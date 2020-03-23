Коронавирус
Независимое телевидение СевастополяСамолеты ВКС вылетели в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом
Россия направила в Италию самолёты в качестве помощи в борьбе с коронавирусом. Ил-76 доставят на Апеннинский полуостров медицинское оборудование и специалистов для борьбы с опасным заболеванием.
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Около 100 российских военных специалистов прибыли в Италию для борьбы с COVID-19
Интерфакс23 марта в 03:29
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