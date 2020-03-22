Коронавирус

ИзвестияИзвестияРоссия направит самолеты для помощи Италии в борьбе с коронавирусом

Россия направит в Италию самолеты в качестве помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ, поступившем в распоряжение «Известий» 22 марта. Российская авиационная группа оперативной доставки создана по поручению президента России Владимира Путина.
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Главные новости к утру 22 марта

Коммерсантъ00:05

Россия направит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом

РБКвчера в 17:35

Россия отправит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом

РИА Новостивчера в 16:50

Россия перебросит в Италию восемь бригад военных вирусологов

ТАССвчера в 17:18

Итальянский министр обороны поблагодарил Россию за помощь в борьбе с COVID-2019

RT на русскомвчера в 18:10

Министр обороны Сергей Шойгу провёл переговоры с итальянским коллегой

Hamovnik.ruвчера в 17:25

Шойгу провел переговоры с министром обороны Италии об организации помощи от России в борьбе с коронавирусом

ТК Звездавчера в 17:32
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Общество

США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом

США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 23:02
Здоровье

Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса

Тяжелая форма COVID-19 характеризуется сочетанием лихорадки и кашля и появлением одышки.
Известия 20 марта в 18:50
Политика

В Германии оценили меры России по борьбе с коронавирусом

Немецкий журналист Андре Баллин оценил меры России по борьбе с распространением коронавируса в своей статье для австрийского издания Der Standard.
Lenta.ru вчера в 21:36
Армия и оружие

Украина назвала свои катера достойным ответом десантным кораблям РФ

Украинские десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» полностью устраивают командование ВМС страны и являются «достойным ответом устаревшим» большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота РФ.
Известия вчера в 23:05
Энергетика

Белоусов назвал ответственных за резкое падение цен на нефть

Россия не хотела резкого падения цен на нефть и разрыва соглашения ОПЕК+.
Российская газета вчера в 19:41
Происшествия

Два автобуса столкнулись в Тамбовской области

ТАСС 01:04
Общество

Число умерших от коронавируса в Италии побило суточный рекорд

Как отметил руководитель службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, следует понимать, что речь идет о людях, умерших с диагнозом коронавирус, а не именно от него, поскольку жертвами заболеваниями нередко становятся люди в большим количеством других хронических недугов, течение которых в этот момент обостряется.
Дни24 20 марта в 14:13
Здоровье

В ВОЗ оценили шансы заразиться коронавирусом через воду из-под крана

Представители Всемирной организации здравоохранения не подтвердили информацию о том, что коронавирус может распространяться через воду из-под крана, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 23:43
Футбол

«Челси» и «Кристал Пэлас» постараются заполучить Чалова летом

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов попал в сферу интересов «Челси» и «Кристал Пэлас».
LiveResult.Ru вчера в 07:21
Здоровье

Установлен средний инкубационный период коронавируса

"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 20:45
Политика

Путин пообещал помочь Италии в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин пообещал помочь Италии в борьбе с коронавирусом.
Мой Брянск вчера в 14:16
Происшествия

Москвич убил жену и ее родителей

Российская газета вчера в 02:59
Шоу-бизнес

Заболевшая коронавирусом Ольга Куриленко рассталась с бойфрендом

На прошлой неделе Ольга Куриленко в числе первых звезд решила рассказать миру о том, что заразилась коронавирусом.
StarHit.ru вчера в 15:00
Футбол

Лионель Месси уходит из «Барселоны»

Экспресс газета 20 марта в 23:00
Происшествия

Четверо членов одной семьи умерли от коронавируса за одну неделю

Lenta.ru 20 марта в 11:17
Армия и оружие

Еще один украинский военный погиб в Донбассе

Росбалт 20 марта в 12:43
Шоу-бизнес

Собчак ответила на требование удалить интимное видео с Богомоловым

Телеведущая Ксения Собчак не намерена удалять интимное видео с мужем режиссером Константином Богомоловым, которое появилось на ее страничке в Instagram несколько часов назад.
Слово и Дело вчера в 05:44
Общество

В Москве закрывают бассейны, фитнес-центры и аквапарки

На Москву и Подмосковье приходится почти половина рынка фитнес-услуг — 47%, следует из данных Ассоциации операторов фитнес-индустрии.
Коммерсантъ вчера в 11:24
Общество

Nissan остановил завод в Испании и временно уволил 3 тыс. сотрудников

Японский автомобилестроительный концерн Nissan Motor остановил производство на своем заводе в Барселоне и прервал контракты с 3 тыс. сотрудников.
ТАСС вчера в 22:01
Армия и оружие

Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160

10 февраля стало известно, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Известия вчера в 23:46
Общество

ABC сообщил о резком росте спроса на оружие в США на фоне коронавируса

Частные компании и полиция нескольких американских штатов зафиксировали значительный рост продаж огнестрельного оружия на фоне распространения коронавирусной инфекции.
РБК 01:10
Общество

Аномально теплая погода установится в Москве на следующей неделе

Климатическая норма вновь будет превышена в Москве во второй половине предстоящей недели.
Москва 24 01:32
Политика

Дональд Трамп предложил Ким Чен Ыну помощь в борьбе с коронавирусом

В рамках усилий по вовлечению глав государств по всему миру в дело борьбы с пандемией нового коронавиурса президент США Дональд Трамп направил письмо северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну.
Вести.Ru вчера в 19:00
Энергетика

Нефтяная война: Вашингтон нарушил главное табу

Обвал на рынках нефти и проблемы сланцевых компаний в США принуждают как американских политиков, так и нефтяные компании страны к поиску необычных решений, некоторые из которых до сих пор считались невозможными, нелегальными, противоестественными и вообще "предательством национальных интересов".
РИА Новости 01:00
Здоровье

Переболевшая коронавирусом врач подробно описала симптомы

Британский врач Клэр Герада, переболевшая коронавирусом, подробно описала симптомы болезни.
News.ru вчера в 16:44
Экономика

Вассерман оценил вероятность начала войны после спада мирового кризиса

После спада мирового экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, может начаться глобальный конфликт.
Народные новости вчера в 12:10
Армия и оружие

В Польше испугались «российского электронного колпака» для Европы

Аргументы и Факты 20 марта в 22:45
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости вчера в 14:59
Происшествия

Доверенному лицу президента не доверило следствие

В последние годы господин Паскачев вел активную общественную деятельность — был членом Общественной палаты России, ОНФ, сопредседателем «Российского конгресса народов Кавказа», а на последних президентских выборах был доверенным лицом кандидата Владимира Путина.
Коммерсантъ 20 марта в 14:51
Общество

В России выявили 53 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в 18 регионах Российской Федерации подтвердились 53 новых случая заражения коронавирусной инфекции.
Мойка78 вчера в 11:04
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