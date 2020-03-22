Коронавирус
РИА НовостиРоссия отправит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом
Россия отправит в Италию военных вирусологов, медиков и оборудование для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в Минобороны. По поручению президента Владимира Путина глава Минобороны Сергей Шойгу поручил создать авиагруппировку для доставки с 22 марта помощи Италии в борьбе с коронавирусом.
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Новый министр обороны Словакии не хочет «ада» в отношениях с Россией
Новый министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что хочет иметь взвешенные отношения с Россией, как и с любой другой страной.
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Два подозрения на коронавирусную инфекцию выявили на Сахалине
Два подозрения на коронавирусную инфекцию выявили у жителей Сахалина.
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National Interest назвал главный недостаток бомбардировщика Ту-160
В настоящее время Россия работает над модернизацией Ту-160, на которые будут установлены улучшенные двигатели и авионика, отмечает автор статьи.
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Общественники требуют усилить меры по борьбе с коронавирусом
Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса.
Политика
Лукашенко: Москва согласилась на белорусские условия поставок нефти
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Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
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Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
Политика
Песков назвал причину решения России о помощи Италии
Решение Владимира Путина помочь Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 вызвано гуманитарными соображениями.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус опубликовала новое откровенное фото
Актриса Кристина Асмус выложила в свой Instagram новый пикантный снимок.
Общество
В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
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США вышли на третье место по числу зараженных коронавирусом
Соединенные Штаты стали третьей страной в мире по количеству зафиксированных случаев заболевания коронавирусом.
Политика
Сергей Лавров стал Героем труда
Президент подписал указ о присвоении звания Героя Труда министру иностранных дел России Сергею Лаврову, говорится в опубликованном на сайте Кремля сообщении.
Общество
В Италии принято решение остановить всю производственную деятельность
Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что в рамках борьбы с распространением COVID-19 в стране до 3 апреля приостанавливается вся производственная деятельность, кроме самой необходимой.
Экономика
Рыба и морепродукты могут подорожать вслед за долларом
Культура
Съемки сериала «Друзья» отложили из-за коронавируса
В связи с угрозой распространения коронавируса отложены съемки нового проекта для стриминговой платформы HBO Max.
Биатлон
Доротея Вирер: «Шестой день карантина. Муж начинает меня бесить»
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер рассказала о карантине из-за коронавируса.
Армия и оружие
Два российских танка попали в рейтинг лучших танков мира
Издание Мilitary Watch Magazine включило два российских танка в рейтинг лучших танков мира.
Футбол
Александр Уваров: «Поначалу не думал, что может дойти до приостановки чемпионата Израиля»
Экс-голкипер сборной СССР, «Динамо» и тель-авивского «Маккаби» Александр Уваров в интервью «СЭ» рассказал, как обстоят дела в Израиле во время карантина из-за коронавируса.
Армия и оружие
КНДР устроила испытания новых тактических управляемых ракет
КНДР запустила две новые тактические управляемые ракеты из района округа Сончхон в провинции Пхёнан-Пукто, тем самым испытав их, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство.
Происшествия
Около тысячи человек поместят в карантин на борту Costa Luminosa
Около тысячи человек будут помещены в карантин на борту лайнера Costa Luminosa, зашедшего в итальянскую Савону в субботу утром, заявил президент Лигурии Джованни Тоти.
Политика
Немецкий журналист оценил действия России в борьбе с коронавирусом
По данным сайта Стопкоронавирус.рф, в России выявлено 306 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки заболели 53 человек.
Происшествия
В ходе спецоперации ФСБ в Уфе произошла стрельба
Сотрудники ФСБ провели в Демском районе Уфы спецоперацию по задержанию предполагаемых преступников, которые могли провозить взрывчатку в автомобиле.
Происшествия
Два человека погибли под лавиной на Камчатке
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Общество
«Почта России» приостановила сообщение с 15 странами
«Почта России» приостановила сообщение с 15 странами.
Армия и оружие
Yahoo News Japan (Япония): аэросани, которые двигаются при помощи пропеллера, появились случайно. Каковы их функции? (Yahoo News Japan)
Строение аэросаней крайне простое: на сани устанавливается двигатель с пропеллером, а также топливный бак.
Общество
Bloomberg узнал о жесткой позиции России в нефтяной войне
Президент России Владимир Путин не будет просить Саудовскую Аравию "о перемирии" в нефтяной войне, пишет агентство Bloomberg.
Общество
Главврач больницы в Коммунарке озвучил 2 сценария развития пандемии
Что касается России и в частности Москвы, то избежать распространения эпидемии удается только вследствие драконовских мер предупреждения – рассказал врач в интервью журналисту Антону Красовскому, размещенному на YouTube телеканала RT.
Музыка
«Пухляш» из клипа Little Big станцевал на шоу Урганта
Актер Дмитрий Красилов, которого в Сети стали называть "пухляш" после участия в клипе группы Little Big на песню Uno, станцевал в эфире шоу "Вечерний Ургант".