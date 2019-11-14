Политика

ИзвестияИзвестияРоссия отреагировала на принятие в ООН украинской резолюции по Крыму

Украинская резолюция в области прав человека, принятая на Генассамблее ООН, станет помехой для визита международных наблюдателей в Крым, заявил 14 ноября заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Россия отреагировала на принятие в ООН украинской резолюции по Крыму

Известиявчера в 20:34

Зампостпреда РФ: резолюция Украины лишь препятствует доступу наблюдателей ООН в Крым

ТАССвчера в 15:33

Россия отреагировала на принятие в ООН украинской резолюции по Крыму

Телеканал 360°вчера в 22:14

Москва прокомментировала предложенную Киевом резолюцию по Крыму, принятую ООН

Life.ruвчера в 22:54

В ООН приняли резолюцию о защите прав человека в Крыму

Московский Комсомолец00:00

Россия указала на оборотную сторону украинской резолюции по Крыму

REGNUM01:00

Генассамблея ООН поддержала резолюцию о нарушениях прав человека в Крыму

Росбалтвчера в 14:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 01:07, Ашберн
Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
РБК вчера в 03:00
Единоборства

Вассел нокаутировал Харитонова на Bellator 234

Российский боец MMA Сергей Харитонов проиграл британцу Линтону Васселу на турнире Bellator 234.
Metaratings вчера в 17:08
Общество

Нотариусы назвали самые подделываемые документы в России

Самыми подделываемыми документами, которые регулярно выявляют нотариусы, являются доверенности.
RT на русском вчера в 23:00
Общество

Росмолодежь определилась с куратором молодежного контента для Сети

Сколько денег направят на контент для молодежи Предполагается, что в случае наделения ИРИ статусом координационного центра, отвечающего за производство интернет-контента, Росмолодежь предоставит организации целевую субсидию, рассказывает РБК собеседник, близкий к администрации президента.
РБК вчера в 23:00
Армия и оружие

Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии

Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Газета.Ru 00:29
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для похудения

Балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками своими секретами поддержания хорошей физической формы.
Вечерняя Москва 13 ноября в 19:12
Кино

Военная драма «Ржев» выйдет в прокат 5 декабря

5 декабря в прокат выйдет российская военная драма режиссера Игоря Капылова «Ржев».
ГТРК Тверь вчера в 07:05
Политика

Спикер Рады назвал сроки референдума о продаже земли иностранцам

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков рассказал, когда может состояться референдум по поводу продажи украинской земли иностранцам.
RT на русском 01:04
Экономика

Россияне нашли выгодный способ хранить деньги

Россияне все реже хранят рублевые накопления в депозитах и предпочитают инвестировать средства.
Lenta.ru 01:00
Происшествия

В Шереметьево столкнулись два самолета

В столичном аэропорту Шереметьево столкнулись два пассажирских лайнера, передает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.
Российская газета 00:35
Происшествия

К поискам пропавшей в Крыму девочки подключили беспилотники

В поисках пропавшей в Крыму 5-летней девочки задействовали беспилотники.
Крым 24 вчера в 08:45
Шоу-бизнес

Серябкина рассказала о драке с Темниковой

Бывшая участница группы Serebro Ольга Серябкина рассказала о драке с коллегой по коллективу Еленой Темниковой.
Рамблер вчера в 10:30
Происшествия

Власти Благовещенска после стрельбы в колледже проверили ЧОП в школе

Частное охранное предприятие «Сириус-А», обеспечивающее охрану Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства, где 14 ноября произошла стрельба, также охраняет одну из школ в Благовещенске.
RT на русском 00:44
Авто

Nissan Almera со сменой поколений получил турбомотор

Напомним, мировая премьера компактного седана Nissan нового поколения для рынка США состоялась еще весной, там модель известна под именем Versa.
Тарантас Ньюс вчера в 22:37
Происшествия

В Новосибирске бойца ММА осудили за избиение прохожего

Суд приговорил бойца Белых к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Российская газета 00:59
Общество

Медведев запретил посуточную аренду квартир

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила пользования жилыми помещениями.
Газета.Ru вчера в 15:26
Футбол

Сборная Сербии победила Люксембург благодаря дублю Митровича

В составе сербской команды дубль оформил нападающий Александр Митрович, ещё один гол на счету полузащитника Неманьи Радонича.
REGNUM вчера в 21:44
Общество

В России в 2020 году могут появиться «умные» остановки

Принцип работы инновационного сервиса следующий: необходимо нажать на специальную кнопку вызова автобуса, установленную на остановке, после чего система проверяет количество пассажиров с помощью с видеодетектора.
ТАСС вчера в 19:24
Хоккей

Четыре очка Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Рейнджерс»

Российский нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забросил шайбу и сделал три результативные передачи в домашнем матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» и был признан лучшим игроком встречи.
РБК вчера в 23:59
Происшествия

Пилот севшего в кукурузном поле самолета стал скрываться от пассажиров

Lenta.ru вчера в 22:51
Общество

Медведев вернет горячую воду в село в Алтайском крае

Политика Сегодня вчера в 05:22
Происшествия

УМВД проверит видео с пьяными сотрудниками ДПС в Приморье

РИА Новости 00:13
Политика

Путин рассказал о рисках прекращения транзита газа через Украину

Президент России Владимир Путин заявил о существующих рисках прекращения транзита газа через Украину.
Ведомости вчера в 17:48
Наука

Женщина без обонятельных луковиц не потеряла обоняние: как и почему люди умудряются нормально жить без важных участков мозга

Naked Science вчера в 02:07
Музыка

Сергей Соседов раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске

Bimru.ru вчера в 01:52
Экономика

Средний «заем до зарплаты» вырос почти на 10%

Самый существенный рост среднего микрозайма в бюро зафиксировали среди заемщиков от 25 до 29 лет: показатель увеличился на 12%, до 8 тыс. руб.
ТАСС 13 ноября в 20:31
Политика

Путин призвал Киев быстрее провести разведение войск в Донбассе

Как подчеркнул президент России, в Донбассе также необходимо как можно быстрее осуществить разведение войск по все линии соприкосновения.
РЕН ТВ вчера в 14:24
Армия и оружие

Глава ВМС Украины заявил об усилении России «Калибрами» в Черном море

Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко заявил, что Россия в течение пяти лет нарастила боевой потенциал в Черном море.
РБК вчера в 19:54
Общество

В России появился новый вид мошенничества с картами

Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств.
Газета.Ru вчера в 06:21
Армия и оружие

США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35

США пригрозили Египту негативными последствиями в случае покупки российских истребителей Су-35.
Lenta.ru 00:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное