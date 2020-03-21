Коронавирус

RT на русскомRT на русскомРоссия отправит в Италию военных вирусологов

«По готовности итальянской стороны задействованные самолёты военно-транспортной авиации ВКС России доставят в республику восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование», — говорится в сообщении Минобороны.
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Главные новости к утру 22 марта

Коммерсантъ00:05

Министр обороны Сергей Шойгу провёл переговоры с итальянским коллегой

Hamovnik.ruвчера в 17:25

Россия направит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом

РБКвчера в 17:35

Россия отправит в Италию медоборудование и военных вирусологов для борьбы с пандемией

URA.Ruвчера в 17:48

Россия перебросит в Италию восемь бригад военных вирусологов

ТАССвчера в 17:18

Итальянский министр обороны поблагодарил Россию за помощь в борьбе с COVID-2019

RT на русскомвчера в 18:10

Россия отправит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом

РИА Новостивчера в 16:50
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Общество

В России выявили 53 новых случая заражения коронавирусом

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Японский концерн Nissan Motor остановил производство на заводе в Барселоне и прервал контракты с тремя тысячами сотрудников.
Вести.Ru вчера в 23:08
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru вчера в 04:17
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Путин подтвердил готовность помочь Италии в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подтвердил готовность оперативно оказать помощь в борьбе с коронавирусом в Италии.
Коммерсантъ вчера в 13:39
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости вчера в 14:59
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Британские отоларингологи обнаружили новый симптом коронавируса

По данным ассоциации, потеря обоняния развивается в 10-15% случаях при любых коронавирусных инфекциях или при более чем 200 известных вирусах.
Профиль вчера в 21:30
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За сутки новых больных коронавирусом в Саратове не выявлено

В Саратовской области новых случаев заражения коронавирусной инфекцией не выявлено.
Саратов 24 вчера в 02:59
Происшествия

В ходе спецоперации ФСБ в Уфе произошла стрельба

Сотрудники ФСБ провели в Демском районе Уфы спецоперацию по задержанию предполагаемых преступников, которые могли провозить взрывчатку в автомобиле.
РБК вчера в 15:57
Общество

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 300 тысяч

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 300 тыс. По состоянию на 21.00 мск 21 марта в мире зафиксировано 301 412 случаев.
Газета.Ru вчера в 14:04
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Процессор Tiger Lake-U оказался производительнее Core i5-9300H семейства Coffee Lake-H

Ещё одной важной особенностью будущих процессоров Tiger Lake-U станет то, что они будут производиться по улучшенному 10-нм техпроцессу.
3DNews вчера в 23:33
Наука

Окаменелость предка кур и уток обнаружили в каменоломне

Окаменелость предка кур и уток ученые обнаружили в каменоломне. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 16:45
Здоровье

Установлен средний инкубационный период коронавируса

"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - отметили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 20:45
Общество

Рассмеявшаяся из-за льгот ведущая ГТРК «Камчатка» отказалась голосовать по Конституции

Ведущая выпуска новостей на телеканале ГТРК «Камчатка» Александра Новикова отказалась принимать участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
БИЗНЕС Online вчера в 08:27
Авто

Известны характеристики нового Ford Bronco Sport

Компактный внедорожник Ford Bronco Sport, внешность которого была показана в марте, выйдет на автомобильный рынок в пяти уровнях оснащения, с турбированным силовым агрегатом EcoBoost и 8-ступенчатой АКПП.
Тарантас Ньюс 20 марта в 08:46
Политика

Новый министр обороны Словакии не хочет «ада» в отношениях с Россией

Новый министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что хочет иметь взвешенные отношения с Россией, как и с любой другой страной.
РИА Новости вчера в 16:41
Шоу-бизнес

Молодая жена Петросяна родила наследника в свой день рождения

Весной, 13 марта, Татьяна Брухунова родила сына.
MOS.news вчера в 08:29
Общество

Чувашский депутат вернулся из Германии и провёл встречу с ветеранами

Депутат Госсовета Чувашии от «Единой России» Николай Николаев приехал из Германии.
News.ru 20 марта в 10:54
Экономика

Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги

По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований.
РИА Новости вчера в 20:16
Здоровье

В ВОЗ опровергли влияние прививок от гриппа на коронавирус

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опровергли влияние прививок от гриппа на коронавирус.
Lenta.ru вчера в 20:53
Футбол

Будущее Погба в «Манчестер Юнайтед» остаётся под вопросом

Будущее полузащитника Поля Погба в «Манчестер Юнайтед» остаётся неопределённым.
Чемпионат вчера в 10:52
Общество

Тест вице-президента США на коронавирус оказался отрицательным

"Рада сообщить, что тест на COVID-19 дал негативный результат для вице-президента и второй леди", - написала она.
ТАСС вчера в 21:14
Наука

Ученые из Томска предложили новый способ модификации графена

Новую методику модификации графена, которая позволяет сделать материал более гибким и стойким к коррозии, разработали в Томском политехническом университете (ТПУ), сообщает 20 марта сайт организации.
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Общество

Главврач больницы в Коммунарке озвучил 2 сценария развития пандемии

Что касается России и в частности Москвы, то избежать распространения эпидемии удается только вследствие драконовских мер предупреждения – рассказал врач в интервью журналисту Антону Красовскому, размещенному на YouTube телеканала RT.
Московский Комсомолец в Марий Эл 20 марта в 12:24
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Участники отмененного «Евровидения» в 2021 году представят новые песни

Evo-rus.com вчера в 09:18
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Бой Ломаченко с Лопесом могут перенести из-за коронавируса

Поединок украинского боксера Василия Ломаченко с американцем Теофимо Лопесом может не состояться из-за пандемии коронавируса.
Матч ТВ 20 марта в 13:33
Политика

Шокирующая реакция Запада на эпидемию коронавируса

Российский политолог Сергей Михеев рассказал о «настоящем гуманизме» Запада и о том, как он проявился во время эпидемии коронавируса.
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Футбол

Попович: в России коронавируса не боюсь, а вот в Европе происходит что-то страшное

Бывший полузащитник «Оренбурга» Денис Попович, перешедший в зимнее трансферное окно в «Крылья Советов» в качестве свободного агента, рассказал о своём дебюте за самарский клуб, а также прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса.
Чемпионат вчера в 19:43
Здоровье

Гуриев, Парфенов и Прохорова подписали открытое письмо Путину

Врачи, писатели, актеры и журналисты обратились с открытым письмом к российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом пишет газета «Ведомости».
Мой Брянск 20 марта в 05:07
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