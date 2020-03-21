Коронавирус
РИА НовостиРоссия отправит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом
Россия отправит в Италию военных вирусологов, медиков и оборудование для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в Минобороны. По поручению президента Владимира Путина глава Минобороны Сергей Шойгу поручил создать авиагруппировку для доставки с 22 марта помощи Италии в борьбе с коронавирусом.
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Общество
В Италии принято решение остановить всю производственную деятельность
Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что в рамках борьбы с распространением COVID-19 в стране до 3 апреля приостанавливается вся производственная деятельность, кроме самой необходимой.
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
Авто
ГАЗ восстановит свои заброшенные прототипы
Пресс-служба «Группы ГАЗ» поделилась информацией о том, что планируется реконструкция музея истории ГАЗ, в ходе которой будет увеличена экспозиция, что позволит разместить как новые модели, так и некоторые интересные прототипы и мелкосерийных версии.
Общество
Forbes: США не стоит вводить санкции против России из-за нефти
Издание Forbes в статье привело шесть причин, почему США не стоит вводить санкции, эмбарго и предпринимать другие "принудительные действия", связанные с попыткой стабилизировать нефтяной рынок.
Общество
Главврач больницы в Коммунарке: есть два сценария развития эпидемии
Москва, 20 марта 2020, 17:58 — REGNUM Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко объяснил, как может развиваться ситуация с пандемией коронавируса в России и в мире.
Политика
Турция приостановит авиасообщение с 46 странами
Власти Турции приняли решение о приостановке авиасообщения с 46 странами из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.
Общество
Экс-губернатор Псковской области заразился коронавирусом
Бывший глава Псковской области Михаил Кузнецов заразился коронавирусом. Об этом он сообщил корреспонденту РБК.
Общество
В Турции число заразившихся коронавирусом выросло в два раза за сутки
Как рассказал министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, в четверг, 19 марта, в Турции значились 359 пациентов с подтвержденным инфицированием новым типом коронавируса.
Футбол
Нападающий «Ювентуса» Дибала заразился коронавирусом
Армия и оружие
Издание Sohu рассказало, как Китай встречает российский «Триумф»
Политика
Президент Грузии утвердила введение ЧС в стране
Президент Грузии Саломе Зурабишвили утвердила предложение правительства о введении режима чрезвычайного положения в стране сроком на месяц.
Футбол
От коронавируса умер экс-президент «Реала» Лоренсо Санс
Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс умер в больнице от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Marca.
Энергетика
Сечин назвал причины кризиса на рынке нефти
Нефтяной рынок переживает кризис из-за коронавируса, а также политических и санкционных факторов, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин в эфире телеканала "Россия 24".
Армия и оружие
Назван способ США убрать Россию из Сирии
По мнению эксперта, для уничтожения ВКС России на базе Хмеймим достаточно 300–400 американских ракет BGM-109 Tomahawk.
Общество
В Москве закрывают бассейны, фитнес-центры и аквапарки
На Москву и Подмосковье приходится почти половина рынка фитнес-услуг — 47%, следует из данных Ассоциации операторов фитнес-индустрии.
Происшествия
Доверенному лицу президента не доверило следствие
В последние годы господин Паскачев вел активную общественную деятельность — был членом Общественной палаты России, ОНФ, сопредседателем «Российского конгресса народов Кавказа», а на последних президентских выборах был доверенным лицом кандидата Владимира Путина.
Культура
Съемки сериала «Друзья» отложили из-за коронавируса
В связи с угрозой распространения коронавируса отложены съемки нового проекта для стриминговой платформы HBO Max.
Происшествия
В Тульской области диагностированы два новых случая COVID-2019
Все контактеры находятся на домашней изоляции. Напомним, ранее в Тульской области COVID-2019 был диагностирован у троих жителей региона.
Хоккей
Тарасенко поделился мыслями о возвращении в КХЛ
Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко поделился мыслями о возвращении в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), передает "Спорт-Экспресс".
Экономика
WSJ: ВВП США может снизиться на 4-10% во втором квартале 2020 года
Эксперты полагают, что экономике США будет нанесен серьезный ущерб из-за распространения нового коронавируса, ВВП страны может сократиться на 4-10% во втором квартале текущего года.
Политика
МИД ответил на обвинения США в использовании «энергетического оружия»
Москва считает инсинуациями утверждения США о "российском энергетическом оружии", заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
Происшествия
В Башкирии при хлопке газа в бане пострадали двое детей
При взрыве газа в Башкирии пострадали три человека, двое из которых — дети. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Происшествия
В Татарии выявили пять новых случаев коронавируса
Казань, 21 марта 2020, 17:13 — REGNUM В Татарии зарегистрировано пять новых случаев заражения коронавирусом.
Космос
Другие звезды могут выбросить Землю из Солнечной системы
К неожиданному выводу пришли ученые-астрономы двух стран – США и Ирана.
Политика
Роман Путин решил создать партию
Бывший сотрудник ФСБ и предприниматель Роман Путин, являющийся двоюродным племянником президента России, объявил о создании своей собственной партии.
Здоровье
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом выросло до 76
Министерства здравоохранения Белоруссии сообщило о росте числа инфицированных коронавирусом с 69 до 76 человек .
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 306
Всего в России зарегистрировано 306 случаев коронавирусной инфекции. В штабе отметили, что выписаны четыре человека за последние сутки.
Общество
Фитнес-центры Петербурга могут закрыться из-за коронавируса
Фитнес-центры Петербурга могут закрыться из-за коронавируса. Пристальное внимание и к общепиту.