Политика
Lenta.ruРоссия отреагировала на атаку дронов в Саудовской Аравии
Российская сторона осуждает атаку беспилотных летательных аппаратов на нефтеперерабатывающие предприятия в Саудовской Аравии, но рекомендует не спешить с выводами и обвинениями в адрес Ирана. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на официальном сайте МИД России.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Москва назвала недопустимым силовой ответ на атаку на саудовские НПЗ
Московский Комсомолецвчера в 07:47
МИД призвал не спешить с выводами о причастных к атакам на саудовские НПЗ
Российская газетавчера в 08:13
МИД РФ осудил атаку на саудовские НПЗ и призвал не спешить с выводами о виновных
Росбалтвчера в 07:50
Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 04:17, Вашингтон
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости вчера в 10:18
Экономика
СМИ узнали о жалобе Сечина Путину на предвзятость Минфина
Глава «Роснефти» Игорь Сечин в своем письме к президенту России Владимиру Путину пожаловался на Министерство финансов, которое выступает против предоставления льгот на 2,6 трлн рублей на проект по освоению месторождений арктического кластера, сообщает 17 сентября «Коммерсантъ».
REGNUM 02:37
Происшествия
В Саратове задержан бездомный по подозрению в изнасиловании врача
В Саратове задержан мужчина, подозреваемый в изнасиловании 24-летней девушки-врача.
Газета.Ru 02:33
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил уволить своего советника по IT-сфере Светлану Опенышеву, которая выложила в инстаграме селфи в нефтяной ванне.
Газета.Ru 01:56
Происшествия
Женщина сбросила детей с моста в Москве
Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух малолетних детей в отношении сбросившей их с моста женщины.
Lenta.ru 04:02
Футбол
«Краснодар» обыграл «Крылья Советов», забив 4 гола
Московский Комсомолец 15 сентября в 14:05
Общество
Сердюков и Васильева стали родителями троих детей
Москва 24 вчера в 10:51
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев обратился к семье Анастасии Заворотнюк
В эфире телешоу «Пусть говорят» Дмитрий Шепелев призвал семью актрисы публично заявить о ее текущем состоянии.
OAnews 02:23
Общество
Прокуратура обжаловала решение суда по делу супругов Проказовых
RT на русском 03:25
Здоровье
В препарате от изжоги Zantac обнаружили канцероген, вызывающий рак
Специалисты из управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) нашли в одном популярном препарате от изжоги небольшие уровни химического вещества, которые могут вызвать рак.
Piter.tv 03:36
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru 15 сентября в 21:49
Экономика
РБК: Козак предупредил о коррупционных рисках законопроекта о СЗПК
Вице-премьер Дмитрий Козак направил министру финансов и первому вице-премьеру Антону Силуанову замечания относительно законопроекта о защите и поощрении капиталовложений, сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с содержанием письма.
Коммерсантъ 04:06
Общество
Дом моды дочери Кадырова открывает первый бутик в Москве
Дом моды Firdaws, возглавляемый дочерью главы Чечни Айшат Кадыровой, открывает в понедельник первый бутик в Москве.
ТАСС вчера в 08:49
Политика
В Белоруссии раскрыли схему поставок оружия в Россию с Украины
Коммерсантъ вчера в 23:12
Экономика
Правила выдачи кредитов серьёзно ужесточат с 1 октября
С 1 октября в России вводятся значительные изменения правил выдачи кредитов населению.
Южный Федеральный вчера в 02:45
Энергетика
Forbes: российские бизнесмены стали лидерами по росту капитала за день
Российские бизнесмены в понедельник, 16 сентября, стали лидерами по росту состояния, свидетельствуют данные рейтинга богатейших людей мира Forbes Real Time, который обновляется в режиме реального времени.
Ведомости вчера в 10:16
Гаджеты
Представлен смартфон Vivo Nex 3 5G с экраном-водопадом
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Nex 3 5G, который первым в мире получил «дисплей-водопад», то есть, экран с сильно загнутыми боковыми рамками.
Megaobzor.com вчера в 10:09
Политика
ФСБ и МВД выявили террористические ячейки в 17 регионах
В 2019 году сотрудники ФСБ и МВД совместно выявили в 17 регионах России законспирированные ячейки ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ).
Российская газета 02:51
Происшествия
Под Киевом сожгли дом экс-главы нацбанка Украины
Газета.Ru 01:55
Общество
Названы десять профессий с самыми высокими зарплатами в РФ
По словам директора Рыбного союза Сергея Гудкова, механики в рыбодобывающей промышленности получают около 200 тыс. рублей, а самая высокая в стране зарплата обещана соискателю из-за срочной необходимости.
REGNUM вчера в 00:33
Общество
Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС
Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
Известия вчера в 17:15
Шоу-бизнес
Экс-супруг Нино Нинидзе высказался о ее романе с Максимом Виторганом
Коллега и бывший муж актрисы Нино Нинидзе Кирилл Плетнев подтвердил роман своей экс-супруги с артистом Максимом Виторганом.
Суть событий 02:00
Авто
Skoda представила во Франкфурте внедорожную версию Superb Scout
Компания Skoda в рамках Франкфуртского автосалона показала внедорожную модификацию Superb Scout.
Тарантас Ньюс 15 сентября в 03:47
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM вчера в 12:27
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк появилась полиорганная недостаточность
Сегодня у актрисы, лежащей в частной клинике Москвы с диагнозом «рак мозга», развились новые осложнения.
Хорошие новости вчера в 07:38
Общество
В российских самолетах впервые раздадут изделия с никотином
Выдавать изделия с никотином начнут с 15 сентября на дюжине рейсов авиакомпании, сообщает РБК.
Коммерсантъ 02:58
Политика
Двусторонняя встреча Путина и Эрдогана началась в Анкаре
Напомним: ранее в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допустил, что на встрече Владимира Путина с президентами Турции и Ирана в Анкаре, где пройдет трехсторонний саммит по Сирии, может быть затронута тема совершенных в субботу атак на объекты саудовской нефтеперерабатывающей компании Saudi Aramco.
Политика Сегодня вчера в 08:03