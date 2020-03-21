Россия отправит в Италию военных вирусологов, медиков и оборудование для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в Минобороны. По поручению президента Владимира Путина глава Минобороны Сергей Шойгу поручил создать авиагруппировку для доставки с 22 марта помощи Италии в борьбе с коронавирусом.

Россия отправит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом

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