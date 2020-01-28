Политика

Lenta.ruLenta.ruРоссия отреагировала на сорванный визит депутатов Нидерландов

Ранее нидерландская NOS сообщила, что законодатели второй палаты Генеральных Штатов решили не ехать в Россию с официальным визитом, так как депутат от партии «Демократы 66» Сьюрд Сьюрдсма оказался в черном списке Москвы.
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