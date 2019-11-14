Украинская резолюция в области прав человека, принятая на Генассамблее ООН, станет помехой для визита международных наблюдателей в Крым, заявил 14 ноября заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин.

Россия отреагировала на принятие в ООН украинской резолюции по Крыму

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