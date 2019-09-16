Политика
Lenta.ruРоссия отреагировала на атаку дронов в Саудовской Аравии
Российская сторона осуждает атаку беспилотных летательных аппаратов на нефтеперерабатывающие предприятия в Саудовской Аравии, но рекомендует не спешить с выводами и обвинениями в адрес Ирана. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на официальном сайте МИД России.
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Армия и оружие
Грузия запретила кораблю ВМС США заходить в свои территориальные воды
Евразия Daily 09:57
Политика
Телеканал «112 Украина» могут лишить лицензии и отключить
Украинский телеканал «112» могут отключить уже в ближайшее время.
Комсомольская правда 10:07
Здоровье
Врачи дали советы по поведению во время атмосферной «барической пилы»
На этой неделе количество пациентов с жалобами на повышенное давление и учащенный пульс, по прогнозам врачей, может вырасти на 30%.
Известия 19:36
Политика
Джонсон покинул брифинг в Люксембурге из-за толпы демонстрантов
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покинул пресс-брифинг, на котором присутствовал его коллега из Люксембурга Ксавье Беттелем.
Газета.Ru 16:28
Футбол
Массимо Каррера. 16 сентября — на YouTube-канале «СЭ»
Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера на неделе побывал в Москве. Итальянец дал большое интервью «СЭ».
Спорт-Экспресс вчера в 09:30
Политика
Пушков прокомментировал позицию Зеленского по выборам в Донбассе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского по поводу выборов в Донбассе.
RT на русском 19:45
Армия и оружие
Стратегические учения «Центр-2019» стартуют в ЦВО
Стратегические командно-штабные учения "Центр-2019" Вооруженных сил РФ стартуют в Центральном военном округе (ЦВО).
Экономика сегодня вчера в 17:56
Политика
СМИ сообщили о шпионаже с дач постпредства России в США
Дачи постпредства России в США, доступ к которым закрыл президент Барак Обама в 2016 году, и некоторые из 35 высланных дипломатов играли ключевую роль в контрразведывательной операции России, сообщает Yahoo News со ссылкой на бывших сотрудников американских спецслужб.
Коммерсантъ 15:42
Наука
Вымерший кенгуру оказался похож жевательным аппаратом на панду
Моделирование черепа Simosthenurus occidentalis, вымершего кенгуру, показало, что конфигурация его жевательного аппарата больше всего походила на строение жевательного аппарата панды.
N+1 13 сентября в 14:01
Политика
Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 и С-400
Нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства.
ТАСС 14:02
Происшествия
Саратовец изнасиловал врача, спешившего к пациенту
В Саратове мужчина изнасиловал врача одной из поликлиник Кировского района города, которая попросила его помочь найти адрес пациента.
Газета.Ru 20:04
Общество
В России изменятся правила ухода в отпуск
Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
Общество
Синоптики прогнозируют третью волну бабьего лета в Москве
Третья волна бабьего лета ожидается в Москве с 23 по 27 сентября, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
RT на русском 04:44
Политика
Опийный мак для обезболивающих начнут производить в РФ в 2021 году
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о запланированном на 2021 год начале производства опийного мака для обезболивающих: сейчас 98% субстанций для обезболивания привозят из-за рубежа.
Политика Сегодня 09:24
Авто
В Уфе выставили на торги арестованные автомобили
ИА DixiNews // Новости Уфы 04:03
Политика
Белоруссия раскрыла схему поставок оружия из Украины в Россию
Таможенная служба Белоруссии совместно со специалистами комитета госбезопасности страны раскрыла одну из схем переправки оружия из Украины в Россию транзитом через территорию республики.
РБК 19:44
Происшествия
Суд приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
Суд в Москве приговорил Павла Устинова к 3,5 годам в колонии общего режима за применение насилия к сотруднику ОМОНа во время несанкционированной акции 3 августа на Пушкинской площади, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:26
Футбол
ФК «Краснодар» дома обыграл «Крылья Советов»
Кубань 24 вчера в 14:00
Футбол
Де Хеа подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед»
Официально «красные дьяволы» объявят о новом контракте в течение ближайших суток. Предыдущее соглашение с де Хеа истекало в июне 2020 года.
Bookmaker-ratings.ru 14 сентября в 07:27
Армия и оружие
Трамп допустил военный ответ США на атаку против Саудовской Аравии
Дональд Трамп считает военные действия США адекватным ответом на атаку дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
Lenta.ru 17:44
Волейбол
Сборная России одержала 4-ю победу на чемпионате Европы по волейболу
Вторым по результативности стал Дмитрий Волков (15 очков). Сборная России одержала четвертую подряд победу на чемпионате Европы.
РБК 13:26
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская высказалась о воссоединении Джигарханяна с женой
Третья жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская по просьбе Дни.ру прокомментировала воссоединение артиста со второй по счёту супругой Татьяной Власовой.
Рамблер 16:23
Культура
Российские школьники будут изучать песни Beatles, Nirvana и Queen
URA.Ru 13 сентября в 17:00
Гаджеты
Российские iPhone 11 оказались самыми дорогими в мире
Российские цены на iPhone 11 оказались одними из самых высоких в мире, выяснил портал PhoneArena, который сравнивал стоимость представленных новинок от Apple в разных странах.
РИА Новости 11:50
Происшествия
Удар молнии в автомобиль в Новосибирске попал на видео
Молния во время ливня в Новосибирске ударила прямо в автомобиль, движущийся по Бердскому шоссе.
Известия 07:00
Культура
Джеки Чан по-русски извинился перед фанатами в России
Актёр Джеки Чан принёс извинения своим фанатам в России, что не смог прилететь на премьеру фильма «Тайна печати дракона».
Национальная служба новостей 05:33