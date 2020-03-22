Коронавирус
ИзвестияРоссия направит самолеты для помощи Италии в борьбе с коронавирусом
Россия направит в Италию самолеты в качестве помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ, поступившем в распоряжение «Известий» 22 марта. Российская авиационная группа оперативной доставки создана по поручению президента России Владимира Путина.
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Итальянский министр обороны поблагодарил Россию за помощь в борьбе с COVID-2019
RT на русскомвчера в 18:10
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Украина назвала свои катера достойным ответом десантным кораблям РФ
Украинские десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» полностью устраивают командование ВМС страны и являются «достойным ответом устаревшим» большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота РФ.
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Белоусов назвал ответственных за резкое падение цен на нефть
Россия не хотела резкого падения цен на нефть и разрыва соглашения ОПЕК+.
Общество
Число умерших от коронавируса в Италии побило суточный рекорд
Как отметил руководитель службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, следует понимать, что речь идет о людях, умерших с диагнозом коронавирус, а не именно от него, поскольку жертвами заболеваниями нередко становятся люди в большим количеством других хронических недугов, течение которых в этот момент обостряется.
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В ВОЗ оценили шансы заразиться коронавирусом через воду из-под крана
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«Челси» и «Кристал Пэлас» постараются заполучить Чалова летом
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Установлен средний инкубационный период коронавируса
"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
Политика
Путин пообещал помочь Италии в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин пообещал помочь Италии в борьбе с коронавирусом.
Происшествия
Москвич убил жену и ее родителей
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На прошлой неделе Ольга Куриленко в числе первых звезд решила рассказать миру о том, что заразилась коронавирусом.
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Лионель Месси уходит из «Барселоны»
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Четверо членов одной семьи умерли от коронавируса за одну неделю
Армия и оружие
Еще один украинский военный погиб в Донбассе
Шоу-бизнес
Собчак ответила на требование удалить интимное видео с Богомоловым
Телеведущая Ксения Собчак не намерена удалять интимное видео с мужем режиссером Константином Богомоловым, которое появилось на ее страничке в Instagram несколько часов назад.
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В Москве закрывают бассейны, фитнес-центры и аквапарки
На Москву и Подмосковье приходится почти половина рынка фитнес-услуг — 47%, следует из данных Ассоциации операторов фитнес-индустрии.
Общество
Nissan остановил завод в Испании и временно уволил 3 тыс. сотрудников
Японский автомобилестроительный концерн Nissan Motor остановил производство на своем заводе в Барселоне и прервал контракты с 3 тыс. сотрудников.
Армия и оружие
Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160
10 февраля стало известно, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
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ABC сообщил о резком росте спроса на оружие в США на фоне коронавируса
Частные компании и полиция нескольких американских штатов зафиксировали значительный рост продаж огнестрельного оружия на фоне распространения коронавирусной инфекции.
Общество
Аномально теплая погода установится в Москве на следующей неделе
Климатическая норма вновь будет превышена в Москве во второй половине предстоящей недели.
Политика
Дональд Трамп предложил Ким Чен Ыну помощь в борьбе с коронавирусом
В рамках усилий по вовлечению глав государств по всему миру в дело борьбы с пандемией нового коронавиурса президент США Дональд Трамп направил письмо северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну.
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Нефтяная война: Вашингтон нарушил главное табу
Обвал на рынках нефти и проблемы сланцевых компаний в США принуждают как американских политиков, так и нефтяные компании страны к поиску необычных решений, некоторые из которых до сих пор считались невозможными, нелегальными, противоестественными и вообще "предательством национальных интересов".
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Переболевшая коронавирусом врач подробно описала симптомы
Британский врач Клэр Герада, переболевшая коронавирусом, подробно описала симптомы болезни.
Экономика
Вассерман оценил вероятность начала войны после спада мирового кризиса
После спада мирового экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, может начаться глобальный конфликт.
Армия и оружие
В Польше испугались «российского электронного колпака» для Европы
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Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
Происшествия
Доверенному лицу президента не доверило следствие
В последние годы господин Паскачев вел активную общественную деятельность — был членом Общественной палаты России, ОНФ, сопредседателем «Российского конгресса народов Кавказа», а на последних президентских выборах был доверенным лицом кандидата Владимира Путина.
Общество
В России выявили 53 новых случая заражения коронавирусом
За сутки в 18 регионах Российской Федерации подтвердились 53 новых случая заражения коронавирусной инфекции.