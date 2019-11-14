Политика
ИзвестияРоссия отреагировала на принятие в ООН украинской резолюции по Крыму
Украинская резолюция в области прав человека, принятая на Генассамблее ООН, станет помехой для визита международных наблюдателей в Крым, заявил 14 ноября заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин.
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Происшествия
В Крыму нашли мертвой пропавшую пятилетнюю девочку
Армия и оружие
Глава ВМС Украины заявил об усилении России «Калибрами» в Черном море
Общество
Нотариальная палата назвала самые подделываемые документы в России
Доверенности являются самыми подделываемыми документами в России, которые регулярно выявляют нотариусы.
Экономика
В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля
Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.
Музыка
Солист Rammstein «подрался» с космонавтом на Дворцовой площади
Армия и оружие
WSJ: США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35
Госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35.
Происшествия
Стрелявший в школе в Калифорнии отмечал день рождения
Происшествия
Гендиректор ЧОПа задержан после стрельбы в колледже в Благовещенске
Гендиректор частного охранного предприятия «Сириус-А», обслуживающего колледж в Благовещенске, где 14 ноября произошла стрельба, задержан.
Общество
Невзоров указал на отмену концертов раскритиковавшего цензуру Галкина
"Как только Галкин набрался мужества и сообщил аж о цензуре на телевидении, тут же ему начали отвинчивать голову, закрывать концерты", — цитирует Невзорова Ura.ru.
Здоровье
Назван процент больных с неверным прогнозом продолжительности жизни
Медицинскими специалистами назван процент тяжелобольных с неверным прогнозом продолжительности жизни.
Наука
Укол нового препарата создает временную защиту от аллергии на арахис
В лаборатории на мышах уже продемонстрированы потенциальные возможности назального спрея для избавления от аллергии на арахис, а препарат палфорция (AR101) может стать полноценной вакциной от нее.
Космос
Данные TESS могут содержать ключ к загадочной планете Девять
Культура
В Петербурге заработал Международный культурный форум
Происшествия
В Гусь-Хрустальном школьный автобус попал в ДТП
"В результате столкновения школьного автобуса и легковушки в деревне Курлово пострадали семь человек, в том числе шесть детей", - сказал собеседник агентства.
Хоккей
Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ
Футбол
Adidas отказывается переделывать форму для сборной России по футболу
Справка: презентация дизайна Adidas закончилась скандалом, так как футболисты сборной России отказались выходить на ноябрьские матчи против команд Бельгии и Сан-Марино в новой форме.
Общество
Малышева отсоветовала делать тесты на дисбактериоз
По словам Малышевой, отказ от бесполезного анализа на дисбактериоз сэкономит полторы тысячи рублей.
Здоровье
Эксперт дал рекомендации, как компенсировать недостаток солнечного света
Витаминно-минеральные комплексы не могут в полной мере компенсировать недостаток солнца, который возникает в осенне-зимний период.
Происшествия
В «Шереметьево» прибывший из Минска самолет задел другой лайнер
Пассажирский Airbus A-320, маневрируя после посадки в московском аэропорту "Шереметьево", задел крылом другой лайнер, никто не пострадал, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Армия и оружие
Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии
Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Финансы
РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах
Крупные российские банки предложили Банку России (ЦБ) позволить гражданам подавать добровольные декларации о доходах, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Происшествия
Россия заявила права на Бориса Мазо
Согласно документам, представленным австрийскими адвокатами господина Мазо в суд, дом был приобретен на заемные средства, полученные компанией семьи экс-чиновника от фирмы его бизнес-партнера, причем недвижимость оценивалась в €2 млн.
Кино
Режиссер девятого «Форсажа» рассказал о завершении съемок картины
Режиссер Джастин Лин сообщил в своем Instagram-аккаунте, что съемки девятой части "Форсажа" закончены.
Общество
Жители России запрашивают на 6% меньшую зарплату, чем мигранты
Зарплатные ожидания жителей России в сегменте линейного персонала оказались в среднем на 6% ниже, чем у мигрантов.
Политика
Путин рассказал о «полном контакте» с Зеленским
Ранее первый лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев после встречи с главой Украины Владимиром Зеленским заявил, что тот готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным и провести переговоры.
Политика
Президент Литвы помиловал двух россиян, осужденных за шпионаж
Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, осужденных за шпионаж, сообщает сайт главы Литовский Республики.
Экономика
«Коммерсантъ»: франчайзи Superdry может купить долю в «Детском мире»
Долю АФК «Система» в «Детском мире» может купить Surya Group, которая развивает в России магазины Superdry и контролирует сеть Jeans Symphony, рассказал «Коммерсанту» источник, знакомый с обсуждением сделки, и подтвердил близкий к «Системе» собеседник.
Культура
People назвал Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной
Напомним, в минувшем году самым сексуальным мужчиной по версии журнала People стал британский актер кино и телевидения Идрис Эльба.