Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиРоссия отправит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом

Россия отправит в Италию военных вирусологов, медиков и оборудование для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в Минобороны. По поручению президента Владимира Путина глава Минобороны Сергей Шойгу поручил создать авиагруппировку для доставки с 22 марта помощи Италии в борьбе с коронавирусом.
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Россия направит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом

РБК17:35

Министр обороны Сергей Шойгу провёл переговоры с итальянским коллегой

Hamovnik.ru17:25

Россия перебросит в Италию восемь бригад военных вирусологов

ТАСС17:18

Итальянский министр обороны поблагодарил Россию за помощь в борьбе с COVID-2019

RT на русском18:10

Россия с 22 марта начнет отправку в Италию средств для борьбы с коронавирусом

Коммерсантъ16:53

Россия отправит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом

РИА Новости16:50

Россия 22 марта направит в Италию 8 групп вирусологов

Интерфакс16:42
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 19:36, Ашберн
Общество

В Италии принято решение остановить всю производственную деятельность

Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что в рамках борьбы с распространением COVID-19 в стране до 3 апреля приостанавливается вся производственная деятельность, кроме самой необходимой.
Вести.Ru 19:05
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости 14:59
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ГАЗ восстановит свои заброшенные прототипы

Пресс-служба «Группы ГАЗ» поделилась информацией о том, что планируется реконструкция музея истории ГАЗ, в ходе которой будет увеличена экспозиция, что позволит разместить как новые модели, так и некоторые интересные прототипы и мелкосерийных версии.
Тарантас Ньюс 19 марта в 13:16
Общество

Forbes: США не стоит вводить санкции против России из-за нефти

Издание Forbes в статье привело шесть причин, почему США не стоит вводить санкции, эмбарго и предпринимать другие "принудительные действия", связанные с попыткой стабилизировать нефтяной рынок.
РИА Новости вчера в 09:07
Общество

Главврач больницы в Коммунарке: есть два сценария развития эпидемии

Москва, 20 марта 2020, 17:58 — REGNUM Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко объяснил, как может развиваться ситуация с пандемией коронавируса в России и в мире.
REGNUM вчера в 10:58
Политика

Турция приостановит авиасообщение с 46 странами

Власти Турции приняли решение о приостановке авиасообщения с 46 странами из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.
Pravda.Ru 08:31
Общество

Экс-губернатор Псковской области заразился коронавирусом

Бывший глава Псковской области Михаил Кузнецов заразился коронавирусом. Об этом он сообщил корреспонденту РБК.
РБК 13:07
Общество

В Турции число заразившихся коронавирусом выросло в два раза за сутки

Как рассказал министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, в четверг, 19 марта, в Турции значились 359 пациентов с подтвержденным инфицированием новым типом коронавируса.
RuNews24.ru 04:23
Футбол

Нападающий «Ювентуса» Дибала заразился коронавирусом

Спорт БИЗНЕС Online 14:33
Армия и оружие

Издание Sohu рассказало, как Китай встречает российский «Триумф»

Вечерний курьер вчера в 09:24
Космос

Разработчик робота Федора признал его бесполезным для МКС

Snob.ru 06:28
Политика

Президент Грузии утвердила введение ЧС в стране

Президент Грузии Саломе Зурабишвили утвердила предложение правительства о введении режима чрезвычайного положения в стране сроком на месяц.
Известия 07:27
Футбол

От коронавируса умер экс-президент «Реала» Лоренсо Санс

Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс умер в больнице от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Marca.
РБК 17:59
Энергетика

Сечин назвал причины кризиса на рынке нефти

Нефтяной рынок переживает кризис из-за коронавируса, а также политических и санкционных факторов, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости вчера в 16:04
Армия и оружие

Назван способ США убрать Россию из Сирии

По мнению эксперта, для уничтожения ВКС России на базе Хмеймим достаточно 300–400 американских ракет BGM-109 Tomahawk.
Военное дело 06:40
Общество

В Москве закрывают бассейны, фитнес-центры и аквапарки

На Москву и Подмосковье приходится почти половина рынка фитнес-услуг — 47%, следует из данных Ассоциации операторов фитнес-индустрии.
Коммерсантъ 11:24
Происшествия

Доверенному лицу президента не доверило следствие

В последние годы господин Паскачев вел активную общественную деятельность — был членом Общественной палаты России, ОНФ, сопредседателем «Российского конгресса народов Кавказа», а на последних президентских выборах был доверенным лицом кандидата Владимира Путина.
Коммерсантъ вчера в 14:51
Культура

Съемки сериала «Друзья» отложили из-за коронавируса

В связи с угрозой распространения коронавируса отложены съемки нового проекта для стриминговой платформы HBO Max.
Live24 19 марта в 01:20
Происшествия

В Тульской области диагностированы два новых случая COVID-2019

Все контактеры находятся на домашней изоляции. Напомним, ранее в Тульской области COVID-2019 был диагностирован у троих жителей региона.
Российская газета 12:53
Хоккей

Тарасенко поделился мыслями о возвращении в КХЛ

Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко поделился мыслями о возвращении в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 19 марта в 22:35
Экономика

WSJ: ВВП США может снизиться на 4-10% во втором квартале 2020 года

Эксперты полагают, что экономике США будет нанесен серьезный ущерб из-за распространения нового коронавируса, ВВП страны может сократиться на 4-10% во втором квартале текущего года.
ТАСС 13:32
Музыка

Участники отмененного «Евровидения» в 2021 году представят новые песни

Evo-rus.com 09:18
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МИД ответил на обвинения США в использовании «энергетического оружия»

Москва считает инсинуациями утверждения США о "российском энергетическом оружии", заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
РИА Новости 08:00
Происшествия

В Башкирии при хлопке газа в бане пострадали двое детей

При взрыве газа в Башкирии пострадали три человека, двое из которых — дети. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
РБК 19:16
Происшествия

В Татарии выявили пять новых случаев коронавируса

Казань, 21 марта 2020, 17:13 — REGNUM В Татарии зарегистрировано пять новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 10:13
Космос

Другие звезды могут выбросить Землю из Солнечной системы

К неожиданному выводу пришли ученые-астрономы двух стран – США и Ирана.
Millionaire.ru 10:22
Политика

Роман Путин решил создать партию

Бывший сотрудник ФСБ и предприниматель Роман Путин, являющийся двоюродным племянником президента России, объявил о создании своей собственной партии.
Вести.Ru вчера в 12:51
Здоровье

В Белоруссии число заразившихся коронавирусом выросло до 76

Министерства здравоохранения Белоруссии сообщило о росте числа инфицированных коронавирусом с 69 до 76 человек .
News.ru 09:41
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 306

Всего в России зарегистрировано 306 случаев коронавирусной инфекции. В штабе отметили, что выписаны четыре человека за последние сутки.
RT на русском 09:37
Общество

Фитнес-центры Петербурга могут закрыться из-за коронавируса

Фитнес-центры Петербурга могут закрыться из-за коронавируса. Пристальное внимание и к общепиту.
Телеканал Санкт-Петербург 11:38
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