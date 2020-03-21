Коронавирус
RT на русскомРоссия отправит в Италию военных вирусологов
«По готовности итальянской стороны задействованные самолёты военно-транспортной авиации ВКС России доставят в республику восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование», — говорится в сообщении Минобороны.
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Итальянский министр обороны поблагодарил Россию за помощь в борьбе с COVID-2019
RT на русскомвчера в 18:10
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