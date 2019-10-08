Политика

Газета.RuГазета.RuРоссия отреагировала на планы США выйти из Договора по открытому небу

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова напомнила США, что Договор по открытому небу является важной частью обеспечения европейской безопасности. Об этом говорится в заявлении ведомства, передает РИА "Новости".
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МИД ответил на сообщения о планах США выйти из Договора по открытому небу

РБК13:18

МИД прокомментировал сообщения о выходе США из Договора по открытому небу

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Россия отреагировала на планы США выйти из Договора по открытому небу

Газета.Ru13:12

Захарова прокомментировала планы США выйти из Договора по открытому небу

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Россия отреагировала на желание США разорвать еще один договор

Lenta.ru13:14

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News.ru12:51

МИД РФ: официальных заявлений о выходе США из Договора об открытом небе не поступало

ТАСС12:49
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Футбол

Тедеско улетел в Германию и вернется в «Спартак» в пятницу

Немецкий специалист итальянского происхождения Доменико Тедеско, которого СМИ назвали главным кандидатом на пост тренера "Спартака", пока улетел в Германию.
Московский Комсомолец 07:31
Политика

Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами США

Шестой комитет Генассамблеи ООН по правовым вопросам приостановил работу вслед за первым комитетом из-за проблем с визами США, сообщил зампостпреда России при организации Геннадий Кузьмин, передает «РИА Новости».
РБК вчера в 16:46
Кино

«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате

Один из самых дорогих российских фильмов года «Тайна печати дракона» Олега Степченко провалился в прокате.
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Политика

В комиссии Совфеда обладают данными о подготовке беспорядков в Москве

Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России обладает данными о намеренной подготовке массовых беспорядков в Москве в период выборов.
RT на русском 09:59
Общество

Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя

РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.
Российская газета 02:33
Общество

Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в области космоса

В прошлом году нобелевскими лауреатами стали Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикланд за открытия в области лазерной физики.
Российская газета 05:58
Авто

Ford обновил модели Galaxy и S-Max

Компания Ford представила обновленные модели — минивэны Ford Galaxy и Ford S-Max.
Коммерсантъ 04:33
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Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии

Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.
Вести.Ru 03:49
Политика

Georgian airways готовит иск против России из-за запрета полетов

Грузинская авиакомпания Georgian airways планирует подать иск в Европейский суд против министерства транспорта России за "необоснованное прекращение полетов" и потребовать 25 миллионов долларов компенсации, заявил заявлении гендиректор авиакомпании Роман Бокерия.
РИА Новости 09:05
Общество

В Госдуме оценили новую редакцию проекта о возрастной маркировке

Депутаты Госдумы переработали к первому чтению законопроект об изменении в России возрастной маркировки с учётом предложений и отзывов различных ведомств: теперь в тексте документа предлагается ввести новую систему более общих рекомендаций без определения конкретного возраста - "для семейного просмотра", "для дошкольников", "не рекомендовано для детей".
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Происшествия

Американский истребитель F-16 разбился в Германии

Lenta.ru 10:31
Происшествия

Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Интернет

Роскачество составило рейтинг мессенджеров

Роскачество протестировало любимые у россиян мессенджеры (24 для Android и 25 для iOS), которые позволяют пользователям не только списываться, но и созваниваться.
Российская газета 01:00
Экономика

Медведев ждет план по мерам для экономического роста

Медведев особо отметил, что план не должен быть повторением национальных проектов и госпрограмм, "это должны быть меры по стимулированию экономического роста, а не просто констатация того, что давайте работать по национальным проектам и все будет хорошо".
ТАСС 08:46
Политика

Кремль выступил против участия США в «нормандском формате»

Москва выступает против участия Вашингтона в "нормандском формате".
ИА Новороссия 08:28
Технологии

В Роскомнадзоре назвали сроки победы над Telegram

В сентябре чиновник назвал будущее противостояние с Telegram борьбой «снаряда и брони» и заметил, что когда-нибудь сотрудникам ведомства удастся «подорвать пиратский корабль» всерьез.
Lenta.ru 13:43
Происшествия

В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей

В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.
REGNUM 04:28
Футбол

Тренер «Ромы» Фонсека дисквалифицирован на два матча Серии А

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека дисквалифицирован на два матча Серии А после оскорблений арбитра, сообщает Football Italia.
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Хоккей

Игроки российского и казахского клубов МХЛ устроили массовую драку

Игроки двух клубов Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) - «Алтай» из казахстанского Усть-Каменогорска и «Сибирские снайперы» из Новосибирска - сошлись в настоящем ледовом побоище в конце поединка регулярного чемпионата 8 октября в Казахстане.
Ридус 13:35
Общество

Разработан закон о блокировке электронной почты россиян

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий блокировать мессенджеры и электронную почту россиян за распространение запрещенной информации.
Lenta.ru 13:01
Общество

В Росстандарте опровергли риск исчезновения крафтового пива в России

Ранее телеканал RT со ссылкой на Росстандарт сообщил, что российские производители могут перестать выпускать крафтовое пиво, так как его производство не предусмотрено новым регламентом Евразийского экономического союза.
РБК 14:03
Происшествия

На украинском заводе рабочего залило расплавленным металлом

Московский Комсомолец 13:39
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК 07:26
Происшествия

В Сбербанке выявили утечку данных о пяти тысячах кредитных карт

Сбербанк выявил новый факт утечки данных кредитных карт клиентов — 5 тыс. учётных записей было продано одной из преступных групп в теневом интернете.
RT на русском вчера в 15:20
Политика

Путин поручил утвердить требования к структуре зарплат медиков

Президент России Владимир Путин поручил на законодательном уровне утвердить требования к структуре зарплат медиков.
РЕН ТВ 13:10
Политика

Песков прокомментировал повышение зарплат Путина и Медведева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал повышение зарплат Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву на 4,3%. Он отметил, что изменения произошли в рамках плановой индексации, сообщает РИА «Новости».
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Наука

В США генетически отредактированный бык стал отцом телят без рогов

Evo-rus.com 09:38
Политика

Киев обвинил Россию в обмане трибунала по возврату украинских судов

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что Москва якобы передала Международному трибуналу по морскому праву недостоверную информацию по возврату трёх украинских военных кораблей, задержанных в Керченском проливе.
RT на русском 11:46
Общество

Алибасов снова подаст иск к производителю «Крота» и компании «Ашан»

Продюсер Бари Алибасова заявил РИА Новости, что не расстроился из-за отказа суда удовлетворить его иск к производителю химического средства для очистки труб "Крот" и компании "Ашан" и намерен обратиться в суд второй инстанции.
РИА Новости 12:45
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
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