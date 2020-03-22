Россия направит в Италию самолеты в качестве помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ, поступившем в распоряжение «Известий» 22 марта. Российская авиационная группа оперативной доставки создана по поручению президента России Владимира Путина.

Россия направит самолеты для помощи Италии в борьбе с коронавирусом

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