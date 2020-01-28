Политика

Lenta.ruLenta.ruРоссия отреагировала на сорванный визит депутатов Нидерландов

Ранее нидерландская NOS сообщила, что законодатели второй палаты Генеральных Штатов решили не ехать в Россию с официальным визитом, так как депутат от партии «Демократы 66» Сьюрд Сьюрдсма оказался в черном списке Москвы.
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Нидерланды отменили первый за 12 лет визит делегации в Россию из-за одного депутата

Царьград10:49

Москва отреагировала на отмененный визит нидерландских парламентариев

РИА Новости14:33

Посольство РФ сожалеет из-за отмены визита нидерландских депутатов в Москву

News.ru13:16

РФ предупредила Гаагу о последствиях отказа депутатов Нидерландов ехать в Москву

Интерфакс12:56

Посольство ответило на отказ депутатов Нидерландов приехать в Россию

РБК15:11

Посольство РФ выразило сожаление в связи с отказом голландских депутатов посетить Москву

ТАСС12:47

Нидерландские депутаты отменили визит в Россию

Московский Комсомолец10:20
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Происшествия

Историка Олега Соколова признали вменяемым

ТАСС 10:18
Общество

Глава «Лукойла» пригласил Путина в Когалым

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею главы "Лукойла" Вагита Алекперова, который предложил ему провести в югорском Когалыме совещание по развитию моногродов.
УралПолит.Ru 07:34
Армия и оружие

Двое бойцов ВСУ были ранены в результате собственной оплошности

Укрофашисты пытались устроить провокации, открыв огонь по собственным позициям вблизи Лебединского и Березового, однако кара оказалась моментальной и в результате подрыва на своем же взрывном устройстве двое карателей получили серьезные ранения.
Новостной фронт 14:10
Политика

Нетаньяху в Москве сообщит Путину о «сделке века» с США

Деловое.ТВ 08:37
Футбол

Российские клубы проявляют интерес к форварду «Бёрнли» Выдре

По информации источника, в услугах 27-летнего форварда сборной Чехии заинтересованы клубы Российской Премьер-Лиги.
Чемпионат 13:58
Общество

СВР рассекретит биографии семерых советских и российских разведчиков

Служба внешней разведки (СВР) России рассекретит биографии семерых сотрудников, сообщил журналистам во вторник руководитель СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
ТАСС 03:54
Энергетика

Украинский Кабмин установил цены на газ в соответствии с требованием МВФ

Оптовая цена на газ в рамках ПСО (специальных обязательств) для населения, теплогенерирующих потребителей и прочих защищенных потребителей Украины составила в январе 2020 года 4,65 гривен за кубометр, 28 января сообщает пресс-служба «Нафтогаз».
Красная весна 13:02
Происшествия

Бросивший детей в Шереметьеве отец объяснил свой поступок

Виктор Гаврилов, оставивший двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, объяснил свой поступок, попросил у детей прощения и выразил надежду, что скоро они «будут вместе».
RT на русском 12:07
Культура

Надежда Ангарская станет участницей шоу «Последний герой»

Надежда Ангарская стала одной из участниц шоу, желая похудеть и одержать победу.
Дни24 07:58
Политика

Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 07:37
Армия и оружие

Помпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии

РБК вчера в 21:22
Общество

Богатейший человек Украины приобрел особняк бывшего короля

Газета.Ru 11:47
Происшествия

Присяжные признали экс-директора «Меньшевика» невиновным в убийстве

Бывший директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов признан присяжными невиновным в деле об убийстве охранника в декабре 2017 года.
РБК 15:30
Общество

АПК Владимирской области не хватает страхования

Не исключено, что страховщики Владимирской области тоже оказались бы в этом скорбном списке, будь у нас популярно страхование посевов.
Владимирские ведомости 26 января в 09:10
Происшествия

В Петербурге ищут водителя, сбившего насмерть женщину и сбежавшего

REGNUM 15:59
Шоу-бизнес

В семье жены Никиты Преснякова произошло пополнение

Никита и Алёна постоянно подчеркивают, что детей они действительно планируют, но только никаких конкретных сроков пополнения в семье очертить не могут.
Bimru.ru 02:57
Общество

Россия одержала победу в споре за бренд «Столичная»

В постановлении, опубликованном в понедельник, суд отклонил апелляцию SPI на решение 2018 года, обязывающее компанию прекратить продажу своей продукции в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге и вернуть России всю прибыль, полученную от брендов Stoli, Stolichnaya и Moskovskaya с 1999 года.
Коммерсантъ вчера в 20:59
Происшествия

У берегов Ямайки произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7

В Карибском море между Ямайкой и Кубой произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Оно было зарегистрировано в 14.23 по местному времени в 117 километрах к северо-западу от Лусеи на Ямайке.
Российская газета 15:27
Происшествия

Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус

Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Российская газета 10:02
Политика

Толстой избран вице-спикером ПАСЕ

Главу российской делегации, зампредседателя Госдумы Петра Толстого избрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
РИА Новости 13:26
Политика

Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" о "встрече" Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, которая якобы состоялась во Львове перед началом Второй мировой войны.
РИА Новости 14:39
Финансы

В 2019 году российские банки увеличили прибыль в 1,7 раза

По данным ЦБ, в 2019 году российские банки заработали 2,0 трлн руб. доналоговой прибыли, чистая прибыль составила 1,7 трлн руб. (в 1,7 раза выше значения 2018 года).
Коммерсантъ 07:31
Энергетика

Казахстан ведет переговоры о поставке нефти Белоруссии вместо России

Министерство энергетики Казахстана подтвердило во вторник, 28 января, что ведет переговоры с Белоруссией по поводу возможных поставок нефти.
Газета.Ru 13:08
Политика

Историк ответил Зеленскому, обвинившему СССР в развязывании Второй мировой

Ранее украинский лидер Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой.
Infox.ru 08:21
Армия и оружие

Стало известно о гибели курировавшего атаку на Сулеймани офицера ЦРУ

В результате катастрофы американского военного самолета в провинции Газни в Афганистане погиб высокопоставленный офицер ЦРУ США Майкл Д'Андреа (Michael D’Andrea), который курировал операции на Ближнем Востоке и, в частности, атаку на главу спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани.
Lenta.ru 05:27
Футбол

Кокорин не полетит с «Зенитом» на второй сбор

Российская газета 07:46
Общество

Кодирование спутниковых каналов: в борьбе Киева с российскими медиа победила жадность

Авторы же инициативы по кодированию телеканалов, медиахолдинги «1+1 media», «Украина», StarLightMedia и Inter Media Group, мотивируют свое решение необходимостью «развивать рынок платного телевидения», проще говоря, владельцы телеканалов и провайдеры хотят больше денег.
Украина.ру 05:23
Экономика

Какие изменения произойдут в жизни россиян с 1 февраля

Новые поправки в законодательстве, вступающие в силу с 1 февраля, принесут ряд изменений в жизнь россиян.
Южный Федеральный вчера в 20:39
Армия и оружие

Противоракетную оборону Москвы обещают усилить

Комплекс ПРО, который защищает Москву, должен быть модернизирован и усилен.
Вести.Ru вчера в 07:37
Общество

В сеть утекли данные клиентов алкомаркета «Красное и белое»

В интернете появилась база данных более 17 млн обладателей карт лояльности сети алкомаркетов «Красное и белое».
Все новости (Нижний Тагил) 08:14
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