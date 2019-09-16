Политика
Lenta.ruРоссия отреагировала на атаку дронов в Саудовской Аравии
Российская сторона осуждает атаку беспилотных летательных аппаратов на нефтеперерабатывающие предприятия в Саудовской Аравии, но рекомендует не спешить с выводами и обвинениями в адрес Ирана. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на официальном сайте МИД России.
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Автоматически обработано 6999 источников, обновлено в 12:23, Вашингтон
Экономика
России предсказали огромные потери из-за плохой нефти
Российский бюджет в 2018 году недополучил из-за льгот на добычу полезных ископаемых (НДПИ) 1,1 триллиона рублей, а к 2033 году будет недополучать 2,3 триллиона ежегодно.
Lenta.ru 11:07
Политика
На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник
На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка, в результате которой, по предварительным данным, погиб один военнослужащий киргизской Госпогранслужбы.
RT на русском 12:12
Гаджеты
64-ядерный AMD Epyc 7742 — первый в мире процессор, позволяющий кодировать видео 8К по стандарту HEVC в реальном времени
Как сообщили в компании Beamr Imaging, разрабатывающей ПО для обработки видео, Epyc 7742 стал первым в мире процессором, позволяющим кодировать видео 8К по стандарту HEVC в реальном времени.
iXBT.com вчера в 15:44
Происшествия
Суд в Краснодаре приговорил трех мужчин за похищение «невесты»
Ленинский районный суд Краснодара приговорил трех мужчин к лишению свободы сроком от шести до восьми лет за похищение женщины.
РБК 12:12
Происшествия
Суд приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
Суд в Москве приговорил Павла Устинова к 3,5 годам в колонии общего режима за применение насилия к сотруднику ОМОНа во время несанкционированной акции 3 августа на Пушкинской площади, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:26
Политика
В правительстве Крыма поддержали двойное название республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости 10:18
Политика
Жириновский предрек Украине конец из-за выдачи российских паспортов
Выдача российских паспортов украинским гражданам является единственным способом «остановить американизацию Украины».
РБК вчера в 14:31
Политика
Белоруссия отрицает планы создания конфедерации с Россией
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила изданию «Наша Нива», что страна не готова к созданию конфедерации с Россией.
Коммерсантъ 11:55
Армия и оружие
В Арктике развернута система ПВО С-400 «Триумф»
Зенитный ракетный полк Северного флота на арктическом архипелаге Новая Земля полностью перевооружен на комплексы С-400.
Российская газета 01:48
Авто
В Уфе выставили на торги арестованные автомобили
Автоновости дня 03:05
Общество
Сердюков и Васильева стали многодетными родителями
Бывший министр обороны Анатолий Сердюков и экс-глава департамента имущественных отношений минобороны РФ Евгения Васильева внезапно стали многодетными родителями: теперь они воспитывают сразу троих детей.
Газета.Ru 10:07
Политика
Украинский суд принял решение против «пророссийского» телеканала
Шестой апелляционный суд Киева отклонил апелляцию украинского телеканала «112 Украина», который власти обвиняют в трансляции пророссийских позиций, по решению о лишении его лицензии.
Lenta.ru 11:20
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru 10:23
Политика
Путин подытожил переговоры с Эрдоганом
Газета.Ru 11:57
Политика
Сотрудника Росгвардии из Бурятии накажут за видеообращение о митингах
Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.
РБК 09:41
Политика
Делегату от Украины не удалось лишить права голоса журналистку из Крыма на совещании ОБСЕ
Представителю украинской делегации на совещании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по рассмотрению выполнения обязательств в области соблюдения прав человека в понедельник не удалось лишить права голоса Марию Волконскую, главного редактора "Крымской газеты".
ТАСС 11:14
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Экономика
Торговый центр «Галерея» продадут за 80 млрд рублей
По подсчетам аналитиков, сумма сделки может превысить 80 млрд рублей. ТРЦ «Галерея» открыли в 2010 на Лиговском проспекте.
АБН 04:40
Энергетика
Новак оценил ситуацию на рынке нефти после атак на Saudi Aramco
Глава Минэнерго РФ Александр Новак рассказал, что дефицит на рынке нефти, который, возможно, возникнет после ситуации в Саудовской Аравии, может быть покрыт за счет мировых коммерческих нефтяных запасов.
ТК Звезда 06:14
Общество
В России изменятся правила ухода в отпуск
Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
Общество
ФАС нашла нарушения в рекламе ветклиники о кастрации неверных мужей
Управление ФАС по Санкт-Петербургу выявило нарушения в рекламе ветклиники, которая якобы предлагала по кастрации неверных мужей.
Газета.Ru 11:01
Политика
Арабская коалиция обвинила Иран в атаке на объекты в Саудовской Аравии
Воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией обвинила Иран в атаке на нефтяные объекты королевства.
RT на русском 10:27
Политика
Иванов ответил на заявления Польши об оккупации Советским Союзом
Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов ответил на заявления стран Запада о том, что осенью 1939 года Советский Союз якобы оккупировал Польшу.
Газета.Ru 09:57
Шоу-бизнес
У Заворотнюк развились тяжелые осложнения
Польские врачи встречают В понедельник, 16 сентября, у актрисы Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония.
Газета.Ru 07:55
Происшествия
На Сахалине сотрудника Росгвардии убили за замечание о курении
В Южно-Сахалинске погиб сотрудник Росгвардии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного управления ведомства Елена Таратутина.
РИА Новости вчера в 22:46
Общество
Кардиолог назвал самые опасные позы для сна
Как уточнил кардиолог, дневной сон положительно влияет на организм и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, однако он доступен не каждому.
РБК 05:36
Происшествия
Молния ударила в движущийся автомобиль в Новосибирске
В Новосибирске во время сильного дождя молния поразила двигавшийся по дороге автомобиль.
Вести.Ru 03:32