с чего всё началось

17 декабря сенат Конгресса США одобрил проект оборонного бюджета страны на следующий год, в который включены санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Они предусматриваются в качестве меры для «обеспечения энергетической безопасности Европы».

Россия отреагировала на санкции США против «Северного потока-2»

Энергетика Миллер раскрыл детали транзитного договора между Россией и Украиной Глава госкомпании «Газпром» Алексей Миллер раскрыл детали транзитного договора между Россией и Украиной: стороны решили отказаться от новых претензий, а также отозвать арбитражные и судебные иски.

Футбол Гол Забитцера в ворота «Зенита» признан лучшим на групповом этапе ЛЧ Гол футболиста немецкого "Лейпцига" Марселя Забитцера в ворота петербургского "Зенита" признан болельщиками самым красивым мячом, забитым на групповом этапе Лиги чемпионов, сообщается в официальном микроблоге турнира в Twitter.

Единоборства Саид Нурмагомедов потерпел первое поражение в UFC Российский боец Ultimate Fighting Championship Саид Нурмагомедов (13-2) проиграл в своём втором бою в UFC бразильцу Раони Барселосу (15-1) на турнире в южнокорейском Пусане.

Спорт СК заявил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории Не дали перепроверить базу Родченкова Следственный комитет, который проводит свое собственное расследование в Московской лаборатории и подозревает Родченкова в том, что тот разработал схему подмены допинг-проб, чтобы брать со спортсменов за это деньги, заявил, что хотел бы провести экспертизу той базы, которую вручил WADA беглый химик.

Общество Здание онкологической горбольницы №1 передадут центру Нюты Федермессер Здание гинекологического отделения городской онкологической больницы №1 в Москве после ремонта передадут Центру паллиативной помощи Анны (Нюты) Федермессер, для качественной гинекологической помощи это строение не подходит.

Происшествия Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.

Шоу-бизнес Кети Топурия беременна, убеждены поклонники звезды Неизвестно, действительно ли беременна артистка или же просто плотно поела перед выступлением, однако поклонники уже начали поздравлять любимицу и ее бойфренда Льва Деньгова с ожидаемым прибавлением в семействе.

Единоборства Возвращение года: Денис Лебедев проведет бой с Табисо Мчуну В андеркарде боя между Лебедевым и Мчуну свой поединок проведет экс-обладатель пояса WBC Silver в первом тяжелом весе Дмитрий Кудряшов и Вацлав Пейсар из Чехии.

Армия и оружие Киев закупит новое вооружение благодаря финпомощи США США выделяет Украине $300 млн военной помощи, благодаря которой Киев сможет закупить новое вооружение, в том числе прибрежные оборонительные комплексы, противокорабельные ракеты и летальное оружие.

Политика В совете при президенте Польши назвали власти США «болванами» Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский издал книгу о польско-российских отношениях, в которой резко раскритиковал власти США, назвав их "болванами".