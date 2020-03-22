Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиРоссия отправит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом

Россия отправит в Италию военных вирусологов, медиков и оборудование для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в Минобороны. По поручению президента Владимира Путина глава Минобороны Сергей Шойгу поручил создать авиагруппировку для доставки с 22 марта помощи Италии в борьбе с коронавирусом.
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Россия направит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом

РБК17:35

Министр обороны Сергей Шойгу провёл переговоры с итальянским коллегой

Hamovnik.ru17:25

Россия отправит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом

РИА Новости16:50

Итальянский министр обороны поблагодарил Россию за помощь в борьбе с COVID-2019

RT на русском18:10

Россия с 22 марта начнет отправку в Италию средств для борьбы с коронавирусом

Коммерсантъ16:53

Россия перебросит в Италию восемь бригад военных вирусологов

ТАСС17:18

Россия 22 марта направит в Италию 8 групп вирусологов

Интерфакс16:42
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Новый министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что хочет иметь взвешенные отношения с Россией, как и с любой другой страной.
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Назван средний инкубационный период коронавируса

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National Interest назвал главный недостаток бомбардировщика Ту-160

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Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
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Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер

Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
REGNUM 09:18
Политика

Песков назвал причину решения России о помощи Италии

Решение Владимира Путина помочь Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 вызвано гуманитарными соображениями.
РБК 15:48
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Кристина Асмус опубликовала новое откровенное фото

Актриса Кристина Асмус выложила в свой Instagram новый пикантный снимок.
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В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
РИА Новости 09:36
Общество

США вышли на третье место по числу зараженных коронавирусом

Соединенные Штаты стали третьей страной в мире по количеству зафиксированных случаев заболевания коронавирусом.
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Политика

Сергей Лавров стал Героем труда

Президент подписал указ о присвоении звания Героя Труда министру иностранных дел России Сергею Лаврову, говорится в опубликованном на сайте Кремля сообщении.
Российская газета 11:38
Общество

В Италии принято решение остановить всю производственную деятельность

Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что в рамках борьбы с распространением COVID-19 в стране до 3 апреля приостанавливается вся производственная деятельность, кроме самой необходимой.
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Рыба и морепродукты могут подорожать вслед за долларом

Экономика сегодня 03:53
Культура

Съемки сериала «Друзья» отложили из-за коронавируса

В связи с угрозой распространения коронавируса отложены съемки нового проекта для стриминговой платформы HBO Max.
Live24 19 марта в 01:20
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Издание Мilitary Watch Magazine включило два российских танка в рейтинг лучших танков мира.
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Экс-голкипер сборной СССР, «Динамо» и тель-авивского «Маккаби» Александр Уваров в интервью «СЭ» рассказал, как обстоят дела в Израиле во время карантина из-за коронавируса.
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КНДР устроила испытания новых тактических управляемых ракет

КНДР запустила две новые тактические управляемые ракеты из района округа Сончхон в провинции Пхёнан-Пукто, тем самым испытав их, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство.
Газета.Ru 21:58
Происшествия

Около тысячи человек поместят в карантин на борту Costa Luminosa

Около тысячи человек будут помещены в карантин на борту лайнера Costa Luminosa, зашедшего в итальянскую Савону в субботу утром, заявил президент Лигурии Джованни Тоти.
РИА Новости 19:56
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Немецкий журналист оценил действия России в борьбе с коронавирусом

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В ходе спецоперации ФСБ в Уфе произошла стрельба

Сотрудники ФСБ провели в Демском районе Уфы спецоперацию по задержанию предполагаемых преступников, которые могли провозить взрывчатку в автомобиле.
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Два человека погибли под лавиной на Камчатке

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В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
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«Почта России» приостановила сообщение с 15 странами

«Почта России» приостановила сообщение с 15 странами.
РБК 14:59
Армия и оружие

Yahoo News Japan (Япония): аэросани, которые двигаются при помощи пропеллера, появились случайно. Каковы их функции? (Yahoo News Japan)

Строение аэросаней крайне простое: на сани устанавливается двигатель с пропеллером, а также топливный бак.
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Bloomberg узнал о жесткой позиции России в нефтяной войне

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Что касается России и в частности Москвы, то избежать распространения эпидемии удается только вследствие драконовских мер предупреждения – рассказал врач в интервью журналисту Антону Красовскому, размещенному на YouTube телеканала RT.
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