Политика

Lenta.ruLenta.ruРоссия отреагировала на санкции США против «Северного потока-2»

17 декабря сенат Конгресса США одобрил проект оборонного бюджета страны на следующий год, в который включены санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Они предусматриваются в качестве меры для «обеспечения энергетической безопасности Европы».
Читать в источнике
Комментировать329
с чего всё началось
Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала
 американские санкции, направленные против строительства газопровода «Северный поток — 2». По ее словам, США скоро запретят миру дышать.
Телеканал 360°03:04

Подробнее о событии

В МИД прокомментировали санкции США против «Северного потока — 2»

РИА Новости06:58

Захарова: санкции США приведут к запрету дышать

Телеканал 360°03:04

В МИД назвали причины санкций США против «Северного потока — 2»

RT на русском04:13

Захарова прокомментировала ввод санкций против «Северного потока – 2»

Известия03:11

МИД ответил на требование США прекратить прокладку «Северного потока-2»

РБК03:17

Захарова о санкциях против «Северного потока - 2»: США скоро потребуют прекратить дышать

ТАСС02:58

Захарова раскритиковала санкции США против «Северного потока-2»

Sputnik Таджикистан02:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 07:10, Ашберн
Наука

Изучены способности собак к счету

МедиаПоток 18 декабря в 10:42
Политика

Приостановлено строительство «Северного потока-2»

Швейцарская компания Allseas официально сообщила о приостановке строительства газопровода "Северный поток-2".
Южный Федеральный вчера в 21:33
Происшествия

СМИ сообщили о стрельбе возле здания ФСБ в центре Москвы

В центре Москвы произошла стрельба возле здания ФСБ. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на Baza.
Росбалт 19 декабря в 10:29
Энергетика

Миллер раскрыл детали транзитного договора между Россией и Украиной

Глава госкомпании «Газпром» Алексей Миллер раскрыл детали транзитного договора между Россией и Украиной: стороны решили отказаться от новых претензий, а также отозвать арбитражные и судебные иски.
Lenta.ru 05:45
Футбол

Гол Забитцера в ворота «Зенита» признан лучшим на групповом этапе ЛЧ

Гол футболиста немецкого "Лейпцига" Марселя Забитцера в ворота петербургского "Зенита" признан болельщиками самым красивым мячом, забитым на групповом этапе Лиги чемпионов, сообщается в официальном микроблоге турнира в Twitter.
РИА Новости вчера в 11:54
Единоборства

Саид Нурмагомедов потерпел первое поражение в UFC

Российский боец Ultimate Fighting Championship Саид Нурмагомедов (13-2) проиграл в своём втором бою в UFC бразильцу Раони Барселосу (15-1) на турнире в южнокорейском Пусане.
News.ru 03:21
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил разобраться с российскими наемниками в Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в помощи командующему Ливийской национальной армии Халифе Хафтару.
Ruposters.ru вчера в 08:58
Спорт

СК заявил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории

Не дали перепроверить базу Родченкова Следственный комитет, который проводит свое собственное расследование в Московской лаборатории и подозревает Родченкова в том, что тот разработал схему подмены допинг-проб, чтобы брать со спортсменов за это деньги, заявил, что хотел бы провести экспертизу той базы, которую вручил WADA беглый химик.
Газета.Ru 05:08
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

REGNUM вчера в 16:55
Политика

Транзитный поток. Россия и Украина в последний момент подписали протокол соглашения о прокачке газа

После открытия «Северного потока — 2» «Газпром» планировал вовсю использовать мощности нового газопровода, который к тому же дешевле в эксплуатации, так что связывать себя долгосрочными обязательствами компании не хотелось.
Новая газета 06:20
Политика

Посол Украины в США обвинил Россию в тайном влиянии на ООН

Новоназначенный посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что половина россиян, работающих в ООН, являются агентами ФСБ.
Lenta.ru 02:57
Происшествия

Нетрезвый житель Челябинска забил до смерти месячного сына из-за плача

Житель Челябинска, будучи в нетрезвом состоянии, до смерти забил младенца из-за того, что тот плакал.
Газета.Ru 05:57
Общество

Здание онкологической горбольницы №1 передадут центру Нюты Федермессер

Здание гинекологического отделения городской онкологической больницы №1 в Москве после ремонта передадут Центру паллиативной помощи Анны (Нюты) Федермессер, для качественной гинекологической помощи это строение не подходит.
Интерфакс 19 декабря в 07:13
Общество

В Волгограде открыли памятник Сталину

ТАСС вчера в 07:40
Происшествия

Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности

Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Российская газета 05:33
Шоу-бизнес

Кети Топурия беременна, убеждены поклонники звезды

Неизвестно, действительно ли беременна артистка или же просто плотно поела перед выступлением, однако поклонники уже начали поздравлять любимицу и ее бойфренда Льва Деньгова с ожидаемым прибавлением в семействе.
Народные новости 07:02
Общество

Роскачество назвало лучшие игристые вина

REGNUM вчера в 00:33
Хоккей

Хоккеисты «Куньлуня» и «Торпедо» устроили массовую драку на льду

Защитник «Торпедо» Георгий Мишарин впечатал в борт нападающего «драконов» Брэндона Дефацио.
Metaratings 06:32
Происшествия

СК возбудил дело из-за гибели трёх человек при обвале грунта в Тулуне

RT на русском вчера в 23:10
Общество

Потанин оправдал экономические реформы 1990-х годов

Глава компании "Норникель" Владимир Потанин сравнил экономические реформы 1990-х годов с лекарством или болезненной операцией.
РИА Новости 02:43
Происшествия

В порту мексиканского острова столкнулись два круизных лайнера

Два круизных лайнера столкнулись во время исполнения стыковочных маневров в порту мексиканского острова Косумель, сообщает портал MedioTiempo.
РИА Новости вчера в 13:09
Армия и оружие

Две атомные подлодки проекта «Ясень-М» заложат 9 мая 2020 года

В Северодвинске на "Севмаше" в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне заложат две атомные подводные лодки проекта 885М "Ясень-М".
Российская газета вчера в 12:25
Авто

Составлен рейтинг самых популярных автомобилей с полным приводом

Car.ru вчера в 02:21
Происшествия

Два человека погибли в массовой аварии на трассе «Скандинавия»

В аварии погибли два водителя легковых машин. По предварительным данным, водитель грузовика уснул за рулем, что и явилось причиной ДТП.
Вести.Ru 06:46
Единоборства

Возвращение года: Денис Лебедев проведет бой с Табисо Мчуну

В андеркарде боя между Лебедевым и Мчуну свой поединок проведет экс-обладатель пояса WBC Silver в первом тяжелом весе Дмитрий Кудряшов и Вацлав Пейсар из Чехии.
РИА Новости вчера в 16:15
Футбол

Испанские болельщики не поверили оправданиям Зозули

Испанские болельщики остались недовольны оправданиями украинского форварда "Альбасете" Романа Зозули, ранее обвиненного в нацизме.
Газета.Ru 05:33
Армия и оружие

Киев закупит новое вооружение благодаря финпомощи США

США выделяет Украине $300 млн военной помощи, благодаря которой Киев сможет закупить новое вооружение, в том числе прибрежные оборонительные комплексы, противокорабельные ракеты и летальное оружие.
News.ru 06:24
Политика

В совете при президенте Польши назвали власти США «болванами»

Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский издал книгу о польско-российских отношениях, в которой резко раскритиковал власти США, назвав их "болванами".
РИА Новости вчера в 20:23
Кино

Режиссер фильма «Текст» рассказал, как Асмус согласилась на секс-сцену

Актриса Кристина Асмус была осведомлена о съемках откровенной сцены перед принятием решения об утверждении ее на роль девушки Нины в фильме «Текст».
Слово и Дело 06:17
Хоккей

«Авангард» подписал контракт с Буйницким

Спорт-Экспресс 04:32
Как работают Яндекс.Новости?
Строительство "Турецкого потока"Больше новостей по теме
Главное