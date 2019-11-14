Политика

ИзвестияИзвестияРоссия отреагировала на принятие в ООН украинской резолюции по Крыму

Украинская резолюция в области прав человека, принятая на Генассамблее ООН, станет помехой для визита международных наблюдателей в Крым, заявил 14 ноября заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Зампостпреда РФ: резолюция Украины лишь препятствует доступу наблюдателей ООН в Крым

ТАССвчера в 15:33

Россия отреагировала на принятие в ООН украинской резолюции по Крыму

Известиявчера в 20:34

Россия отреагировала на принятие в ООН украинской резолюции по Крыму

Телеканал 360°вчера в 22:14

Москва прокомментировала предложенную Киевом резолюцию по Крыму, принятую ООН

Life.ruвчера в 22:54

В РФ отреагировали на принятую в ООН резолюцию Украины по Крыму

News.ru02:01

В ООН приняли резолюцию о защите прав человека в Крыму

Московский Комсомолец00:00

Россия указала на оборотную сторону украинской резолюции по Крыму

REGNUM01:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 02:36, Вашингтон
Происшествия

В Крыму нашли мертвой пропавшую пятилетнюю девочку

Российская газета 01:20
Армия и оружие

Глава ВМС Украины заявил об усилении России «Калибрами» в Черном море

РБК вчера в 19:54
Общество

Нотариальная палата назвала самые подделываемые документы в России

Доверенности являются самыми подделываемыми документами в России, которые регулярно выявляют нотариусы.
REGNUM 00:28
Экономика

В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля

Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.
Газета.Ru 13 ноября в 10:50
Музыка

Солист Rammstein «подрался» с космонавтом на Дворцовой площади

Взгляд.ру вчера в 13:46
Армия и оружие

WSJ: США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35

Госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35.
RT на русском 00:33
Происшествия

Стрелявший в школе в Калифорнии отмечал день рождения

Газета.Ru вчера в 20:17
Происшествия

Гендиректор ЧОПа задержан после стрельбы в колледже в Благовещенске

Гендиректор частного охранного предприятия «Сириус-А», обслуживающего колледж в Благовещенске, где 14 ноября произошла стрельба, задержан.
Известия вчера в 07:55
Общество

Невзоров указал на отмену концертов раскритиковавшего цензуру Галкина

"Как только Галкин набрался мужества и сообщил аж о цензуре на телевидении, тут же ему начали отвинчивать голову, закрывать концерты", — цитирует Невзорова Ura.ru.
Газета.Ru вчера в 10:00
Здоровье

Назван процент больных с неверным прогнозом продолжительности жизни

Медицинскими специалистами назван процент тяжелобольных с неверным прогнозом продолжительности жизни.
Ugpressa.ru вчера в 11:03
Наука

Укол нового препарата создает временную защиту от аллергии на арахис

В лаборатории на мышах уже продемонстрированы потенциальные возможности назального спрея для избавления от аллергии на арахис, а препарат палфорция (AR101) может стать полноценной вакциной от нее.
Naked Science 02:06
Космос

Данные TESS могут содержать ключ к загадочной планете Девять

ГЛАС.RU вчера в 02:10
Культура

В Петербурге заработал Международный культурный форум

Примечания вчера в 03:30
Происшествия

В Гусь-Хрустальном школьный автобус попал в ДТП

"В результате столкновения школьного автобуса и легковушки в деревне Курлово пострадали семь человек, в том числе шесть детей", - сказал собеседник агентства.
РИА Новости 02:14
Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

РБК вчера в 03:00
Хоккей

Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ

РИА Новости 01:45
Футбол

Adidas отказывается переделывать форму для сборной России по футболу

Справка: презентация дизайна Adidas закончилась скандалом, так как футболисты сборной России отказались выходить на ноябрьские матчи против команд Бельгии и Сан-Марино в новой форме.
Журналистская правда вчера в 05:28
Общество

Малышева отсоветовала делать тесты на дисбактериоз

По словам Малышевой, отказ от бесполезного анализа на дисбактериоз сэкономит полторы тысячи рублей.
REGNUM вчера в 13:32
Здоровье

Эксперт дал рекомендации, как компенсировать недостаток солнечного света

Витаминно-минеральные комплексы не могут в полной мере компенсировать недостаток солнца, который возникает в осенне-зимний период.
ТАСС 00:30
Происшествия

В «Шереметьево» прибывший из Минска самолет задел другой лайнер

Пассажирский Airbus A-320, маневрируя после посадки в московском аэропорту "Шереметьево", задел крылом другой лайнер, никто не пострадал, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 01:20
Армия и оружие

Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии

Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Газета.Ru 00:29
Финансы

РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах

Крупные российские банки предложили Банку России (ЦБ) позволить гражданам подавать добровольные декларации о доходах, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 00:49
Происшествия

Россия заявила права на Бориса Мазо

Согласно документам, представленным австрийскими адвокатами господина Мазо в суд, дом был приобретен на заемные средства, полученные компанией семьи экс-чиновника от фирмы его бизнес-партнера, причем недвижимость оценивалась в €2 млн.
Коммерсантъ вчера в 18:26
Кино

Режиссер девятого «Форсажа» рассказал о завершении съемок картины

Режиссер Джастин Лин сообщил в своем Instagram-аккаунте, что съемки девятой части "Форсажа" закончены.
Народные новости 12 ноября в 07:10
Общество

Жители России запрашивают на 6% меньшую зарплату, чем мигранты

Зарплатные ожидания жителей России в сегменте линейного персонала оказались в среднем на 6% ниже, чем у мигрантов.
REGNUM вчера в 01:17
Происшествия

УМВД проверит видео с пьяными сотрудниками ДПС в Приморье

РИА Новости 00:13
Политика

Путин рассказал о «полном контакте» с Зеленским

Ранее первый лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев после встречи с главой Украины Владимиром Зеленским заявил, что тот готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным и провести переговоры.
Газета.Ru вчера в 14:12
Политика

Президент Литвы помиловал двух россиян, осужденных за шпионаж

Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, осужденных за шпионаж, сообщает сайт главы Литовский Республики.
РИА Новости 02:00
Экономика

«Коммерсантъ»: франчайзи Superdry может купить долю в «Детском мире»

Долю АФК «Система» в «Детском мире» может купить Surya Group, которая развивает в России магазины Superdry и контролирует сеть Jeans Symphony, рассказал «Коммерсанту» источник, знакомый с обсуждением сделки, и подтвердил близкий к «Системе» собеседник.
Ведомости 01:16
Культура

People назвал Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной

Напомним, в минувшем году самым сексуальным мужчиной по версии журнала People стал британский актер кино и телевидения Идрис Эльба.
RuNews24.ru 13 ноября в 07:58
Как работают Яндекс.Новости?
Главное