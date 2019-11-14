Политика
ИзвестияРоссия отреагировала на принятие в ООН украинской резолюции по Крыму
Украинская резолюция в области прав человека, принятая на Генассамблее ООН, станет помехой для визита международных наблюдателей в Крым, заявил 14 ноября заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин.
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Интернет
Google начнет открывать банковские счета
Google собирается предоставить пользователям возможность открывать расчетные счета, об этом сообщила The Wall Street Journal.
Технологии
Топ-менеджер Apple: «Дети с ноутбуками от Google не добьются успеха»
Один из топ-менеджеров компании Apple выступил с довольно резким заявлением - при использовании Google Chomebook американские дети не смогут добиться успеха.
Общество
Глава Приамурья назвал причины трагедии в колледже Благовещенска
Губернатор Амурской области Василий Орлов на сессии законодательного собрания в качестве одной из причин стрельбы в колледже строительства и ЖКХ в Благовещенске назвал недостатки в воспитательной работе.
Армия и оружие
Военная полиция России заняла бывшую базу США в Сирии
Российская военная полиция взяла под охрану аэродром, расположенный рядом с сирийским городом Кобани, где до этого находилась военная база США.
Авто
В Дубае показали самый мощный в мире серийный гиперкар
В интервью TopGear.com, глава компании Aspark Масанори Йошида сообщил, что со времени первого появления модели в 2017 году компания в поте лица делает так, чтобы создать его не просто быстрее, а самым быстрым.
Авто
Фургон Volkswagen T5 с двигателем от Porsche 911 продают в Германии
На портале Mobile.de в Германии продаётся Volkswagen Transporter T5, который способен разгоняться до скорости более 300 км/час.
Общество
В Крыму владелец зоопарка планирует отдать или умертвить 30 медведей
Бизнесмен Олег Зубков, который является владельцем зоопарка "Тайган" в Крыму, намерен отдать или умертвить часть медведей, в случае если зверинец будет закрыт по решению суда.
Происшествия
Коллеги историка Соколова оплатили ему адвоката
Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве Анастасии Ещенко, Александр Почуев рассказал, что гонорар ему заплатили коллеги доцента.
Общество
Instagram начал скрывать лайки во всем мире
Происшествия
Пилот севшего в поле A321 стал скрывать имя от пассажиров
Пилот аварийно севшего в Подмосковье А321 Дамир Юсупов в интервью сызранской телекомпании КТВ-Луч объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полетов.
Игры
Разработчики отменили выход демоверсии Star Wars Jedi: Fallen Order
Представители Electronic Arts заявили, что все пользователи, ожидающие демоверсию в Origin Access или EA Access, в качестве компенсации получат скидку на покупку игры в размере десяти процентов от полной стоимости.
Армия и оружие
США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35
Госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марка Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35, передает The Wall Street Journal.
Общество
Продюсер заявил, что концерты Максима Галкина в России могут запретить
Телепродюсер и экс-игрок КВН Леонид Мазор прокомментировал недавний концерт шоумена Максима Галкина в Новосибирске.
Шоу-бизнес
Натали пришлось сняться в купальнике и рассказать о беременности
По сети тут же поползли слухи о том, что Натали в очередной раз беременна.
Наука
Икота у новорожденных младенцев благотворно влияет на развитие мозга
Британские исследователи заявили, что икота у новорожденных положительно влияет на развитие мозга.
Наука
Сахар оказывает очень сильное влияние на воспаление в кишечнике
«Употребление в пищу продуктов с высоким содержанием сахара и снижение потребления клетчатки приводит к увеличению популяции вредных микробов, таких как кишечная палочка, которые связаны с воспалением и дефектным иммунным ответом», - констатировала ученый.
Армия и оружие
У берегов Израиля обнаружили российскую подлодку
Российская подводная лодка вошла в территориальные воды Израиля, но ее отогнали, утверждают израильские СМИ.
Происшествия
В Крыму ищут пропавшую шестилетнюю девочку
В Крыму полиция ведет поиски пропавшей шестилетней девочки. Об этом сообщили в республиканском МВД.
Политика
Коломойский оценил примирение Украины с Россией в $100 млрд
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что Украине нужно порвать с Западом и восстановить отношения с Россией, оценив примирение между странами в $100 млрд.
Кино
В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского
Фильм «Грех» Андрея Кончаловского снимали в Италии на итальянском языке с итальянской съемочной группой.
Общество
Пресс-секретарь Медведева прокомментировал случай с женщиной на Алтае
Пресс-секретарь Дмитрия Медведева Олег Осипов прокомментировал радиостанции «Говорит Москва» этот случай.
Армия и оружие
National Interest сообщает о полетах B-52 у российских военных баз
Как сообщает издание The National Interest, стратегические бомбардировщики американских ВВС B-52 все чаще приближаются на минимальное расстояние к Баренцеву морю.
Политика
Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы
Секретарь Совета безопасности Станислав Зась рассказал, что Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы.
Здоровье
Мать девочки из США с пятном на лице рассказала о результатах операций
Пока о результатах операции по удалению родимого пятна с лица девочки Луны Феннер из США говорить рано, заявила 14 ноября мать ребёнка Кэрол Феннер в интервью «360».
Авто
Subaru Forester для России обновился и подорожал
Дилеры японской компании Subaru в России начали прием заказов на кроссовер Subaru Forester 2020 модельного года.
Общество
В Венеции ввели режим ЧП после наводнения
Шоу-бизнес
Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова
Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.