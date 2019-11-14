Политика

ИзвестияИзвестияРоссия отреагировала на принятие в ООН украинской резолюции по Крыму

Украинская резолюция в области прав человека, принятая на Генассамблее ООН, станет помехой для визита международных наблюдателей в Крым, заявил 14 ноября заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин.
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Россия отреагировала на принятие в ООН украинской резолюции по Крыму

Известия20:34

Зампостпреда РФ: резолюция Украины лишь препятствует доступу наблюдателей ООН в Крым

ТАСС15:33

Россия отреагировала на принятие в ООН украинской резолюции по Крыму

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Москва прокомментировала предложенную Киевом резолюцию по Крыму, принятую ООН

Life.ru22:54

Генассамблея ООН поддержала резолюцию о нарушениях прав человека в Крыму

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Сказки о российской «агрессии» в Крыму — изысканное игнорирование геополитической ситуации

Новостной фронт14:02

В России ответили на принятие в ООН украинской резолюции по Крыму

Южный Федеральный22:16
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Губернатор Амурской области Василий Орлов на сессии законодательного собрания в качестве одной из причин стрельбы в колледже строительства и ЖКХ в Благовещенске назвал недостатки в воспитательной работе.
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Военная полиция России заняла бывшую базу США в Сирии

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В Крыму владелец зоопарка планирует отдать или умертвить 30 медведей

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Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве Анастасии Ещенко, Александр Почуев рассказал, что гонорар ему заплатили коллеги доцента.
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Армия и оружие

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У берегов Израиля обнаружили российскую подлодку

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Газета.Ru 12 ноября в 07:34
Происшествия

В Крыму ищут пропавшую шестилетнюю девочку

В Крыму полиция ведет поиски пропавшей шестилетней девочки. Об этом сообщили в республиканском МВД.
РЕН ТВ вчера в 08:09
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Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что Украине нужно порвать с Западом и восстановить отношения с Россией, оценив примирение между странами в $100 млрд.
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Врачи рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Благовещенске

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В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского

Фильм «Грех» Андрея Кончаловского снимали в Италии на итальянском языке с итальянской съемочной группой.
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Пресс-секретарь Дмитрия Медведева Олег Осипов прокомментировал радиостанции «Говорит Москва» этот случай.
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National Interest сообщает о полетах B-52 у российских военных баз

Как сообщает издание The National Interest, стратегические бомбардировщики американских ВВС B-52 все чаще приближаются на минимальное расстояние к Баренцеву морю.
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Трамп и Эрдоган достигли прогресса по вопросу российских С-400

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Секретарь Совета безопасности Станислав Зась рассказал, что Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы.
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Пока о результатах операции по удалению родимого пятна с лица девочки Луны Феннер из США говорить рано, заявила 14 ноября мать ребёнка Кэрол Феннер в интервью «360».
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