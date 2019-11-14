Политика
ИзвестияРоссия отреагировала на принятие в ООН украинской резолюции по Крыму
Украинская резолюция в области прав человека, принятая на Генассамблее ООН, станет помехой для визита международных наблюдателей в Крым, заявил 14 ноября заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин.
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Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
Единоборства
Вассел нокаутировал Харитонова на Bellator 234
Российский боец MMA Сергей Харитонов проиграл британцу Линтону Васселу на турнире Bellator 234.
Общество
Нотариусы назвали самые подделываемые документы в России
Самыми подделываемыми документами, которые регулярно выявляют нотариусы, являются доверенности.
Общество
Росмолодежь определилась с куратором молодежного контента для Сети
Сколько денег направят на контент для молодежи Предполагается, что в случае наделения ИРИ статусом координационного центра, отвечающего за производство интернет-контента, Росмолодежь предоставит организации целевую субсидию, рассказывает РБК собеседник, близкий к администрации президента.
Армия и оружие
Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии
Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для похудения
Балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками своими секретами поддержания хорошей физической формы.
Кино
Военная драма «Ржев» выйдет в прокат 5 декабря
5 декабря в прокат выйдет российская военная драма режиссера Игоря Капылова «Ржев».
Политика
Спикер Рады назвал сроки референдума о продаже земли иностранцам
Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков рассказал, когда может состояться референдум по поводу продажи украинской земли иностранцам.
Экономика
Россияне нашли выгодный способ хранить деньги
Россияне все реже хранят рублевые накопления в депозитах и предпочитают инвестировать средства.
Происшествия
В Шереметьево столкнулись два самолета
В столичном аэропорту Шереметьево столкнулись два пассажирских лайнера, передает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.
Происшествия
К поискам пропавшей в Крыму девочки подключили беспилотники
В поисках пропавшей в Крыму 5-летней девочки задействовали беспилотники.
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала о драке с Темниковой
Бывшая участница группы Serebro Ольга Серябкина рассказала о драке с коллегой по коллективу Еленой Темниковой.
Происшествия
Власти Благовещенска после стрельбы в колледже проверили ЧОП в школе
Частное охранное предприятие «Сириус-А», обеспечивающее охрану Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства, где 14 ноября произошла стрельба, также охраняет одну из школ в Благовещенске.
Авто
Nissan Almera со сменой поколений получил турбомотор
Напомним, мировая премьера компактного седана Nissan нового поколения для рынка США состоялась еще весной, там модель известна под именем Versa.
Происшествия
В Новосибирске бойца ММА осудили за избиение прохожего
Суд приговорил бойца Белых к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Общество
Медведев запретил посуточную аренду квартир
Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила пользования жилыми помещениями.
Футбол
Сборная Сербии победила Люксембург благодаря дублю Митровича
В составе сербской команды дубль оформил нападающий Александр Митрович, ещё один гол на счету полузащитника Неманьи Радонича.
Общество
В России в 2020 году могут появиться «умные» остановки
Принцип работы инновационного сервиса следующий: необходимо нажать на специальную кнопку вызова автобуса, установленную на остановке, после чего система проверяет количество пассажиров с помощью с видеодетектора.
Хоккей
Четыре очка Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Рейнджерс»
Российский нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забросил шайбу и сделал три результативные передачи в домашнем матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» и был признан лучшим игроком встречи.
Происшествия
Пилот севшего в кукурузном поле самолета стал скрываться от пассажиров
Общество
Медведев вернет горячую воду в село в Алтайском крае
Политика
Путин рассказал о рисках прекращения транзита газа через Украину
Президент России Владимир Путин заявил о существующих рисках прекращения транзита газа через Украину.
Наука
Женщина без обонятельных луковиц не потеряла обоняние: как и почему люди умудряются нормально жить без важных участков мозга
Музыка
Сергей Соседов раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске
Экономика
Средний «заем до зарплаты» вырос почти на 10%
Самый существенный рост среднего микрозайма в бюро зафиксировали среди заемщиков от 25 до 29 лет: показатель увеличился на 12%, до 8 тыс. руб.
Политика
Путин призвал Киев быстрее провести разведение войск в Донбассе
Как подчеркнул президент России, в Донбассе также необходимо как можно быстрее осуществить разведение войск по все линии соприкосновения.
Армия и оружие
Глава ВМС Украины заявил об усилении России «Калибрами» в Черном море
Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко заявил, что Россия в течение пяти лет нарастила боевой потенциал в Черном море.
Общество
В России появился новый вид мошенничества с картами
Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств.
Армия и оружие
США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35
США пригрозили Египту негативными последствиями в случае покупки российских истребителей Су-35.