвал отрегулировать законодательство, прикрываясь которым активисты прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты.

Шоу-бизнес Умерла народная артистка СССР Инна Макарова Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.

Политика Собянин призвал готовиться к сложностям из-за коронавируса Мэр Москвы призвал своих коллег в регионах готовиться к сложным вызовам в связи с распространением коронавируса COVID-19.