Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиРоссия отправит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом

Россия отправит в Италию военных вирусологов, медиков и оборудование для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в Минобороны. По поручению президента Владимира Путина глава Минобороны Сергей Шойгу поручил создать авиагруппировку для доставки с 22 марта помощи Италии в борьбе с коронавирусом.
Читать в источнике
Комментировать3,5K

Подробнее о событии

Главные новости к утру 22 марта

Коммерсантъ00:05

Россия отправит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом

РИА Новостивчера в 16:50

Министр обороны Сергей Шойгу провёл переговоры с итальянским коллегой

Hamovnik.ruвчера в 17:25

Россия перебросит в Италию восемь бригад военных вирусологов

ТАССвчера в 17:18

Итальянский министр обороны поблагодарил Россию за помощь в борьбе с COVID-2019

RT на русскомвчера в 18:10

Россия направит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом

РБКвчера в 17:35

Шойгу провел переговоры с министром обороны Италии об организации помощи от России в борьбе с коронавирусом

ТК Звездавчера в 17:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 07:49, Ашберн
Общество

Жесткого карантина в России в ближайшее время вводить не планируют

В свою очередь вице-премьер Маратт Хуснуллин рассказал, что принято решение построить в ряде регионов дополнительные инфекционные боксы.
Эхо Москвы 07:30
Музыка

Пермский балалаечник перепел Little Big с текстом о коронавирусе

Балалаечник-виртуоз из Пермской области Андрей Киряков представил оригинальную версию песни Uno группы Little Big.
Известия 00:39
Армия и оружие

Первый самолёт ВКС РФ с военными медиками вылетел в Италию

REGNUM 06:35
Футбол

Футболист «Уфы» Тилль госпитализирован

Игрок башкирской "Уфы" и сборной Люксембурга Оливье Тилль госпитализирован. Об этом сообщает ProSportStory.
Газета.Ru 06:48
Общество

В России резко вырос спрос на аппараты ИВЛ из-за богачей

В России резко вырос спрос на аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из-за богачей, которые начали массово их скупать на фоне распространения коронавируса.
Lenta.ru 06:26
Религия

Патриарх Кирилл предложил смотреть на коронавирус как на милость Божию

Ранее председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда опроверг информацию об изменении рабочего графика патриарха Кирилла из-за коронавируса.
РИА Новости 06:24
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости вчера в 14:59
Происшествия

В столице Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение

Эпицентр землетрясения находился в 7 км от столицы на глубине 10 км. После сильного толчка произошло еще несколько меньшей силы.
Коммерсантъ 06:58
Экономика

Банки зафиксировали всплеск спроса на кредиты на фоне обвала рубля

Эпидемия коронавируса и заметное обесценение рубля уже вызвали всплеск потребительской активности, отмечает директор — руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин: «На этом фоне вполне закономерен рост спроса населения на потребительские кредиты».
РБК 20 марта в 17:00
Футбол

Экс-президент «Реала»умер от коронавируса

Напомним, Лоренсо Санс находился на посту президента Реала с 1995 по 2000 годы.
КМВ Новости 03:15
Общество

США стали третьей по числу зараженных коронавирусом страной

Число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, по данным университета Джона Хопкинса, в США достигло 26 138 человек.
РБК вчера в 22:47
Общество

Телеведущая ВГТРК отказалась работать членом участковой избирательной комиссии 22 апреля

Журналистка в своем «Инстаграме» подчеркнула, что ее решение не работать 22 апреля на избирательном участке – это не вопрос политической активности, а принципов и совести.
Эхо Москвы вчера в 08:00
Политика

Хаменеи назвал странным предложение США помочь Ирану с коронавирусом

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал странными и отверг предложения США по поставке медикаментов в исламскую республику для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 04:48
Футбол

Челлино: «Если кто-то хочет это проклятое Скудетто, то пусть забирает»

Если кто-то хочет это проклятое Скудетто, то пусть забирает.
Soccer.ru 07:06
Общество

Собянин: метро не закроют из-за коронавируса

В Москве не будут закрывать метро из-за ситуации с коронавирусом COVID-19, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 01:42
Футбол

Феллайни подтвердил, что заразился коронавирусом

Бывший полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни, выступающий за китайский «Шаньдун Лунэн», получил положительный результат теста на коронавирус.
RT на русском 07:02
Происшествия

На свадьбе в Нижневартовске зарезали жениха

В Нижневартовске во время празднования свадьбы зарезали жениха.
Известия 04:09
Шоу-бизнес

Диана Гурцкая впервые показала фото без очков

Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
Невские Новости 05:03
Происшествия

В Москве у студентки похитили антиквариат на 19 миллионов рублей

В Москве 21 марта студентку четвёртого курса ограбили на 19 миллионов рублей, украв из её квартиры антиквариат на 19 миллионов рублей.
Комсомольская правда 07:00
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru вчера в 04:17
Музыка

Новый клип Вячеслава Мясникова покорил интернет

Live24 вчера в 05:40
Футбол

Вадим Евсеев: «Я тренер одного из самых интересных и развивающихся клубов. Жизнь вернула долги»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о своей карьере.
Sports.ru 06:54
Общество

Мишустин пригрозил проверками за увольнения на фоне пандемии

«Если у кого-то возникнет соблазн воспользоваться шумихой вокруг коронавируса и решить свои текущие проблемы за счет сокращения персонала, такие предприятия будут, соответственно, проверять трудовая инспекция, Федеральная налоговая служба и прокуратура», — заявил премьер (цитата по ТАСС).
РБК вчера в 06:14
Общество

Минздрав поручил провести регистрацию врачей и медсестер

Российское Министерство здравоохранения поручило государственным и частным медучреждениям зарегистрировать всех врачей и медсестер в "единой системе идентификации" на портале госуслуг и на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 09:34
Политика

В Абхазии начались выборы президента

Голосование на повторных президентских выборах стартовало в Абхазии, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:15
Здоровье

Установлен средний инкубационный период коронавируса

"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 20:45
Происшествия

В Башкирии нейтрализовали боевика, готовившего теракт

В Уфе оперативники нейтрализовали боевика, планировавшего теракт, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета.
РИА Новости 03:44
Общество

День 40 святых: что запрещено делать 22 марта

Сегодня православные отмечают праздник Сорока мучеников Севастийских. Какие запреты существуют на этот день, читайте в нашем материале.
Волгоградская правда вчера в 23:32
Общество

Почти 400 человек умерли от коронавируса за сутки в Испании

За минувшие сутки число летальных исходов после заражения коронавирусом нового типа в Испании возросло до 1720, сообщается на сайте испанского министерства здравоохранения.
Газета.Ru 07:07
Шоу-бизнес

Мария Кожевникова опубликовала редкое фото с мужем

Мария Кожевникова опубликовала редкое фото с мужем В комментариях подписчики Марии привычно восхитились семейной идиллией, которая царит в семье актрисы, а также отметили, что мужчины, как правило, стараются избегать любых фотосессий.
Вокруг ТВ вчера в 10:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное