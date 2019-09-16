Политика

Lenta.ruLenta.ruРоссия отреагировала на атаку дронов в Саудовской Аравии

Российская сторона осуждает атаку беспилотных летательных аппаратов на нефтеперерабатывающие предприятия в Саудовской Аравии, но рекомендует не спешить с выводами и обвинениями в адрес Ирана. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на официальном сайте МИД России.
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