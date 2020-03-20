Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссия отреагировала на угрозу новых санкций США из-за цен на нефть

На экономику России возможные санкции США из-за падения цен на нефть не повлияют. Таким образом на угрозу новых ограничений отреагировал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Читать в источнике
Комментировать49

Подробнее о событии

Россия отреагировала на угрозу новых санкций из-за цен на нефть со стороны США

МонаВиста06:04

Россия отреагировала на угрозу новых санкций США из-за цен на нефть

Lenta.ru04:21

Россия оценила угрозу новых санкций США из-за цен на нефть

Деловое.ТВ04:44

США могут ввести новые санкции из-за цен на нефть

ГЛАС.RU04:23

Россия отреагировала на угрозу новых санкций США

Рамблер05:50

В Совфеде оценили возможное введение санкций США из-за цен на нефть

РБК03:57
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 08:37, Ашберн
Происшествия

Брошенного двухлетнего ребенка нашли в съемной квартире в Серпухове

В подмосковном Серпухове мужчина обнаружил в сдаваемой им квартире брошенного двухлетнего ребенка.
Росбалт 07:54
Экономика

ЦБ запретил взимать комиссии за переводы через СБП до 100 тысяч рублей

Сегодня, 20 января 2020 года, Центробанк РФ запретил банкам с 1 мая текущего года взимать комиссии за переводы через «Систему быстрых платежей» на сумму до 100 тысяч рублей.
Саминвестор 06:56
Политика

Россия призвала Украину остановить поход на Крым

Россия призвала Украину остановить готовящийся 3 мая поход на Крым.
Lenta.ru вчера в 11:42
Происшествия

Причиной смерти пациентки с коронавирусом стал тромб

Газета.Ru вчера в 10:42
Общество

В Якутии выявили шесть случаев заражения коронавирусом

19 марта в России выявили более 50 новых случаев заражения COVID-19, один из них был зафиксирован в Якутии.
RT на русском 07:54
Общество

Netflix и YouTube снизят качество трансляции в Европе

Стриминг-сервис Netflix снизит на месяц качество транслируемого в Европе видео для снижения нагрузки на сеть в период, когда больше людей остаются дома из-за пандемии коронавируса, пишет BBC.
Ведомости 05:33
Финансы

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%

Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%. Ранее ЦБ шесть раз подряд понижал ставку.
Коммерсантъ 06:49
Армия и оружие

Шойгу: РФ адекватно отреагирует на желание США доминировать в АТР

Как ранее писал NEWS.ru, Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о наращивании странами НАТО военного присутствия у российских границ на юго-западном стратегическом направлении.
News.ru 06:42
Экономика

Средний и малый бизнес получил отсрочку по уплате страховых взносов

Сегодня объявлено о поддержке малого и среднего бизнеса — вводится отсрочка по уплате страховых взносов.
Вести.Ru вчера в 05:56
Авто

«АвтоВАЗ» испытал сборку обновленной Chevrolet Niva

Профильная группа в социально сети сообщает об испытании сборочной линии на производстве.
SpeedMe 04:32
Политика

Из Севастополя украинские корабли переведут в Донузлав на отстой

Находящиеся в двух бухтах Севастополя примерно 20 кораблей и судов Военно-морских сил Украины, которые перешли под контроль России в 2014 году, будут переведены для дальнейшего отстоя в озеро Донузлав, где сейчас находится Крымская военно-морская база.
ТАСС 07:02
Общество

«Мы оказались на войне»: шведское СМИ описало сценарий третьей мировой

Обозреватель шведской газеты Aftonbladet Ханс Вольфганг Микаэль Ханссон счел мировую пандемию коронавируса началом третьей мировой войны.
РИА Новости 07:37
Шоу-бизнес

Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным

Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным Анна Седокова отрицает роман с Сергеем Жориным.
Экспресс газета 01:26
Политика

ЦИК разрешил регионам досрочно голосовать по поправкам в Конституцию

На заседании глава ЦИК Элла Памфилова сказала, что из-за коронавируса будет предусмотрено расширение досрочного голосования с трех до семи дней.
Вести.Ru 05:19
Общество

Доктор Мясников назвал сроки окончания пандемии коронавируса

Главврач Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников считает, что к середине апреля можно ожидать существенного спада заболеваемости коронавирусом.
Взгляд.ру вчера в 13:11
Политика

Алиханов ответил на призыв отдать Калининградскую область Польше

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в беседе с "Газетой.Ru" отказался комментировать призыв читателей газеты Gazeta Wyborcza присоединить регион к Польше.
РИА Новости 06:18
Здоровье

Эпидемиолог рассказал об опасности всеобщего карантина

Всеобщий карантин может оказаться даже опасней, чем само по себе распространение коронавирусной инфекции.
News.ru вчера в 10:13
Автоспорт

В 2020 году Гран-при Монако не состоится

Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:33
Общество

На Манежной площади заменили памятник Жукову

На Манежной площади возле Кремля поменяли памятник советскому маршалу Георгию Жукову.
РИА Новости 06:49
Здоровье

Больным коронавирусом помогло лекарство от гриппа

Китайские специалисты уверены в том, что для лечения коронавируса идеально подходит «Фавипиравир» («Авиган»).
ToDay News Ufa 18 марта в 09:24
Гаджеты

Apple ограничила продажи iPhone из-за коронавируса

Американская корпорация Apple ограничила продажи смартфонов в интернет-магазинах в некоторых странах, в том числе США и КНР.
АБН 05:45
Политика

Племянник Путина собрался в политику

Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, намеревается создать партию на базе движения «Люди дела».
Lenta.ru вчера в 20:18
Происшествия

Звезда сериала «Кадетство» задержан за избиение врачей в Москве

Газета.Ru 18 марта в 13:49
Наука

В России начались испытания вакцины против коронавируса

Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 20:34
Общество

Главврач больницы в Коммунарке озвучил два сценария развития пандемии

Эпидемия коронавируса в России в лучшем случае закончится летом, но более вероятно, что не раньше осени.
Lenta.ru 05:17
Спорт

Большунов: в последней гонке сезона норвежцы приняли меня за своего

RT на русском 06:36
Общество

В Подмосковье выявили новый случай заражения коронавирусом

Еще один случай заражения коронавирусом выявлен в Подмосковье, число выросло до 18, сообщает оперативный штаб Московской области.
РИА Новости 08:27
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

В проекте ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» журналист Андрей Ванденко поинтересовался, думал ли президент, что его пребывание на должности затянется, и вспомнил шутку Галкина о том, что Путин – это уже не фамилия, а профессия.
Известия вчера в 17:45
Происшествия

Названы личности двух новых пациентов с коронавирусом на Кубани

В оперативном штабе Краснодарского края назвали личности новых пациентов с COVID-19.
Российская газета вчера в 10:55
Политика

Песков счел «весенним обострением» сообщения о планах США по санкциям

Намерение США ввести новые санкции против России в связи с обрушением цен на нефть является «весенним обострением».
РБК 06:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Михайлович Джабаров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель, член партии «Единая Россия», член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от Законодательного собрания Еврейской автономной области с 24 декабря 2009 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное