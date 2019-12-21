Политика
Lenta.ruРоссия отреагировала на санкции США против «Северного потока-2»
17 декабря сенат Конгресса США одобрил проект оборонного бюджета страны на следующий год, в который включены санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Они предусматриваются в качестве меры для «обеспечения энергетической безопасности Европы».
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с чего всё началось
Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала американские санкции, направленные против строительства газопровода «Северный поток — 2». По ее словам, США скоро запретят миру дышать.Телеканал 360°03:04
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Наука
Изучены способности собак к счету
Политика
Приостановлено строительство «Северного потока-2»
Швейцарская компания Allseas официально сообщила о приостановке строительства газопровода "Северный поток-2".
Происшествия
СМИ сообщили о стрельбе возле здания ФСБ в центре Москвы
В центре Москвы произошла стрельба возле здания ФСБ. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на Baza.
Энергетика
Миллер раскрыл детали транзитного договора между Россией и Украиной
Глава госкомпании «Газпром» Алексей Миллер раскрыл детали транзитного договора между Россией и Украиной: стороны решили отказаться от новых претензий, а также отозвать арбитражные и судебные иски.
Футбол
Гол Забитцера в ворота «Зенита» признан лучшим на групповом этапе ЛЧ
Гол футболиста немецкого "Лейпцига" Марселя Забитцера в ворота петербургского "Зенита" признан болельщиками самым красивым мячом, забитым на групповом этапе Лиги чемпионов, сообщается в официальном микроблоге турнира в Twitter.
Единоборства
Саид Нурмагомедов потерпел первое поражение в UFC
Российский боец Ultimate Fighting Championship Саид Нурмагомедов (13-2) проиграл в своём втором бою в UFC бразильцу Раони Барселосу (15-1) на турнире в южнокорейском Пусане.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил разобраться с российскими наемниками в Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в помощи командующему Ливийской национальной армии Халифе Хафтару.
Спорт
СК заявил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории
Не дали перепроверить базу Родченкова Следственный комитет, который проводит свое собственное расследование в Московской лаборатории и подозревает Родченкова в том, что тот разработал схему подмены допинг-проб, чтобы брать со спортсменов за это деньги, заявил, что хотел бы провести экспертизу той базы, которую вручил WADA беглый химик.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Политика
Транзитный поток. Россия и Украина в последний момент подписали протокол соглашения о прокачке газа
После открытия «Северного потока — 2» «Газпром» планировал вовсю использовать мощности нового газопровода, который к тому же дешевле в эксплуатации, так что связывать себя долгосрочными обязательствами компании не хотелось.
Политика
Посол Украины в США обвинил Россию в тайном влиянии на ООН
Новоназначенный посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что половина россиян, работающих в ООН, являются агентами ФСБ.
Происшествия
Нетрезвый житель Челябинска забил до смерти месячного сына из-за плача
Житель Челябинска, будучи в нетрезвом состоянии, до смерти забил младенца из-за того, что тот плакал.
Общество
Здание онкологической горбольницы №1 передадут центру Нюты Федермессер
Здание гинекологического отделения городской онкологической больницы №1 в Москве после ремонта передадут Центру паллиативной помощи Анны (Нюты) Федермессер, для качественной гинекологической помощи это строение не подходит.
Общество
В Волгограде открыли памятник Сталину
Происшествия
Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности
Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Шоу-бизнес
Кети Топурия беременна, убеждены поклонники звезды
Неизвестно, действительно ли беременна артистка или же просто плотно поела перед выступлением, однако поклонники уже начали поздравлять любимицу и ее бойфренда Льва Деньгова с ожидаемым прибавлением в семействе.
Общество
Роскачество назвало лучшие игристые вина
Хоккей
Хоккеисты «Куньлуня» и «Торпедо» устроили массовую драку на льду
Защитник «Торпедо» Георгий Мишарин впечатал в борт нападающего «драконов» Брэндона Дефацио.
Происшествия
СК возбудил дело из-за гибели трёх человек при обвале грунта в Тулуне
Общество
Потанин оправдал экономические реформы 1990-х годов
Глава компании "Норникель" Владимир Потанин сравнил экономические реформы 1990-х годов с лекарством или болезненной операцией.
Происшествия
В порту мексиканского острова столкнулись два круизных лайнера
Два круизных лайнера столкнулись во время исполнения стыковочных маневров в порту мексиканского острова Косумель, сообщает портал MedioTiempo.
Армия и оружие
Две атомные подлодки проекта «Ясень-М» заложат 9 мая 2020 года
В Северодвинске на "Севмаше" в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне заложат две атомные подводные лодки проекта 885М "Ясень-М".
Авто
Составлен рейтинг самых популярных автомобилей с полным приводом
Происшествия
Два человека погибли в массовой аварии на трассе «Скандинавия»
В аварии погибли два водителя легковых машин. По предварительным данным, водитель грузовика уснул за рулем, что и явилось причиной ДТП.
Единоборства
Возвращение года: Денис Лебедев проведет бой с Табисо Мчуну
В андеркарде боя между Лебедевым и Мчуну свой поединок проведет экс-обладатель пояса WBC Silver в первом тяжелом весе Дмитрий Кудряшов и Вацлав Пейсар из Чехии.
Футбол
Испанские болельщики не поверили оправданиям Зозули
Испанские болельщики остались недовольны оправданиями украинского форварда "Альбасете" Романа Зозули, ранее обвиненного в нацизме.
Армия и оружие
Киев закупит новое вооружение благодаря финпомощи США
США выделяет Украине $300 млн военной помощи, благодаря которой Киев сможет закупить новое вооружение, в том числе прибрежные оборонительные комплексы, противокорабельные ракеты и летальное оружие.
Политика
В совете при президенте Польши назвали власти США «болванами»
Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский издал книгу о польско-российских отношениях, в которой резко раскритиковал власти США, назвав их "болванами".
Кино
Режиссер фильма «Текст» рассказал, как Асмус согласилась на секс-сцену
Актриса Кристина Асмус была осведомлена о съемках откровенной сцены перед принятием решения об утверждении ее на роль девушки Нины в фильме «Текст».
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