Экономика
Lenta.ruРоссия отреагировала на угрозу новых санкций США из-за цен на нефть
На экономику России возможные санкции США из-за падения цен на нефть не повлияют. Таким образом на угрозу новых ограничений отреагировал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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Происшествия
Брошенного двухлетнего ребенка нашли в съемной квартире в Серпухове
В подмосковном Серпухове мужчина обнаружил в сдаваемой им квартире брошенного двухлетнего ребенка.
Экономика
ЦБ запретил взимать комиссии за переводы через СБП до 100 тысяч рублей
Сегодня, 20 января 2020 года, Центробанк РФ запретил банкам с 1 мая текущего года взимать комиссии за переводы через «Систему быстрых платежей» на сумму до 100 тысяч рублей.
Политика
Россия призвала Украину остановить поход на Крым
Россия призвала Украину остановить готовящийся 3 мая поход на Крым.
Происшествия
Причиной смерти пациентки с коронавирусом стал тромб
Общество
В Якутии выявили шесть случаев заражения коронавирусом
19 марта в России выявили более 50 новых случаев заражения COVID-19, один из них был зафиксирован в Якутии.
Общество
Netflix и YouTube снизят качество трансляции в Европе
Стриминг-сервис Netflix снизит на месяц качество транслируемого в Европе видео для снижения нагрузки на сеть в период, когда больше людей остаются дома из-за пандемии коронавируса, пишет BBC.
Финансы
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%
Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%. Ранее ЦБ шесть раз подряд понижал ставку.
Армия и оружие
Шойгу: РФ адекватно отреагирует на желание США доминировать в АТР
Как ранее писал NEWS.ru, Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о наращивании странами НАТО военного присутствия у российских границ на юго-западном стратегическом направлении.
Экономика
Средний и малый бизнес получил отсрочку по уплате страховых взносов
Сегодня объявлено о поддержке малого и среднего бизнеса — вводится отсрочка по уплате страховых взносов.
Авто
«АвтоВАЗ» испытал сборку обновленной Chevrolet Niva
Профильная группа в социально сети сообщает об испытании сборочной линии на производстве.
Политика
Из Севастополя украинские корабли переведут в Донузлав на отстой
Находящиеся в двух бухтах Севастополя примерно 20 кораблей и судов Военно-морских сил Украины, которые перешли под контроль России в 2014 году, будут переведены для дальнейшего отстоя в озеро Донузлав, где сейчас находится Крымская военно-морская база.
Общество
«Мы оказались на войне»: шведское СМИ описало сценарий третьей мировой
Обозреватель шведской газеты Aftonbladet Ханс Вольфганг Микаэль Ханссон счел мировую пандемию коронавируса началом третьей мировой войны.
Шоу-бизнес
Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным
Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным Анна Седокова отрицает роман с Сергеем Жориным.
Политика
ЦИК разрешил регионам досрочно голосовать по поправкам в Конституцию
На заседании глава ЦИК Элла Памфилова сказала, что из-за коронавируса будет предусмотрено расширение досрочного голосования с трех до семи дней.
Общество
Доктор Мясников назвал сроки окончания пандемии коронавируса
Главврач Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников считает, что к середине апреля можно ожидать существенного спада заболеваемости коронавирусом.
Политика
Алиханов ответил на призыв отдать Калининградскую область Польше
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в беседе с "Газетой.Ru" отказался комментировать призыв читателей газеты Gazeta Wyborcza присоединить регион к Польше.
Здоровье
Эпидемиолог рассказал об опасности всеобщего карантина
Всеобщий карантин может оказаться даже опасней, чем само по себе распространение коронавирусной инфекции.
Автоспорт
В 2020 году Гран-при Монако не состоится
Общество
На Манежной площади заменили памятник Жукову
На Манежной площади возле Кремля поменяли памятник советскому маршалу Георгию Жукову.
Здоровье
Больным коронавирусом помогло лекарство от гриппа
Китайские специалисты уверены в том, что для лечения коронавируса идеально подходит «Фавипиравир» («Авиган»).
Гаджеты
Apple ограничила продажи iPhone из-за коронавируса
Американская корпорация Apple ограничила продажи смартфонов в интернет-магазинах в некоторых странах, в том числе США и КНР.
Политика
Племянник Путина собрался в политику
Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, намеревается создать партию на базе движения «Люди дела».
Происшествия
Звезда сериала «Кадетство» задержан за избиение врачей в Москве
Наука
В России начались испытания вакцины против коронавируса
Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
Общество
Главврач больницы в Коммунарке озвучил два сценария развития пандемии
Эпидемия коронавируса в России в лучшем случае закончится летом, но более вероятно, что не раньше осени.
Спорт
Большунов: в последней гонке сезона норвежцы приняли меня за своего
Общество
В Подмосковье выявили новый случай заражения коронавирусом
Еще один случай заражения коронавирусом выявлен в Подмосковье, число выросло до 18, сообщает оперативный штаб Московской области.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
В проекте ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» журналист Андрей Ванденко поинтересовался, думал ли президент, что его пребывание на должности затянется, и вспомнил шутку Галкина о том, что Путин – это уже не фамилия, а профессия.
Происшествия
Названы личности двух новых пациентов с коронавирусом на Кубани
В оперативном штабе Краснодарского края назвали личности новых пациентов с COVID-19.
Политика
Песков счел «весенним обострением» сообщения о планах США по санкциям
Намерение США ввести новые санкции против России в связи с обрушением цен на нефть является «весенним обострением».