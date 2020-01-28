Политика
Lenta.ruРоссия отреагировала на сорванный визит депутатов Нидерландов
Ранее нидерландская NOS сообщила, что законодатели второй палаты Генеральных Штатов решили не ехать в Россию с официальным визитом, так как депутат от партии «Демократы 66» Сьюрд Сьюрдсма оказался в черном списке Москвы.
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Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 19:11, Ашберн
Шоу-бизнес
Семенович рассказала, как похудеть на 5 кг за 10 дней
Экономика
Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
Общество
США могут приостановить авиасообщение с Китаем из-за коронавируса
Белый дом рассматривает возможность приостановки авиасообщения с Китаем из-за распространения нового типа коронавируса, сообщает CNBC со ссылкой на информированные источники.
Хоккей
СКА разгромил минское «Динамо» в первом матче Брагина
Экономика
Дефицит китайской электроники ожидается в РФ из-за вируса
Именно перед праздниками в России отмечается всплеск продаж китайской продукции, которая занимает 60% рынка, сообщает РБК.
Происшествия
Убившего аспирантку историка Соколова признали вменяемым
Хоккей
«Вашингтон» без Овечкина победил «Монреаль»
Политика
Толстой избран вице-спикером ПАСЕ
Главу российской делегации, зампредседателя Госдумы Петра Толстого избрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Происшествия
Присяжные признали экс-директора «Меньшевика» невиновным в убийстве
Бывший директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов признан присяжными невиновным в деле об убийстве охранника в декабре 2017 года.
Политика
Зариф назвал план Трампа «кошмаром для всего мира»
На своей официальной странице в Twitter мминистр иностранных дел назвал американский план "кошмаром" для региона и всего мира в целом.
Общество
Ургант извинился перед православными за шутку о Христе
Ведущий Первого канала Иван Ургант в эфире передачи «Вечерний Ургант» извинился перед православными активистами за шутку о Христе.
Игры
Вышла игра Warcraft III: Reforged
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Общество
Мутко возглавил госкомпанию «Дом.РФ»
Бывший вице-премьер Виталий Мутко назначен гендиректором госкомпании "Дом.РФ".
Авто
В Германии выставлена на продажу удлиненная модель Mercedes-AMG G63
В Германии выставили на продажу уникальную версию внедорожника Mercedes-AMG G63 Big One с вытянутой колесной базой.
Политика
Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами.
Экономика
Мишустина попросили об амнистии капиталов для малого бизнеса
"Партия Роста" обратилась к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением провести налоговую амнистию для малого бизнеса, говорится в письме партии, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Кино
Для российского «Холопа» вводятся дополнительные сеансы в США и Канаде
Российская комедия "Холоп", показавшая рекордные достижения на родине, теперь празднует и точечный триумф в зарубежном прокате: прокатчики ленты Клима Шипенко вводят для нее дополнительные киносеансы в США и Канаде.
Футбол
Фанаты «Манчестер Юнайтед» напали на дом вице-президента клуба
Фанаты «Манчестер Юнайтед» совершили нападение на дом вице-президента клуба Эда Вудворда в графстве Чешир.
Культура
Выставка Сальвадора Дали в Манеже
Выставка Сальвадора Дали в Манеже В Манеже открылась выставка Сальвадора Дали «Магическое искусство», организованная культурно-историческим фондом «Связь времен» и Музеем Фаберже.
Музыка
Россия выступит в первом полуфинале Евровидения-2020
Представитель России на Евровидении-2020 выступит в первом полуфинале конкурса.
Политика
Главу Чувашии исключили из «Единой России»
Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из рядов "Единой России".
Общество
В МВД рассказали о новых российских паспортах
Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала газете "Известия", как будут выглядеть новые российские паспорта.
Происшествия
Пожар на ТЭЦ-26 в Москве ликвидирован
В Москве ликвидирован пожар на ТЭЦ-26. Об этом "Интерфаксу" заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Гаджеты
Смартфон iPhone 11 порадовал качеством своей камеры
Интернет
Facebook раскрыл данные о «слежке» за пользователями
Социальная сеть Facebook раскрыла пользователям, какую информацию она собирает о них за пределами социальной сети.
Здоровье
Эксперт Минздрава назвал высоким риск появления коронавируса в России
Риск завоза в Россию нового штамма коронавируса 2019-nCoV «следует считать высоким», говорится в докладе заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии (НМИЦ ФПИ) Минздрава России Владимира Чуланова.